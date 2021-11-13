Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими

Украинский генерал, бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль насчитал пять регионов, готовых стать русскими. По его словам, мятежный Донбасс может быть только началом.

Москаль утверждает, что не только Донецк и Луганск симпатизируют России. Подобных взглядов также придерживаются ряд регионов на севере и даже на западе Украины. В случае чего они могут изъявить желание войти в состав России.

Под угрозой проекта "Новороссия" оказались Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области,

- отметил генерал, выступая в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, что Украина является многонациональным государством. Несмотря на это, Киев проводит агрессивную политику тотальной украинизации, насильно навязывая людям украинский язык и идеологию. В связи с этим в регионах растут протестные настроения, а рейтинг президента страны Владимира Зеленского опустился до рекордно низких показателей.