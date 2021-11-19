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Донбасс ближе. Вхождение в состав России начнётся с мороженого?
19 ноября 2021, 19:10 • 167 • Политика
Донбасс готов поставлять свою продукцию в Россию после вступления в силу указа президента Путина. И, как и рассказывал ранее Царьград, это очередной шаг к воссоединению. Среди прочего ДНР может наладить поставки мороженого.
Россия, как известно, снимает все ограничения на экспорт и импорт для республик Донбасса. Экономически это ещё один шаг по присоединению ДНР и ЛНР к нашей стране. На практике это означает, что на прилавках магазинов в России могут появиться товары с маркировкой "Сделано в ДНР".
Как пишет "Парламентская газета", для Донбасса это долгожданное событие. Журналистам удалось поговорить с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он рассказал, какую продукцию может поставлять республика.
Среди основных экспортных товаров ДНР - продукция металлургии, уголь или, например, цемент и холодильное оборудование. Что касается продуктов, производители могут продавать макаронные и кондитерские изделия, а также подсолнечное масло или, например, соусы и мороженое.
Кроме того, есть уникальные товары. Это сталепроволочные канаты. Кстати, именно такие канаты удержали Останкинскую башню во время пожара в 2000 году, указал Пушилин.
Что за указ подписал Путин?
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи жителям Донбасса.
Помимо всего прочего, правительство России должно признать сертификаты о происхождении товаров, произведённых на территории ЛДНР. Республики получают доступ к нашим системам госзакупок. В отношении товаров из ДНР и ЛНР не должны применяться количественные ограничения, это касается и экспорта из России в эти регионы. Наконец, Россия поможет жителям республик поставками вакцин от коронавируса.
Таким образом, мы включаем Донбасс в экономические процессы страны, забирая себе ЛДНР. Одобряет подобную позицию и политолог, экономист Александр Дудчак.
Дудчак напомнил, что в Донбассе продолжаются боевые действия и помощь России с точки зрения интеграции экономик необходима.
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