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Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
13 ноября 2021, 18:30 • 153 • Политика
Украинский генерал, бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль насчитал пять регионов, готовых стать русскими. По его словам, мятежный Донбасс может быть только началом.
Москаль утверждает, что не только Донецк и Луганск симпатизируют России. Подобных взглядов также придерживаются ряд регионов на севере и даже на западе Украины. В случае чего они могут изъявить желание войти в состав России.
- отметил генерал, выступая в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, что Украина является многонациональным государством. Несмотря на это, Киев проводит агрессивную политику тотальной украинизации, насильно навязывая людям украинский язык и идеологию. В связи с этим в регионах растут протестные настроения, а рейтинг президента страны Владимира Зеленского опустился до рекордно низких показателей.
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