Донбасс наконец разминируют: Украина, Россия и ОБСЕ достигли новых договорённостей

Заседание трёхсторонней контактной группы было посвящено урегулированию конфликта в Донбассе. 2 сентября было окончательно согласовано так называемое рамочное решение о противоминной деятельности. На его основе и будут проводиться работы по "гуманитарному разминированию", сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Согласованные 19 участков станут безопасными в ближайшее время, а 20-й, расположенный вблизи Золотого, - примерно в ноябре. Там появится новый контрольно-пропускной пункт въезда-выезда.

По словам специального представителя ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе Хайди Грау, в вопросах безопасности Донбасса достигнут значительный прогресс. Режим прекращения огня продлён. Стороны единогласно приняли это решение. Украина напомнила, что уже месяц ждёт списков ряда лиц, находящихся на "временно оккупированной территории", однако члены ОБСЕ пресекли обсуждение этого вопроса, не входящего в основную повестку заседания.

В сообщении пресс-службы говорится, что Россия затягивает и переносит рассмотрение главных вопросов по Донбассу, однако никаких доказательств этому не приводится. Зато буквально в следующем абзаце приводится мнение главы украинской делегации в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кравчука. Он считает, что нужно время, чтобы парламент его страны рассмотрел те самые главные вопросы. Например, назначение выборов в Донбассе, о которых сказано в Минских договорённостях.

Следующее заседание ТКГ должно состояться через две недели.