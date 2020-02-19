Дональд Цезарь

Итог судебного разбирательства в Сенате США над Дональдом Трампом, после его импичмента в Палате представителей, был предрешен. Тот факт, что Трамп избежал наказания от рук Сената и даже увидел положительные изменения в результатах опросов, предполагает, что его нарцисизм и безжалостность к врагам - эффективные стратегии. Они напоминают римского императора.

Чтобы увидеть схожесть, можно почитать «Жизнь двенадцати цезарей» древнеримского историка Гая Светония Транквилла, одно из самых шокирующих свидетельств о лидерстве, которое когда-либо было написано. Представляя биографии 12 римских императоров, Светоний показывает, как эти люди использовали свою необычайную силу, чтобы потворствовать собственным страстям и желаниям, какими бы странными или безрассудными они ни были. Светоний, со своей стороны, в основном сожалеет о преступлениях императоров - как пение Нерона во время Великого огня или вечеринки Тиберия. И все же, несмотря на все эти безобразия, Светоний, похоже, также высоко оценивает их политические инстинкты.

Кажется, что американский цезарь взял на вооружение некоторые уроки «лидерства», выделенные Светонием. Для начала необходимо найти способ скрыть тот факт, что вы лысый. Юлий Цезарь, высокий и мускулистый мужчина, который любил выставлять напоказ свою внешность, был огорчен ничем иным, как преждевременной потерей волос, особенно потому, что это давало его противникам повод для шуток. Сначала Цезарь полагался на расческу, прежде чем нашел лучшее решение: он убедил Сенат предоставить ему право носить лавровую корону на все случаи жизни. Жестокий Калигула проявлял более решительный подход по мере того, как росло его лысое пятно: всякий раз, когда он сталкивался с красивым мужчиной с густыми волосами, он приказывал, чтобы тот побрился немедленно.

Второй урок - тщательно планировать свои публичные выступления. С детства увлеченный музыкой и актерским мастерством Нерон мечтал о сольном выступлении. Чтобы гарантировать успех, он тренировался так же усердно, как любой профессионал, избегая употребления фруктов, которые, как он думал, могли повредить его голосу. Он даже создал команду из более чем 5000 человек, чтобы подбодрить его в театре.

Тибериус, с другой стороны, не боялся ничего, кроме публичных выступлений. Мало того, что их организация была довольно дорогостоящей, толпа - как надоедливые журналисты сегодня - иногда задавала ему неудобные вопросы. Тиберий сколько мог играл, пока ему не пришло в голову, что он должен перебраться на остров Капри - его собственный Мар-а-Лаго в Неаполитанском заливе.

В-третьих, нельзя упускать шанс заказать себе статую. Статуи предоставили прекрасную возможность для рекламы, которую можно контролировать, подобно тому, как сегодня используется кабельное телевидение или реклама на автобусах. Даже Тиберий разрешил ставить статуи в его честь, пока ему не нужно было платить за них; и некоторые цезари пошли дальше. Калигула, например, приказал привезти в Рим самые известные статуи греческих богов со снятыми головами, чтобы он мог прикрепить свои собственные. И Нерон воздвиг свою статую высотой около 37 метров.

В-четвертых, нужно продвигать свои достижения. Если их нет - необходимо придумать. По мнению самого Нерона, его самым большим достижением было годовое турне по Греции, где он участвовал во всех фестивалях, включая Олимпийские игры. Не удивительно, что он всегда занимал первые места. Он отпраздновал римский эквивалент триумфального парада, приехав в Рим на колеснице, когда-то используемой Августом. На поплавках были все короны, которые он выиграл, и он организовал плакаты, чтобы объявить имена всех, кого он победил.

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Калигула, напротив, компенсировал неудачную военную экспедицию в Германию, нанимая местных студентов, чтобы организовать ложную атаку на него и его войска. За свой самоуверенный триумф он собрал самых высоких галлов, которых только мог найти, покрасил их волосы в блонд и научил петь несколько слов по-немецки, чтобы у него были впечатляющие пленники, показать их в Риме.

Последний урок - держать своих друзей ближе, а врагов - еще ближе. Все цезари жили по первой половине этого семейного кодекса Корлеон. Юлий Цезарь, например, назначил своих собственных домашних рабов ответственными за монетный двор и государственные доходы. А Калигула даже поиграл с любимым конским консулом республики. Тиберий был хитрее. Поняв, что глава его сил безопасности готовил заговор против него, он назначил этого человека в консулат и дал надежду на вступление в брак с императорской семьей - до тех пор, пока не будет безопасно отказаться от него. Трамп сделал нечто подобное с многочисленными фигурами Республиканской партии.

В конце концов поступки этих императоров настигли их. Юлий Цезарь был зарезан в Сенате разгневанными коллегами, а Калигулу убил офицер, над которым тот издевался слишком много раз. Нерон, потеряв всю поддержку, покончил жизнь самоубийством с помощью своего секретаря. Кажется, только Тиберий умер естественным путем. Или нет: Тиберий мог быть отравлен преемником Калигулой.

Трамп пережил импичмент. Сможет ли он пройти через ноябрьские выборы? И, заглядывая в будущее, уже появляются новые цезари? Это вопросы, которые все американцы должны теперь задать себе.