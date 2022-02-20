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Донбасс на пороге войны - хроники. Невозможно смотреть без слёз
20 февраля 2022, 21:45 • 62 • Политика
Россия приняла принципиальное решение спасать Донбасс - мирное население массово эвакуируют к нам. И смотреть на эти хроники без слёз невозможно. Люди бросают нажитое, потому что иного выхода после многолетней войны пока не видят. Тем временем Киев продолжает бомбить и обстреливать территории независимых республик.
К 19:00 воскресенья, 20 февраля, границу России пересекли уже 53 тысячи жителей Донбасса. Массовую эвакуацию на нашей стороне контролирует лично глава МЧС Александр Чуприян. Он доложил, что 21 февраля из Ростовской области в другие регионы отправятся 15 поездов с эвакуированными из Донбасса.
Продолжается и работа по выплате так называемых "подъёмных" жителям Донбасса, принявшим решение эвакуироваться. Выплаты в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса, сообщил министр. Более чем 400 эвакуированным понадобилась медицинская помощь - медики всем помогли, сказал Чуприян.
Киев продолжает бомбить - люди бегут
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об очередном обстреле украинских военных. Был повреждён жилой дом в посёлке шахты "Трудовская". Он находится на западе Донецка:
После полудня украинские военные по меньшей мере 11 раз обстреливали населённые пункты в ДНР и 15 раз в ЛНР. Режим тишины нарушается украинской стороной постоянно, но в то же время президент Украины Владимир Зеленский требует ввести... режим тишины. Как вести переговоры с такими оппонентами? Вопрос риторический. Но, по всей видимости, ответ на него найти придётся.
Покидающие свои дома жители Донбасса надеются, что ситуация в скором времени улучшится. Ведь в республиках осталось всё нажитое. Без слёз рассказы беженцев слушать очень сложно. Если вообще возможно.
Как Россия ответит на обстрелы собственной территории
Тем временем военные корреспонденты выяснили, откуда именно вёлся обстрел, когда накануне украинские снаряды попали на территорию России. News Front опубликовали видео с камер наблюдательного пункта Народной милиции ЛНР, где видно, что огонь по Тарасовскому району Ростовской области вели из лесополосы в районе населённых пунктов Пионерское и Хрящево с использованием РСЗО "Град". Там на позициях ВСУ дислоцируется 79 ОДШБр.
По факту обстрелов нашей территории уже было возбуждено уголовное дело. Но и это ещё не всё. Россия и Белоруссия приняли решение продолжить военные учения, раз наши земли подвергаются угрозе. Кроме того, Минобороны России приняло решение закрыть небо над больше частью территории Азовского моря, о чём сообщили источники. Несмотря на усиление напряжения, Россия не оставляет попыток мирного урегулирования, в том числе проведены переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, где достигнуты договорённости о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности.
Царьград продолжает наблюдать за ситуацией - все детали в специальном разделе "Первого русского".
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