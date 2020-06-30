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Донбасс готов спасти американцев, протянув руку Трампу: Условия назвал Коробко

30 июня 2020, 09:00  •  211 • Политика
Глава медиакомпании "Русский час" Александр Коробко в разговоре с Царьградом прокомментировал своё открытое письмо к президенту США Дональду Трампу с просьбой о признании республик ДНР и ЛНР. По его словам, Донбасс готов спасти американцев, протянув руку Трампу, и Коробко назвал условия.
В разговоре с Царьградом глава медиакомпании "Русский час" Александр Коробко объяснил, что сподвигло его написать открытое письмо на имя президента США Дональда Трампа с просьбой о признании республик Донбасса.
"Дело в том, что в Америке идёт, по сути дела, гражданская война. Возможно, она спровоцирована противниками Трампа. Противники Трампа - это Байден. И я думаю, что если им удастся достигнуть своих целей и у американского избирателя Трамп будет ассоциироваться и с пандемией, и с беспорядками, хотя ни к тому, ни к другому он никакого отношения не имеет, я, естественно, спешу со своей стороны сделать что могу и предотвратить какую-то эскалацию ситуации со стороны Байдена, который известен своими связями с украинскими националистами и киевским марионеточным правительством. Поэтому у Трампа, возможно, осталось не так много времени. И если он уйдёт, то пусть он уйдёт, хотя бы признав Донбасс", - пояснил Коробко.
Он признался, что никогда не разделял завышенных ожиданий от победы Трампа, которые были у многих соотечественников, но и достаточно доброжелательно к нему относится.
"Во всяком случае, он не подбрасывал дров в пожар на востоке Украины. Поэтому я надеюсь, что он отреагирует на это письмо. Ведь помимо всего прочего, у него действительно должна быть необходимость в подобном аппарате. Вообще у американцев нет ничего подобного, насколько я знаю, и наше предложение отнюдь не ради красного словца, что называется. Это действительно, мы готовы помочь им с этим. Мы вообще не просящая нация, Россия всегда помогала, не раз помогала Америке, я не раз говорил, что США обязаны нам своей государственностью. И в общем, здесь Донбасс, и я, наверное, в каком-то смысле, пусть и не формально уполномочен, но как бы по сути, как человек, говорящий от имени народа Донбасса, хотел просто американцам напомнить, что нам не нужна их помощь, нам не нужны их ИВЛ, мы сами им можем помочь. Но в силу того, что они являются лидерами западного мира и несут ответственность за развязывание войны на Украине, они могут же эту ситуацию и прекратить", - подчеркнул Коробко.
Он повторил, что надеется на серьёзное отношение Трампа к письму, и добавил, что будет продолжать искать контакта с американским президентом. Коробко пояснил, что уже связывается с администрацией Трампа, чтобы убедиться, что письмо попадёт на стол главы США.

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