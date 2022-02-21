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Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии
21 февраля 2022, 01:15 • 163 • Политика
В условиях нарастающей агрессии Киева и принятых ЛДНР вместе с Россией решений о массовой эвакуации мирного населения республик размышляем, как скоро Донбасс станет частью России и кто саботирует план с новым центром Новороссии.
В конце этой недели властями ЛДНР было принято решение о массовой эвакуации мирного населения в Россию. Женщины, дети и старики десятками тысяч едут в регионы нашей страны, а мужчины Донбасса остаются защищать родную землю от киевской оккупации. Опасения руководства были небеспочвенны. Каждый день агрессия Киева нарастает - прямо сейчас в ЛНР сообщают об артобстрелах по всей линии соприкосновения.
Решение о спасении русских в Донбассе, в том числе массовой эвакуации, в России восприняли как важнейший шаг. Неужели война наконец закончится? Неужели Донбасс станет частью России? В том числе на эту тему высказывалась редактор RT Маргарита Симоньян:
С другой стороны, есть в России и те, кто ещё до начала широкомасштабных столкновений, которых можно избежать, подогревают ситуацию. И, более того, говорят о том, что переходят на сторону Украины. Среди таких политик Леонид Гозман - его циничную реплику мы сегодня уже публиковали. Но есть ли в нашей стране большой пласт людей, которые против вступления Донбасса в состав России? С этим вопросом Царьград обратился к экспертам. И, скажем прямо, мнения мы получили разные. Начинаем публиковать реплики с первой пары.
Михаил Делягин: "Я искренне хочу ошибиться"
Экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что вхождение Донбасса в состав России никогда не примет либеральная тусовка России.
"Весь либеральный клан. Начиная с главных редакторов "Эха Москвы", "Новой газеты" и "Дождя"*. И заканчивая условным Кудриным, условным Чубайсом, условной Набиуллиной, условным Волошиным и прочими. Потому что это будет жест, обозначающий защиту Россией своих граждан.
Именно такова сущность современного либерализма уже больше ста лет. Для таких людей независимость от Запада абсолютно неприемлема, потому что это независимость в том числе от глобальных финансовых спекулянтов. Безусловно, я искренне хочу ошибиться в отношении всех названных и не названных мною либералов, потому что бывает так, что в условиях, близких к критическим, люди предпочитают свою Родину личной наживе, и мы знаем такие примеры в совсем недавней истории нашей страны. Но опять-таки - боюсь, что я ошибаюсь в этой своей надежде".
Андрей Пинчук: "Донбасс станет ядром Новороссии"
Первый министр государственной безопасности ДНР доктор политических наук Андрей Пинчук придерживается иной точки зрения. Он уверен, что жители России поддержат Донбасс в общей своей массе. А те, кто не поддержит, просто выполняют заказ:
"Кто у нас не принял вхождение Крыма в Россию? Те, кому это не нравится, кто это на словах отрицает, утерлись и живут с этим - внутри себя там как-то переваривают. А жизнь катится своим ходом, собака лает - караван идет.
Донбасс не вступит в Россию в каком-то усечённом виде. Всё идет к тому, что Донбасс станет центром, ядром Новороссии, как это планировалось в 2014 году".
Пинчук полагает, что либеральная тусовка - это миф:
"Существует резидентура, агентура влияния спецслужб Запада и Запада в целом. И эта резидентура выполняет установки. Но они субъектом не являются и никогда не являлись. Они просто выполняют команды, причём абсолютно беспрекословно. Потому что, как наркоман на последней стадии, зависят от своего хозяина. Поэтому вы их не считайте какими-то участниками процесса. Запад не примет русский Донбасс - это один вопрос. А что эта шваль кого-то не примет - это никакого значения не имеет".
* Телеканал "Дождь" - включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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