Поступила оперативная информация о повреждении жилого дома в г. Донецке (пос. шахты "Трудовская") в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, - говорится в сообщении.

После полудня украинские военные по меньшей мере 11 раз обстреливали населённые пункты в ДНР и 15 раз в ЛНР. Режим тишины нарушается украинской стороной постоянно, но в то же время президент Украины Владимир Зеленский требует ввести... режим тишины. Как вести переговоры с такими оппонентами? Вопрос риторический. Но, по всей видимости, ответ на него найти придётся.

Покидающие свои дома жители Донбасса надеются, что ситуация в скором времени улучшится. Ведь в республиках осталось всё нажитое. Без слёз рассказы беженцев слушать очень сложно. Если вообще возможно.

Как Россия ответит на обстрелы собственной территории

Тем временем военные корреспонденты выяснили, откуда именно вёлся обстрел, когда накануне украинские снаряды попали на территорию России. News Front опубликовали видео с камер наблюдательного пункта Народной милиции ЛНР, где видно, что огонь по Тарасовскому району Ростовской области вели из лесополосы в районе населённых пунктов Пионерское и Хрящево с использованием РСЗО "Град". Там на позициях ВСУ дислоцируется 79 ОДШБр.

По факту обстрелов нашей территории уже было возбуждено уголовное дело. Но и это ещё не всё. Россия и Белоруссия приняли решение продолжить военные учения, раз наши земли подвергаются угрозе. Кроме того, Минобороны России приняло решение закрыть небо над больше частью территории Азовского моря, о чём сообщили источники. Несмотря на усиление напряжения, Россия не оставляет попыток мирного урегулирования, в том числе проведены переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, где достигнуты договорённости о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности.

Царьград продолжает наблюдать за ситуацией - все детали в специальном разделе "Первого русского".