Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украи...
Главная / Украина

Донбасс должен стать выжженной землей – украинский нацист

10 марта 2021, 05:05  •  83 • Украина

Украина должна создавать невыносимые условия в Донецке и Луганске, чтобы эти территории стали непригодными для жизни.

Об этом в эфире 4 канала завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский.

По словам Корчинского, пенсии жителям Донбасса нужно выдавать, например, во Львове, а не на сопредельных территориях.

«Есть гуманитарные аспекты, которые нам будет сложно объяснить Европе, но, во-первых, должна быть перекрыта граница – пусть они заезжают к нам за пенсиями из Белоруссии, через Турцию. Нет – выплачивать им пенсии во Львове. Мы выплачиваем пенсии – прокатись до Львова. По крайней мере ты будешь платить, подпитывать транспортную систему и платить за билеты.

Ты подумаешь двадцать раз, а стоит ли эта пенсия в четыре тысячи гривен, чтобы за пять тысяч туда-назад ехать во Львов и ее получать? То есть есть много моментов, которые нужно было бы сделать для того, чтобы создать выжженную землю на оккупированных территориях, а ее нужно делать.

Те люди, которые стреляют в нас, должны иметь очень неприемлемый тыл на оккупированных территориях у себя. Людей озлобленных, без денег, которым не за что есть, которые будут оттуда просто бежать. Кто в Украину, кто в РФию – куда угодно, но эти территории должны становиться безлюдными понемногу», – заявил Корчинский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 23:35
Столкновения неонацистов и «ВСУшников» на Донбассе: стало известно о смертельном исходе
10 марта 2021, 01:25
«Я готов воевать». Зеленский посылает сигнал за океан
10 марта 2021, 01:25
Корчинский: Украинская армия разваливается
09 марта 2021, 23:35
Это его поступки «говно»: Зеленский спустя неделю ответил Порошенко
10 марта 2021, 01:25
Социалисты Молдовы переходят к действиям – срок ультиматума истёк
09 марта 2021, 23:35
Эй, мы здесь: у Зеленского не могут дождаться связи с Байденом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
08 марта 2021, 10:55
"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.