Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко

Спецкор «КП» поговорил с известным журналистом и политологом Андреем Бабицким, живущим в Донецке. И попытался выяснить – что сейчас происходит в ДНР и ЛНР? И что будет дальше?

СИЛОВОЕ ПЕРЕВОСПИТАНИЕ УКРАИНЫ

Первый вопрос был стандартный для человека с «большой земли» в разговоре с жителем мятежной республики. Я задавал его тысячу раз:

- Как у вас сейчас с обстрелами? Обострилось? Стихло?

Андрей не удивился:

- В последние месяцы обострилось так, что люди вспоминали 2014 и 15 годы, такой был плотный артогонь. Не постоянно, в основном в вечернее время. А две недели назад все резко изменилось – стало тихо.

- Почему?

- Руководство республики и военное командование отдало приказ об ответных ударах и подавлении огневых точек противника. В результате, под Донецком погибло довольно много украинских военных…

- Они же привыкли что вы не отвечаете! Запрещено минскими соглашениями, боеприпасы на учете.

- Поэтому они и молчат уже две недели. Фактически республики в условиях, когда «минский процесс» зашел в тупик, решились на ответку и успешно с этим справились.

— Это было сделано официально. Я процитирую главу ДНР Дениса Пушилина: «Участившиеся обстрелы приводят к разрушениям жилых домов и инфраструктуры. Но наиболее прискорбно, когда 1, 4 и 7 мая под целенаправленным огнем вооруженных формирований Украины оказались жители населенных пунктов Спартак, Саханка и Александровка, в результате погибла женщина и ранены 5 несовершеннолетних детей. А за 19 дней мая ранены 11 человек. Отчеты миссии ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения - это жители республик». И сколько я не бывал в окопах за последние годы, основное недовольство и недоумение солдат на «передке» выражалось в вопросе: «Почему по нам долбят, а мы молчим?». Ответить им было нечего.

- То, что произошло – серьезное изменение ситуации. В прошлом году были обоснованные надежды, что «минск» удастся сдвинуть с мертвой точки. Поэтому республики воздерживались от ответных ударов. Сейчас стало окончательно понятно – Киев не готов ни к каким переговорам. И только сила может защитить жителей республик.

Республики решились на «ответку» Украине. Потому что ее артогонь достиг интенсивности первого года войныФото: REUTERS

НАСТРОЕНИЯ В ОКОПАХ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАЦИОНАЛИСТЫ

Действительно, еще в декабре всем казалось, что началось разрешение военного конфликта в Донбассе. Прошли переговоры в Минске. Обменяли пленных. Невиданное дело - к весне стали отводить войска от линии соприкосновения. Сам факт - говорящий. А потом – очередное обострение. Спрашиваю Андрея Бабицкого:

- Что случилось, почему опять заполыхало?

- Войска развели только в трех точках. Событие символическое. Но у нас 400 километров фронта. То, что обезопасили несколько километров – ничего не означает. В «минских соглашениях» обозначено - разведение сил по всему фронту. Киев от этого отказался.

- Это понятно. У него был интерес — только освободить своих пленных.

- В декабря прошлого года в Париже все члены «нормандской четверки» - и Россия, и Украина, и Германия, и Франция - подписали несколько пунктов - например, фиксацию особого статуса Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины. Но и этого Киев тоже не сделал. Более того, отказался разговаривать напрямую с представителями республик. А это тоже прописано в «минских соглашениях». «Минск» заглох абсолютно! Судя по заявлениям Зеленского никаких надежд на продолжение переговоров, нет.

- А что он такого заявил?

- Судя по его последней пресс-конференции, Зеленский абсолютно не владеет ситуацией, ему не интересно. Он с трудом понимает, что происходит в стране. В этих условиях, гражданские и военные действуют на свое усмотрение. А в армии Украины немало людей, которые считают, что война на Донбассе - не просто мобилизующий инструмент, это целеуказание для всей страны. Война позволяет не забыть, что Россия – «вековечный враг». Естественно, игнорируется тот факт, что более 90% бойцов армий ДНР и ЛНР - это местные жители, а добровольцев из России в последние годы тут очень мало. А вот со стороны Украины националисты, территориальные батальоны, они же не растворились, они продолжают воевать. И определять настроения в армии. Среди украинского командования немало людей, которые считают, что мятежные территории нужно подавить и зачистить. Вот все эти люди и определяют сейчас происходящее на фронте. После того, как им дали сдачи, они притихли. Поняли – у нас здесь есть силы, чтобы наносить точечные и эффективные удары.

ГОД РУХНУВШИХ НАДЕЖД

В дни, когда выбирали Зеленского, я был на Донбассе. Помню, что тогда множество людей, связывали свои надежды с новым украинским президентом. Напрасно.

- Ты можешь сейчас оценить год его президентства? – спрашиваю Бабицкого. - Что он такого сказал на пресс-конференции по итогам своего первого года, что тебя насторожило?

- Он сказал: «Сепаратисты обстреливают украинские позиции». Это неправда, это артиллерия Украины два месяца наращивала плотность огня. Еще он заявил, что «нормандская четверка» встретится после эпидемии коронавируса. Это глупость. Лавров четко высказался, что раз после декабрьской встречи в Париже Киев не продемонстрировал никаких результатов, то следующей встречи просто не будет.

- Может, Зеленскому пришлось сделать вид, что он этого не знает? Мне кажется, ему очень трудно.

- Он не имеет никакой реальной власти. Мы хорошо помним, как 9 декабря 2019-го, президенты Украины, России, Франции и Германии лично согласовали дальнейшие действия на Донбассе. И все ждали выполнения обязательств, взятых Зеленским. Но, украинские националисты прочертили красные линии, за которые Зеленскому нельзя заходить. И он не посмел. И отказался от всех пунктов «минских соглашений». И более того, усилил позиции националистов, продолжил их политическую повестку. Продлил вето на работу российских соцсетей на Украине. И даже сделал то, до чего не додумался Порошенко - ввел санкции против российских музеев. Показал себя ухудшенной копией Порошенко.

- Порошенко тоже не спешил выполнять «Минск».

- Да, но он более опытный политик, он не отказывался прямо, а юлил - предлагал поменять в соглашениях одно, другое, переставить пункты местами и тогда Украина, якобы, все выполнит обязательно. А Зеленский отказался от «Минска» открыто. И к словам Лаврова уже присоединился министр иностранных дел Германии, заявив, что раз Украина не выполняет соглашения, то и переговоров не будет.

- Помнишь такую фразу: «Альтернативы «Минску» нет»? Над ней много смеялись. Но теперь, получается, «Минск» погиб? Что дальше?

- Альтернативу со стороны Украины мы увидели недавно — это попытка взять республики в «огневое кольцо». Завершилась она ничем. А у республик альтернатив нет. В связи с прекращением «минского процесса» у них появилось лишь полное право защищать себя. Более того, глава ЛНР заявил: «Если будут продолжаться обстрелы республики, линия фронта будет передвинута, а противник отброшен».

- Хорошо сказал.

- Потому что альтернативы действительно нет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Чем отличается жизнь Донбасса при Порошенко и при Зеленском?

За первый год правления Владимира Зеленского интенсивность разрушений от обстрелов со стороны Украины на Донбассе увеличилась вдвое! А потерь среди мирного населения — в полтора раза. Это не просто ощущения жителей ДНР и ЛНР. Это данные Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Вот они:

За последний год правления Петра Порошенко огнем украинской армии были убиты 4 мирных жителя, ранены - 55, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домов.

При Владимире Зеленском: погибли 6 мирных жителей, ранены 72, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домов.

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