|
Донбасс, Крым, "Северный поток - 2": Политолог рассказал, о чём Зеленский будет просить Байдена
05 августа 2021, 19:15 • 35 • Политика
Политолог Юрий Светов рассказал, о чём президент Украины Владимир Зеленский собирается просить своего американского коллегу Джо Байдена во время встречи на высшем уровне. По его словам, Киев волнуют три главных вопроса: Донбасс, Крым и "Северный поток - 2".
Так Светов прокомментировал предварительные украино-американские переговоры, в которых приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Байдена Джейкоб Салливан.
По словам эксперта, Зеленский намерен поднять три вопроса. Во-первых, он в очередной раз попросит США включиться в переговоры по Донбассу. Перспективы этой просьбы весьма туманные, так как Штаты совершенно не рвутся в "Нормандскую четвёрку". Им гораздо удобнее дирижировать из тени, считает политолог.
Во-вторых, Зеленский поднимет вопрос о компенсациях Украине за введение "Северного потока - 2", а также о гарантиях сохранения украинского транзита, пишут "Народные новости".
В-третьих, президент Украины, вероятнее всего, попросит американских партнёров прислать на "Крымскую платформу" более весомую фигуру, чем "пятого заместителя секретаря".
Подпишитесь на нас
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июля 2021, 03:45
|
01 августа 2021, 09:50
|
02 августа 2021, 17:00
|
30 июля 2021, 01:55
|
02 августа 2021, 00:30
|
02 августа 2021, 00:30
|
03 августа 2021, 06:45