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Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан

03 апреля 2021, 02:55  •  30 • В мире
Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в телеграм-канале развенчал надежды ВСУ на быстрый сценарий захвата, который они планировали. "Донбасс никогда не будет лёгкой прогулкой ни для укров, ни для натовцев", - категорично написал он в телеграм-канале "Неофициальный Безсонов".
В ночь на 3 апреля в Донбассе зафиксировали очередное обострение. С украинских позиций начался обстрел. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что на территории Луганской народной республики начался ожесточённый бой.
По мнению замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, украинская сторона намеревается стремительно отрезать народные республики.
"Мы постоянно твердили о том, что укры хотят выйти на границу с Россией и отрезать от неё республики вдоль границы. Если противнику удастся молниеносно зайти в наши столицы и закрепиться в них, то местное население окажется в заложниках и на помощь большого брата можно будет не рассчитывать", - объяснил он.
Однако планы Киева были заведомо просчитаны бойцами Донбасса.
"Радует то, что командование корпусов всегда понимало этот сценарий и наши армии к этому варианту готовы, а городские бои уж очень отличаются от полевых, и преимущество в технике играет незначительную роль. Отдельно хочу обратить внимание, что вчера и сегодня наши войска активно отвечают противнику, хоть официально об этом говорить стесняемся)) Донбасс никогда не будет лёгкой прогулкой ни для укров, ни для натовцев", - говорится в сообщении телеграм-канала "Неофициальный Безсонов".

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