Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической.С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 145 снарядов и мин.Под обстрелы попали районы 10 населённых пунктов Республики.Во время проведения ремонтно-восстановительных работ на электроподстанции в Старомихайловке наблюдательная группа Представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада энергетиков попали под минометный обстрел ВСУ. К счастью, жертв удалось избежать.По уточнённым данным, в результате ночного миномётного обстрела с позиций 56-й мотопехотной бригады в н. п. Спартак уничтожен жилой дом. Жертв среди населения нет.По оперативной информации, с позиций боевиков 56-й бригады продолжается обстрел района н. п. Спартак, горит жилая постройка.Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях гражданских объектов уточняется.Факты нарушений в оперативном порядке доведены Представительством ДНР в СЦКК в действующем составе до представителей украинской стороны в СЦКК, которая отказывается реагировать на наши запросы тишины и оперативно принимать меры по прекращению огня со стороны ВСУ.Украинское руководство приступило к реализации планов, которые были отработаны ими в сентябре 2021 года в ходе специального командно-штабного учения «Объединенные усилия — 2021» (манёвры с подразделениями НАТО, — прим РВ).Отмечается прибытие на территории «Донецкой и Луганской областей», подконтрольных Киеву, дополнительных сил Национальной полиции. В задачу прибывших полицейских входит препятствование выходу нелояльного населения в центральные области Украины и создание лагерей для временно перемещённых лиц.