Донбасс останется без воды? В ООН выдали пугающий прогноз

Около 3 млн мирных жителей Донбасса могут лишиться доступа к обычной питьевой воде. И все – из-за все возрастающей агрессии ВСУ. Об этом рассказал американский телеканал CNN, журналисты которого изучили доклад ЮНИСЕФ, опубликованный 3 июля.

В ООН привели страшные цифры: с начала этого года из-за обстрелов Донбасса частично или полностью лишились доступа к воде 3,2 млн человек. ЮНИСЕФ сообщает, что многие семьи, проживающие вблизи линии соприкосновения под Донецком, годами лишены не только водопровода, но даже электроснабжения.

"Когда отрезан или ограничен доступ, дети и их семьи часто не имеют выбора, кроме как полагаться на грязную воду и опасную канализацию", – цитирует Утро.ру представителя организации на Украине Лауру Билл. По ее словам, ситуация ухудшается жарой, которая пришла в Донбасс в последнее время.