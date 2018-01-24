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Донбасс — кровь и «реинтеграция»

24 января 2018, 17:39  •  95 • Аналитика
Стараниями украинской хунты и ее вояк скоро каждый день на Донбассе станет траурной годовщиной…. Три года назад, 22 января 2015 г., украинские снаряды угодили по троллейбусу, подъехавшему к автобусной обстановке «Донецкгормаш» в микрорайоне Боссе Ленинского района. Тогда погибли восемь человек и 26 были ранены.

Эту дату в Донецке вспоминают ежегодно. Вот и в этот раз глава Донецкой Народной Республики возложил цветы к мемориалу, который установили на месте обстрела. Вместе с ним на памятное мероприятие пришло около двух тысяч человек. Это массовое убийство тогда сильно потрясло дончан, поэтому ежегодно тысячи человек приходят поклониться тем, чья жизнь так трагически оборвалась…




И вот прямо в тот день, когда вспоминали жертв трагедии трехлетней давности, - ВСУ нанесли артиллерийские удары по городу Докучаевску. Пять мирных жителей получили ранения. А накануне, 21 января, в «серой зоне» в районе Еленовки в результате обстрела пассажирского автобуса один человек был убит, еще один — ранен.

Власти ДНР намерены направить наблюдателям ОБСЕ требование расследовать убийство мирного жителя и наказать виновных. По словам заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина, обстрел автобуса близ Еленовки, возможно, проводился 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Басурин добавил, что украинские СМИ могут обвинить в этом преступлении… военных Донецкой Народной Республики. Действительно, после каждого подобного преступления на Украине обвиняют ДНР в «самообстрелах». Так было и после гибели восьмерых человек на остановке в микрорайоне Боссе. И много, много раз еще.

Недаром глава Республики Александр Захарченко утверждал, что закон о так называемой «реинтеграции» Донбасса «позволит развязать руки украинской военщине». «Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — заявил он.

Действительно, законопроект, который г-н Порошенко внес в Верховную Раду, был рассмотрен и в целом принят 18 января. И почти сразу после этого — уже два преступления: обстрелы автобуса в Еленовке и жилых кварталов Докучаевска.

Согласно этому «документу», Россия официально объявлена «оккупантом», а власти ДНР и ЛНР названы «оккупационными администрациями». От законопроекта веет ненавистью и к Народным Республикам, и к России. Под видом реинтеграции предполагается навязывание Донбассу своей воли силой. Собственно, это навязывание идет уже почти четыре года, и отсюда — многочисленные трагедии простых граждан, включая ту, что произошла на остановке в микрорайоне Боссе, а также недавнюю гибель человека под Еленовкой.

Впрочем, с этим законопроектом не все так просто. В Верховной раде оказалось трое мужественных депутатов от «Оппозиционного блока» (Александр Вилкул, Юрий Бойко и Михаил Папиев). Они внесли на обсуждение проект постановления, предполагающего отмену решения по поводу «реинтеграции». Теперь, по правилам Верховной рады, подписание закона спикером парламента и передача его на подпись г-ну Порошенко откладываются.

Конечно, эта задержка ненадолго — всего лишь до начала февраля. Чтобы отозвать законопроект о «реинтеграции», нужно, чтобы за постановление об этом проголосовало 226 депутатов. В Верховной раде столько разумных, трезвомыслящих людей, обладающих гражданским мужеством, просто-напросто не найдется. Однако можно сказать спасибо тем людям, которые все-таки пытаются остановить эскалацию конфликта и попытки развязать горячую фазу войны (если и сейчас гибнут люди - можно только представить, сколько погибнет, если безумная власть Украины решится на полномасштабные боевые действия). Независимо от того, удастся это сделать или нет, - эти депутаты, безусловно, заслуживают уважения…

В том, что многих жителей ДНР и ЛНР в случае этой псевдоинтеграции (а на деле — оккупации) ждет расправа, сомневаться не приходится. Политики, журналисты, политологи, общественные деятели Украины, считающие себя «патриотами», «свидомыми» (сознательными), - напрочь отбросили всякую, даже показную, интеллигентскую шелуху и открыто требуют крови. Сторонников Республик обвиняют в так называемом «коллаборационизме», в «сотрудничестве с боевиками». Даже за магнитики с символикой ДНР неонацисты готовы уничтожать людей.
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Символично, что Порошенко, выступая на «Дне соборности Украины», на одну секунду сказал чистую правду: «Радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю».

Да, сказанная им правда «продержалась» всего мгновение — он тут же поправился. Но именно сапоги украинских оккупантов топчут земли Донбасса, где народ на референдуме 11 мая 2014 года четко выразил свою волю: создать Республики, независимые от бандеровской хунты, пришедшей к власти при помощи госпереворота. Часть этой земли остается под контролем ВСУ и карательных батальонов, и там «украинство» насаждается огнем и мечом. А те города и поселки, которые не удалось поставить на колени, - подвергаются артиллерийским ударам и без всякого закона о «реинтеграции». Можно ожидать, что с принятием закона крови будет проливаться больше - даже если не начнется полномасштабная война, то усилятся обстрелы.
Автор: Елена Громова

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