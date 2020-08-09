Центризбирком Украины принял решение отменить местные выборы в Донецкой и Луганской областях, запланированные на 25 октября 2020 года. Речь идёт о 18 районах, подконтрольных Киеву.

В ЦИК ссылаются на данные, предоставленные военно-гражданскими администрациями. Опасения ведомства вызывает то, что районы находятся вблизи линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.

"Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - указано в заявлении.

До этого украинские власти отказались проводить местные выборы в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.

Непосредственно представители партии ОПЗЖ уже обвинили "обанкротившуюся" команду президента Украины Владимира Зеленского в "узурпации власти". Они напомнили, что глава государства решил лишить около 500 тысяч граждан права голоса.

Не стоит забывать и о том, что ОПЗЖ как раз пользуется высокой популярностью именно на востоке страны. При этом Зеленский и его партия "Слуга народа" пришли к власти, обещая населению прекратить конфликт в Донбассе.

"Слуги народа" предали надежды этих людей", - пояснила оппозиция.

Как передаёт "Парламентская газета", ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отметила, что Киев не хочет решать вопрос об урегулировании конфликта в Донбассе. На это указывают странные заявления украинской стороны о том, что спустя пять лет миротворческой работы она якобы "не понимает", что написано в Минских соглашениях.

При этом урегулировать кризис невозможно без желания самой Украины. Последняя должна "вспомнить" содержание соглашения и начать поэтапно выполнять договорённости.