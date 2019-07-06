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Донбасс останется без воды? В ООН выдали пугающий прогноз
06 июля 2019, 04:09 • 93 • В мире
В ООН бьют тревогу, заявляя, что из-за обстрелов украинских карателей население Донбасса останется без воды. Пугающий прогноз подхватили американские издания.
Около 3 млн мирных жителей Донбасса могут лишиться доступа к обычной питьевой воде. И все – из-за все возрастающей агрессии ВСУ. Об этом рассказал американский телеканал CNN, журналисты которого изучили доклад ЮНИСЕФ, опубликованный 3 июля.
В ООН привели страшные цифры: с начала этого года из-за обстрелов Донбасса частично или полностью лишились доступа к воде 3,2 млн человек. ЮНИСЕФ сообщает, что многие семьи, проживающие вблизи линии соприкосновения под Донецком, годами лишены не только водопровода, но даже электроснабжения.
"Когда отрезан или ограничен доступ, дети и их семьи часто не имеют выбора, кроме как полагаться на грязную воду и опасную канализацию", – цитирует Утро.ру представителя организации на Украине Лауру Билл. По ее словам, ситуация ухудшается жарой, которая пришла в Донбасс в последнее время.
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