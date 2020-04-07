Донбасс и Украина: «небратья» навсегда • 308 • Аналитика

Почта, вокзал, телеграф…

6 апреля – значимая дата в новейшей истории Донбасса. Именно в этот день, как будто подчиняясь команде неизвестных координаторов (скорее всего, так и было), активисты в Луганске и Донецке захватили здания облгосадминистрации и СБУ.



В Донецке ОГА захватывали уже не в первый и даже не во второй раз. До этого люди врывались в сессионный зал, требовали от депутатов голосовать за проведение референдума о статусе Донбасса, даже ночевали там, но раз за разом покидали здание, то якобы в связи с минированием администрации, то просто не понимая, зачем там находиться дальше.







На этот раз все было куда более серьёзно – народ шел целенаправленно. Вероятно, координаторы протеста осознали, что пора идти ва-банк, иначе будет то же самое, что и в других областях: спецслужбы одного за другим арестуют лидеров, а обывателей попросту разгонят. Правоохранители захвату правительственных зданий практически не препятствовали, а в Луганске, как будто по предварительной договоренности, свезли со всех городов и весей области оружие и боеприпасы. Для сравнения: в Донецком СБУ, по словам участников событий, удалось разжиться только деревянными муляжами автоматов.



Это война

Неизвестно, почему правоохранители не отбили захваченные объекты (вялые попытки националистов в Донецке не в счёт), но уже 7 апреля, за несколько дней до появления на сцене Стрелкова-Гиркина и его людей, исполняющий обязанности главы Верховной рады Александр Турчинов объявил о готовности применить антитеррористические меры в отношении протестующих. Кажется, кровопролития было не избежать вне зависимости от появления в Славянске Гиркина, в связи с чем его заявление о том, что это он «начал войну на Донбассе», выглядит несколько самоуверенным. Война состоялась бы в любом случае.



Киеву война была на руку. Хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от потерянного Крыма, нужно было срочно кого-то победить. Почему бы не пророссийски настроенных граждан на Донбассе, не скрывавших своего желания присоединиться к России по крымскому сценарию? В те дни, вероятно, Киев вполне мог справиться с протестом на Донбассе путем дипломатии, посулов или же силовой спецоперации. Вместо этого против людей, все ещё настроенных вполне миролюбиво, были брошены войска и бронетехника. Реакция жителей Донбасса, в особенности после первых смертей от рук украинских военных, была вполне адекватной – население незамедлительно самоорганизовалось в ополчение, причём желающих вступить в его ряды было на несколько порядков больше, чем стрелкового оружия.



Прощание славянки

Приняв декларацию о суверенитете 7 апреля 2014 года и закрепив её в ходе референдума 12 мая, Луганск и Донецк бросили Киеву вызов, на который тот ответил всей мощью своей военной машины, стирая с лица земли целые посёлки и массово уничтожая недавних соотечественников. Точка бифуркации была пройдена: сама мысль о возвращении Донбасса в состав Украины живёт лишь в никем не соблюдаемых Минских соглашениях и панических страхах караул-патриотов.



Сегодня, шесть лет спустя, всё ещё остаются те, кто задаётся вопросом: стоило ли оно того? Вероятно, тут каждый должен решать самостоятельно, но автор уверен: несмотря на все потери, на ущерб промышленности и экономике, на все неурядицы и проблемы переходного периода, всё эти жертвы оправданны. Потому что мы и наши дети будем говорить на своём языке, ходить в свою церковь, и никто не будет навязывать Донбассу пресловутые европейские ценности, фашизм, национализм или демшизу.



Потому что, пусть и медленно, пусть не сразу, но Донбасс станет частью России. Его население уже получает российские паспорта, и рано или поздно наступит день, когда украинский паспорт в Луганске или Донецке станет диковинкой. Потому что после всего пережитого, после всех зверств Киева, продолжающихся и сегодня, глядя на соглашательскую позицию украинцев, становится совершенно очевидно, что Донбасс и Украина никогда не были близки, так что этот развод, каким бы болезненным он ни был, — неизбежное и правильное решение.



