Донбасс: диверсия пройдет на химзаводе

В Донбассе готовится диверсия к визиту украинского президента Петра Порошенко. Информация о ней поступила в министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР. В пресс-службе ведомства отметили, что цель провокации — дискредитировать республику.

Разработкой диверсии, по информации министерства, занимается отделение оперативно-тактической группы «Луганск» Вооруженных сил Украины. Спецоперация пройдет на химзаводе ООО Научно-производственного предприятия «Заря» в городе Рубежное, подконтрольном Киеву.

«Целью указанной диверсии ставится подрыв одного из складов предприятия по хранению взрывоопасных веществ, расположенных по координатам 49.012205, 38.417602», — заявила руководитель пресс-службы ведомства Евгения Любенко.

Она добавила, что впоследствии ВСУ обвинит в нападении ЛНР, а это в свою очередь может стать еще одним поводом для введения миротворческой миссии в Донбасс.

Напомним, что накануне Порошенко на заседании военного комитета сообщил о ближайшем визите на Донбасс вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны Александром Турчиновым.

Ранее, 16 апреля, глава украинского МВД Арсен Аваков представил план поэтапного возвращения Донбасса под контроль Киева — сделать это планируется с помощью миротворческих сил ООН. Название стратегии — «Тактика мелких шагов, которым аплодируют все».

Аваков уверен, что невозможно реинтегрировать сразу все неподконтрольные Украине территории, поэтому он предлагает ООН сначала сконцентрироваться на отдельных регионах.

«План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловки или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в состав Украины территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону», — заявил министр.

После этого украинские власти, считает Аваков, примут законы об амнистии, коллаборантах, а также о специальном экономическом статусе территорий, а затем займутся восстановлением инфраструктуры региона.

При этом незадолго до заявления Авакова президент Порошенко сообщил, что «Антитеррористическая операция» (АТО) в Донбассе завершится 30 апреля. Она трансформируется в операцию объединенных сил. АТО сейчас занимается СБУ. После реформы операцией займутся вооруженные силы страны.

13 апреля глава МВД Аваков напомнил, что ВСУ рассматривают несколько вариантов развития сценария на востоке Украины. «МВД, силы Нацгвардии, Нацполиции разрабатывают сценарий для любого развития событий», — сказал он.

В начале марта президент Украины Петр Порошенко в закрытом режиме провел встречу с блогерами. На ней он в том числе обсудил с инфлюенсерами вводе миротворцев ООН на Донбасс. Об итогах встречи на своих страницах в фейсбуке написали блогеры, который присутствовал на мероприятии.

Так, блогер Мартин Брест заявил, что Киев готовится к быстрой силовой зачистке Донбасса — это произойдет после того, как миротворческие силы возьмут под контроль границу с Россией.

«Короче, что я понял после вчерашней встречи. План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть». После вывода русских силы АК «ЛДНР» оценивают примерно в 15 тысяч человек. Как пойдет сама зачистка — мало кто может спланировать», — заявил он.

Брест отметил, что украинские власти на тот момент еще не решили судьбу ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Выпускать вооруженных сепаров с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается», — рассказал он.

Для выполнения спецоперации, добавил блогер, будет задействован оперативный резерв «ОР-1», в который войдут украинские военные, принимавшие участия в действиях на Донбассе и демобилизованные в 2016-2017 годах.

Виктор Трегубов также посетил закрытую встречу с Порошенко — по ее итогам он рассказал о вере Порошенко в победу на следующих президентских выборах. «Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление», — сообщил он.

Отметим, что вооруженный конфликт между официальным Киевом и Донбассом начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Тогда ДНР и ЛНР провозгласили свою независимость и отказались признавать власти Киева. Киев в свою очередь для подавление сопротивления применяет на территории Донбасса регулярные войска.