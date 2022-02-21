Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии

В условиях нарастающей агрессии Киева и принятых ЛДНР вместе с Россией решений о массовой эвакуации мирного населения республик размышляем, как скоро Донбасс станет частью России и кто саботирует план с новым центром Новороссии.

В конце этой недели властями ЛДНР было принято решение о массовой эвакуации мирного населения в Россию. Женщины, дети и старики десятками тысяч едут в регионы нашей страны, а мужчины Донбасса остаются защищать родную землю от киевской оккупации. Опасения руководства были небеспочвенны. Каждый день агрессия Киева нарастает - прямо сейчас в ЛНР сообщают об артобстрелах по всей линии соприкосновения.

Решение о спасении русских в Донбассе, в том числе массовой эвакуации, в России восприняли как важнейший шаг. Неужели война наконец закончится? Неужели Донбасс станет частью России? В том числе на эту тему высказывалась редактор RT Маргарита Симоньян:

Если я что-нибудь понимаю в жизни, вот теперь война в Донбассе наконец-то закончится.

С другой стороны, есть в России и те, кто ещё до начала широкомасштабных столкновений, которых можно избежать, подогревают ситуацию. И, более того, говорят о том, что переходят на сторону Украины. Среди таких политик Леонид Гозман - его циничную реплику мы сегодня уже публиковали. Но есть ли в нашей стране большой пласт людей, которые против вступления Донбасса в состав России? С этим вопросом Царьград обратился к экспертам. И, скажем прямо, мнения мы получили разные. Начинаем публиковать реплики с первой пары.

Михаил Делягин: "Я искренне хочу ошибиться"

Экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что вхождение Донбасса в состав России никогда не примет либеральная тусовка России.

"Весь либеральный клан. Начиная с главных редакторов "Эха Москвы", "Новой газеты" и "Дождя"*. И заканчивая условным Кудриным, условным Чубайсом, условной Набиуллиной, условным Волошиным и прочими. Потому что это будет жест, обозначающий защиту Россией своих граждан.

Этот жест будет означать, что Россия повысила степень своей независимости от Запада. И люди, которые вольно или невольно служат глобальным финансовым спекулянтам против в том числе и своего народа, окажутся против.

Именно такова сущность современного либерализма уже больше ста лет. Для таких людей независимость от Запада абсолютно неприемлема, потому что это независимость в том числе от глобальных финансовых спекулянтов. Безусловно, я искренне хочу ошибиться в отношении всех названных и не названных мною либералов, потому что бывает так, что в условиях, близких к критическим, люди предпочитают свою Родину личной наживе, и мы знаем такие примеры в совсем недавней истории нашей страны. Но опять-таки - боюсь, что я ошибаюсь в этой своей надежде".

Андрей Пинчук: "Донбасс станет ядром Новороссии"

Первый министр государственной безопасности ДНР доктор политических наук Андрей Пинчук придерживается иной точки зрения. Он уверен, что жители России поддержат Донбасс в общей своей массе. А те, кто не поддержит, просто выполняют заказ:

"Кто у нас не принял вхождение Крыма в Россию? Те, кому это не нравится, кто это на словах отрицает, утерлись и живут с этим - внутри себя там как-то переваривают. А жизнь катится своим ходом, собака лает - караван идет.

Это объективный политический факт. И вообще просто факт. Поэтому это произойдёт, несомненно. Только в Россию Донбасс вступит не как Донбасс, а как часть большого Русского мира Новороссии.

Донбасс не вступит в Россию в каком-то усечённом виде. Всё идет к тому, что Донбасс станет центром, ядром Новороссии, как это планировалось в 2014 году".

Пинчук полагает, что либеральная тусовка - это миф:

"Существует резидентура, агентура влияния спецслужб Запада и Запада в целом. И эта резидентура выполняет установки. Но они субъектом не являются и никогда не являлись. Они просто выполняют команды, причём абсолютно беспрекословно. Потому что, как наркоман на последней стадии, зависят от своего хозяина. Поэтому вы их не считайте какими-то участниками процесса. Запад не примет русский Донбасс - это один вопрос. А что эта шваль кого-то не примет - это никакого значения не имеет".