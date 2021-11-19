Донбасс ближе. Вхождение в состав России начнётся с мороженого?

Донбасс готов поставлять свою продукцию в Россию после вступления в силу указа президента Путина. И, как и рассказывал ранее Царьград, это очередной шаг к воссоединению. Среди прочего ДНР может наладить поставки мороженого.

Россия, как известно, снимает все ограничения на экспорт и импорт для республик Донбасса. Экономически это ещё один шаг по присоединению ДНР и ЛНР к нашей стране. На практике это означает, что на прилавках магазинов в России могут появиться товары с маркировкой "Сделано в ДНР".

Как пишет "Парламентская газета", для Донбасса это долгожданное событие. Журналистам удалось поговорить с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он рассказал, какую продукцию может поставлять республика.

Среди основных экспортных товаров ДНР - продукция металлургии, уголь или, например, цемент и холодильное оборудование. Что касается продуктов, производители могут продавать макаронные и кондитерские изделия, а также подсолнечное масло или, например, соусы и мороженое.

Кроме того, есть уникальные товары. Это сталепроволочные канаты. Кстати, именно такие канаты удержали Останкинскую башню во время пожара в 2000 году, указал Пушилин.

Что за указ подписал Путин?

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Помимо всего прочего, правительство России должно признать сертификаты о происхождении товаров, произведённых на территории ЛДНР. Республики получают доступ к нашим системам госзакупок. В отношении товаров из ДНР и ЛНР не должны применяться количественные ограничения, это касается и экспорта из России в эти регионы. Наконец, Россия поможет жителям республик поставками вакцин от коронавируса.

Таким образом, мы включаем Донбасс в экономические процессы страны, забирая себе ЛДНР. Одобряет подобную позицию и политолог, экономист Александр Дудчак.

Отличная идея. Это продолжение интеграции ЛНР и ДНР в экономику России и Евразийского объединения. На законном основании товары с маркировкой республик появятся на наших прилавках, а оттуда есть что привезти. Было бы интересно увидеть товары, - подчеркнул Дудчак, добавив: - Сразу отвечу тем, кто говорит, что мы, мол, слишком много денег тратим на Донбасс. Нет, Донбасс не может быть обузой, как и любой регион России, - уж извините, что ставлю через запятую субъекты и республики. Обидеться на это могут только национально озабоченные жители Украины. В целом же Россия сделала отличный шаг.

Дудчак напомнил, что в Донбассе продолжаются боевые действия и помощь России с точки зрения интеграции экономик необходима.