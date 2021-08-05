Донбасс, Крым, "Северный поток - 2": Политолог рассказал, о чём Зеленский будет просить Байдена

Политолог Юрий Светов рассказал, о чём президент Украины Владимир Зеленский собирается просить своего американского коллегу Джо Байдена во время встречи на высшем уровне. По его словам, Киев волнуют три главных вопроса: Донбасс, Крым и "Северный поток - 2".

Так Светов прокомментировал предварительные украино-американские переговоры, в которых приняли участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и советник Байдена Джейкоб Салливан.

По словам эксперта, Зеленский намерен поднять три вопроса. Во-первых, он в очередной раз попросит США включиться в переговоры по Донбассу. Перспективы этой просьбы весьма туманные, так как Штаты совершенно не рвутся в "Нормандскую четвёрку". Им гораздо удобнее дирижировать из тени, считает политолог.

Во-вторых, Зеленский поднимет вопрос о компенсациях Украине за введение "Северного потока - 2", а также о гарантиях сохранения украинского транзита, пишут "Народные новости".

В-третьих, президент Украины, вероятнее всего, попросит американских партнёров прислать на "Крымскую платформу" более весомую фигуру, чем "пятого заместителя секретаря".