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Донбасс лишили голоса: Украина изменила правила осенних выборов

09 августа 2020, 17:30  •  1 • Политика
ЦИК Украины вновь изменил правила осенних выборов, лишив всех жителей Донбасса права голоса. Против этого уже выступила оппозиция.
Центризбирком Украины принял решение отменить местные выборы в Донецкой и Луганской областях, запланированные на 25 октября 2020 года. Речь идёт о 18 районах, подконтрольных Киеву.
В ЦИК ссылаются на данные, предоставленные военно-гражданскими администрациями. Опасения ведомства вызывает то, что районы находятся вблизи линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.
"Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - указано в заявлении.
До этого украинские власти отказались проводить местные выборы в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.
Непосредственно представители партии ОПЗЖ уже обвинили "обанкротившуюся" команду президента Украины Владимира Зеленского в "узурпации власти". Они напомнили, что глава государства решил лишить около 500 тысяч граждан права голоса.
Не стоит забывать и о том, что ОПЗЖ как раз пользуется высокой популярностью именно на востоке страны. При этом Зеленский и его партия "Слуга народа" пришли к власти, обещая населению прекратить конфликт в Донбассе.
"Слуги народа" предали надежды этих людей", - пояснила оппозиция.
Как передаёт "Парламентская газета", ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что Киев не хочет решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе. На это указывают странные заявления украинской стороны о том, что спустя пять лет миротворческой работы она якобы "не понимает", что написано в Минских соглашениях.
При этом урегулировать кризис невозможно без желания самой Украины. Последняя должна "вспомнить" содержание соглашения и начать поэтапно выполнять договорённости.

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