Да, многое сделано не так и многое ещё нуждается в исправлении или доработке, но и сделано немало. ЛДНР есть чем гордиться! 6 апреля – значимая дата в новейшей истории Донбасса. Именно в этот день, как будто подчиняясь команде неизвестных координаторов (скорее всего, так и было), активисты в Луганске и Донецке захватили здания облгосадминистрации и СБУ.В Донецке ОГА захватывали уже не в первый и даже не во второй раз. До этого люди врывались в сессионный зал, требовали от депутатов голосовать за проведение референдума о статусе Донбасса, даже ночевали там, но раз за разом покидали здание, то якобы в связи с минированием администрации, то просто не понимая, зачем там находиться дальше.На этот раз все было куда более серьёзно – народ шел целенаправленно. Вероятно, координаторы протеста осознали, что пора идти ва-банк, иначе будет то же самое, что и в других областях: спецслужбы одного за другим арестуют лидеров, а обывателей попросту разгонят. Правоохранители захвату правительственных зданий практически не препятствовали, а в Луганске, как будто по предварительной договоренности, свезли со всех городов и весей области оружие и боеприпасы. Для сравнения: в Донецком СБУ, по словам участников событий, удалось разжиться только деревянными муляжами автоматов.Неизвестно, почему правоохранители не отбили захваченные объекты (вялые попытки националистов в Донецке не в счёт), но уже 7 апреля, за несколько дней до появления на сцене Стрелкова-Гиркина и его людей, исполняющий обязанности главы Верховной рады Александр Турчинов объявил о готовности применить антитеррористические меры в отношении протестующих. Кажется, кровопролития было не избежать вне зависимости от появления в Славянске Гиркина, в связи с чем его заявление о том, что это он «начал войну на Донбассе», выглядит несколько самоуверенным. Война состоялась бы в любом случае.Киеву война была на руку. Хотя бы для того, чтобы отвлечь внимание украинцев от потерянного Крыма, нужно было срочно кого-то победить. Почему бы не пророссийски настроенных граждан на Донбассе, не скрывавших своего желания присоединиться к России по крымскому сценарию? В те дни, вероятно, Киев вполне мог справиться с протестом на Донбассе путем дипломатии, посулов или же силовой спецоперации. Вместо этого против людей, все ещё настроенных вполне миролюбиво, были брошены войска и бронетехника. Реакция жителей Донбасса, в особенности после первых смертей от рук украинских военных, была вполне адекватной – население незамедлительно самоорганизовалось в ополчение, причём желающих вступить в его ряды было на несколько порядков больше, чем стрелкового оружия.Приняв декларацию о суверенитете 7 апреля 2014 года и закрепив её в ходе референдума 12 мая, Луганск и Донецк бросили Киеву вызов, на который тот ответил всей мощью своей военной машины, стирая с лица земли целые посёлки и массово уничтожая недавних соотечественников. Точка бифуркации была пройдена: сама мысль о возвращении Донбасса в состав Украины живёт лишь в никем не соблюдаемых Минских соглашениях и панических страхах караул-патриотов.Сегодня, шесть лет спустя, всё ещё остаются те, кто задаётся вопросом: стоило ли оно того? Вероятно, тут каждый должен решать самостоятельно, но автор уверен: несмотря на все потери, на ущерб промышленности и экономике, на все неурядицы и проблемы переходного периода, всё эти жертвы оправданны. Потому что мы и наши дети будем говорить на своём языке, ходить в свою церковь, и никто не будет навязывать Донбассу пресловутые европейские ценности, фашизм, национализм или демшизу.Потому что, пусть и медленно, пусть не сразу, но Донбасс станет частью России. Его население уже получает российские паспорта, и рано или поздно наступит день, когда украинский паспорт в Луганске или Донецке станет диковинкой. Потому что после всего пережитого, после всех зверств Киева, продолжающихся и сегодня, глядя на соглашательскую позицию украинцев, становится совершенно очевидно, что Донбасс и Украина никогда не были близки, так что этот развод, каким бы болезненным он ни был, — неизбежное и правильное решение.Да, многое сделано не так и многое ещё нуждается в исправлении или доработке, но и сделано немало. ЛДНР есть чем гордиться! Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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