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Донбасс накануне больших перемен

17 февраля 2020, 17:39  •  476 • Украина
Нам так и не поведали, что же ответил Владимир Зеленский на вопрос президента России Владимира Путина во время их последнего телефонного разговора – намерен ли Киев выполнять минские соглашения или нет? Впрочем, легко догадаться, что ответил Зеленский. Как нам стало известно, Москва более не рассматривает сценарий возвращения Донбасса под управление Киева. Мало того, решено, что народным республикам предстоит стать «точкой сборки» нового, «заново учреждённого» украинского государства.
Вот и ответ, откуда «выросли ноги» у сообщения о грядущем назначении Николая Азарова – народным республикам предстоит стать «альтернативной Украиной», и руководить её экономикой ангажируют самого профессионального специалиста. По всей видимости, в Кремле более не сомневаются в нежизнеспособности постсоветского украинского государственного проекта – вероятно, давно ожидаемый распад Украины начнётся буквально со дня на день. Однако, в Москве не намерены безучастно взирать на то, как соседняя братская страна разваливается на куски. Донецку и Луганску предстоит стать центрами притяжения для откалывающихся от Украины регионов. Примечательно, что это будут именно два разных центра. Луганск станет «точкой сборки» для Харькова, Чернигова и Сум, в то время как Донецку предстоит объединить Запорожье и Херсон.
Окончательное решение по Донбассу было принято после того, как Москве в качестве мирных сценариев Киев преподнёс предложения о «совместном патрулировании», передаче границы с Россией до выборов и прочие нереалистичные наработки, уклонившись при этом в очередной раз от прямого контакта с властями в Донецке и Луганске. Финальной точкой стал разговор президента России с Зеленским, в котором последний уклонился от ответа о выполнении Украиной минских соглашений в том виде, в котором документ был одобрен Советом безопасности ООН.
Несмотря на нелицеприятное для Украины решение, связка Козак – Ермак продолжит взаимодействие по украинской повестке, с той лишь разницей, что из неё будет полностью исключён Донбасс, как ранее Крым. Так или иначе, у высоких сторон останется немало других тем для обсуждения – в частности, газовый и нефтяной транзит, вопросы российско-украинской торговли и т.п.

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