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Донбасс, Крым, "Северный поток - 2": Политолог рассказал, о чём Зеленский будет просить Байдена

05 августа 2021, 19:15  •  35 • Политика
Политолог Юрий Светов рассказал, о чём президент Украины Владимир Зеленский собирается просить своего американского коллегу Джо Байдена во время встречи на высшем уровне. По его словам, Киев волнуют три главных вопроса: Донбасс, Крым и "Северный поток - 2".
Так Светов прокомментировал предварительные украино-американские переговоры, в которых приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Байдена Джейкоб Салливан.
По словам эксперта, Зеленский намерен поднять три вопроса. Во-первых, он в очередной раз попросит США включиться в переговоры по Донбассу. Перспективы этой просьбы весьма туманные, так как Штаты совершенно не рвутся в "Нормандскую четвёрку". Им гораздо удобнее дирижировать из тени, считает политолог.
Во-вторых, Зеленский поднимет вопрос о компенсациях Украине за введение "Северного потока - 2", а также о гарантиях сохранения украинского транзита, пишут "Народные новости".
В-третьих, президент Украины, вероятнее всего, попросит американских партнёров прислать на "Крымскую платформу" более весомую фигуру, чем "пятого заместителя секретаря".
На плтаформу не собираются приезжать ни Байден, ни Блинкен, ни Харрис. Это значит, что украинцы будут выторговывать, чтобы США прислали хотя бы не "пятого заместителя секретаря", а, допустим, третьего, - отметил Светов.

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