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Донбасс - часть России: Русский мир поддерживают на политическом уровне - де-юре и де-факто

07 июля 2020, 14:00  •  101 • Политика
Расширение Русского мира де-юре и де-факто всё чаще поддерживают на политическом уровне. Ранее о возможности присоединения Донбасса говорил Александр Бородай. А теперь высказался и Захар Прилепин.
Писатель Захар Прилепин уверен в необходимости проведения референдума о присоединении Донбасса к России. Более того, он вместе с соратниками уверен, что референдум должен быть проведён и по вопросу присоединения Приднестровья к нашей стране.
По итогам референдума Приднестровье, Донецкая и Луганская народные республики должны быть включены в состав России незамедлительно. По всей видимости, сомнений в поддержке подобного решения в ходе плебисцита у Захара Прилепина нет.
Наконец, разумным Прилепин считает и присоединение к России Абхазии и Южной Осетии. Также по итогам референдума.
Напомним, заявление Захара Прилепина стало логичным продолжением высказываний главы "Союза добровольцев России" Александра Бородая. Ранее Бородай подчеркнул, что есть все основания полагать: в скором времени Донбасс может стать частью России - де-юре и де-факто. Позицию Бородая поддержали и эксперты. Кстати, в том числе украинские. Например, политолог Владимир Карасёв указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.
Добавим, по мнению ряда экспертов, несмотря на то что на Украине сегодня едва ли найдутся политические силы, готовые агитировать за присоединение тех или иных частей страны к России, среди народа найдётся немало тех, кому эта идея покажется привлекательной.
Хотя общий настрой, который поддерживается официальной риторикой и СМИ, продолжает оставаться резко русофобским, пророссийские настроения отчётливо видны в Харьковской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях, а также в той части Донбасса, которая находится под управлением Киева.

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