Донбасс должен стать выжженной землей – украинский нацист

Украина должна создавать невыносимые условия в Донецке и Луганске, чтобы эти территории стали непригодными для жизни.Об этом в эфире 4 канала завил бывший лидер УНА-УНСО, националист Дмитрий Корчинский.По словам Корчинского, пенсии жителям Донбасса нужно выдавать, например, во Львове, а не на сопредельных территориях.«Есть гуманитарные аспекты, которые нам будет сложно объяснить Европе, но, во-первых, должна быть перекрыта граница – пусть они заезжают к нам за пенсиями из Белоруссии, через Турцию. Нет – выплачивать им пенсии во Львове. Мы выплачиваем пенсии – прокатись до Львова. По крайней мере ты будешь платить, подпитывать транспортную систему и платить за билеты.Ты подумаешь двадцать раз, а стоит ли эта пенсия в четыре тысячи гривен, чтобы за пять тысяч туда-назад ехать во Львов и ее получать? То есть есть много моментов, которые нужно было бы сделать для того, чтобы создать выжженную землю на оккупированных территориях, а ее нужно делать.Те люди, которые стреляют в нас, должны иметь очень неприемлемый тыл на оккупированных территориях у себя. Людей озлобленных, без денег, которым не за что есть, которые будут оттуда просто бежать. Кто в Украину, кто в РФию – куда угодно, но эти территории должны становиться безлюдными понемногу», – заявил Корчинский.