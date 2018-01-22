Донбасс. Кто стрелял по автобусу в Еленовке?

Накануне годовщины январской трагедии в ДНР – артобстрела троллейбусной остановки «Донецкгормаш» («Боссе») 22 января 2015 года (тогда, по разным данным, не менее 15 человек погибли на месте, в каретах скорой или в больницах) – на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» в «серой зоне» в 13.20 был обстрелян пассажирский автобус. По версии ДНР, среди белого дня огонь по транспорту, перевозившему людей, открыла украинская сторона, в итоге один человек погиб, ещё один – ранен. Жертвы – пенсионеры, мирные люди.

«Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями», – заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

«Обстрел рейсового автобуса, пассажирами которого были обычные мирные граждане, гибель и ранение ни в чем не повинных людей иначе как преступной и возмутительной провокацией назвать нельзя. Мы готовим ноту в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и координаторов переговорного процесса с полной информацией о произошедшем и требованием проведения тщательного расследовании этой трагедии и наказания виновных», — сообщил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, постпред республики в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко связал обстрел украинской стороной рейсового автобуса с принятием Верховной радой так называемого «деоккупационного закона», согласно которому военные сами принимают решения, как им действовать на линии фронта.

«Это «первая ласточка» после того как был принят «закон о деоккупации». У них руки развязаны теперь полностью. Уже, не стесняясь, стреляют по гражданским. Это первый случай, когда стреляли чисто по автобусу. Целенаправленно по нему били. Чего мы ждём от этого закона? Войны мы ждём», – сказал глава ДНР Александр Захарченко.

В свою очередь, украинские силовики отрицают причастность к обстрелу КПП Еленовка. За неимением аргументов, в ход идёт «старая песня» – мол, военные ДНР «сами себя обстреляли». Хотели, мол, дискредитировать доблестные ВСУ перед приездом в Донбасс первого заместителя главы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга.

«Мир! Ты вообще хоть что-то слышишь? Видишь? Или так и продолжаешь слать «Джавелины» и поддерживать алкаша?Мир! Мир ли ты после всего этого! Ты не мир - ты самый настоящий пособник террористов и убийц! Грош цена всем твоим обещаниям и словам!», – написала в Facebook дончанка Ирина И.

А донецкий блогер Eugeniya Marty сообщила, что машины ОБСЕ видела возле одного из ресторанов на мариупольской трассе: «Полтора часа назад видела джипы ОБСЕ у ресторана «Деревня» на мариупольской трассе. А утром - рекламу чебуречного дня сегодня. Интересно, вкусно ли жралось? …Ах, да. Я сейчас за Широким, так мы ехали из города по центру. Боссе перекрыто – траурный митинг по жертвам обстрела... И сегодня – автобус. И только мирным жителям стыдно и страшно, когда в ответ на убийства - озабоченность, траурные митинги и новые жертвы».

Существует ли надежда на то, что наблюдатели ОБСЕ отвлекутся от сытного обеда (завтрака, ужина), чтобы внимательно изучить ноту Пушилина и провести следственные действия с целью установить виновных в обстреле пассажирского автобуса на КПП «Еленовка»? Ответ на это уже есть: достаточно поинтересоваться, чем закончилось другое расследование – трагедии 2015 года на «Боссе». Тогда ОБСЕ определила только то, что «снаряды были выпущены с северо-западного направления», «оружие, использованное при обстреле — миномёт или артиллерийская установка». А организация Human Rights Watch, прибывшая на место трагедии два дня спустя, так и не определилась, кто унёс жизни минимум 15 мирных граждан. Правозащитники так и не смогли установить, кто должен нести ответственность за содеянное. Так происходит из раза в раз, когда в ДНР и ЛНР от обстрелов гибнут и получают ранения люди: такое впечатление, что и ОБСЕ, и Human Rights Watch, и ООН, и множество других организаций с красивыми названиями существуют вне достижений прогресса, поскольку наблюдатели и правозащитники не в силах определить ни вид вооружения, из которого выпущены боеприпасы, ни траекторию и дальность их полёта.

Зато мир безусловно верит девочке Бане из Алеппо. «Мир ли ты после всего этого?»