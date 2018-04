Дональд Трамп задумался. И куда это приведёт? • 232 • Украина Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство В понедельник 16 апреля американские СМИ застыли в позе древнегреческого дискобола. Приготовившись было метнуть информационный заряд по поводу новых санкций против России, объявление которых было уже разрекламировано, они получили неожиданную новость из Белого дома – санкций не будет. Хотя ещё накануне посол США в ООН Никки Хейли в свойственной ей темпераментной манере живописала размах новых санкций и последствия их для русских. То же самое возвещала и пресс-секретарь Сара Сандерс. Однако неделя началась с того, что Д.Трамп якобы выразил неудовольствие поспешностью своих сотрудниц и дал задний ход. Он пока ещё этот вопрос не решил.



Если вспомнить американскую поговорку о том, что внешняя политика США – это судно, плавающее в неспокойных водах внутренней политики, то главными факторами такой внезапной осмотрительности Д.Трампа являются обыск ФБР на квартире и в офисе его личного адвоката Майкла Коэна (Michael Cohen) и вызов на допрос порнодивы по прозвищу «Штормовая Дэниэлс» (Stormy Daniels), которой было выплачено 130 тыс. долларов за то, чтобы во время президентской избирательной кампании 2016 года она молчала о своей связи с Трампом.



По сведениям ФБР, результаты обыска у М.Коэна привели к изъятию большого количества компрометирующих материалов, бросающих тень на самого адвоката и его главного клиента. Как пишут СМИ, «они дают потенциальную возможность заглянуть в прошлые махинации и финансовые аферы семьи Трампа, так как Коэн долгие годы управлял делами этого миллиардера, превратившегося в политика».



Кроме того, казалось бы, безобидные деньги за молчание «штормовой красотки» оборачиваются неожиданной стороной. Для начала порноактриса заявила на слушаниях, что Коэн «годами держал себя выше закона и называл себя главным решалой Трампа», и это показывает её боевой настрой. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка намерена квалифицировать выплату этих денег как нарушение порядка финансирования избирательной кампании, что грозит вылиться в судебное дело для адвоката и большие неприятности для Трампа.



А прошумевшая на всю Америку книга бывшего директора ФБР Джеймса Коми о Дональде Трампе «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» (A Higher Loyalty – Truth, Lies, And Leadership), в которой автор рисует главного героя как «крайне аморальную личность, недостойную своего поста», стала вишенкой на торте из всех этих неприятностей.

Здесь также возникает «женская» тема. В своем интервью накануне презентации книги Д.Коми заявил: «У русских могли быть компрометирующие материалы на Д.Трампа». В книге бывшего директора ФБР Дональд Трамп изображается как криминальный босс, путавшийся с проститутками в Москве.



Неприятности такого рода касаются не только самого Трампа. Изъятые ФБР материалы указывают на ещё одну аферу, достойную рассмотрения в суде. Оказывается, тот же Коэн устроил выплату 1,6 млн. долларов модели из «Плейбоя» (имя пока не называется), забеременевшей от одного из лидеров республиканской партии Эллиота Бройди (Elliott Broidy), который занимался сбором средств на избирательную кампанию Трампа.



Ко всему прочему, СМИ пишут о том, что супруга Дональда Трампа «сидит в засаде» и, возможно, пойдёт в атаку, когда «штормовая Дэниелс» достигнет апогея в своих описаниях любовных утех с её мужем. Процесс развода в такой ситуации может оказаться для Трампа страшнее генеральной прокуратуры.



Все эти обстоятельства никуда не делись после ракетной атаки в ночь на 14 апреля на Сирию. Более того, дискуссия в США и Европе вокруг целесообразности этой атаки и ее эффективности не утихает. Spiegel-online провёл опрос, который показал, что 59,9% немцев осуждают удары США, Британии и Франции по Сирию. А журнал «Страницы к размышлению» призвал своих читателей собраться 18 апреля на демонстрацию протеста в Берлине. Несмотря на тотальный мораторий на информацию в западных СМИ о реальной эффективности ракетного удара по Сирии, в социальные сети проникает всё больше ссылок на министерство обороны России, в которых приводятся реальные потери нападавшей стороны, подавляющее число ракет которой было сбито сирийскими ПВО.



Более того, инспекция ОЗХО на местах инсценировок химических атак всё же состоится, и в конце текущей недели комиссия предоставит итоги своих расследований. Эти итоги едва ли подтвердят позицию Белого дома.



В таких условиях продолжать линию на «наказание» России означало бы ещё дальше заходить в тупик. Об этом говорит и реакция ЕС на акт агрессии против Сирии. В резолюции Совета ЕС, собравшегося в Люксембурге 16 апреля, хотя и выражена поддержка Соединённых Штатов, Англии и Франции, но куда яснее говорится о необходимости возвращения на переговорный путь разрешения сирийского конфликта. Совершенно очевидно, что акт агрессии обеспокоил большинство европейцев, они опасаются повторения таких атак и хотят возвращения в женевский формат.



Нельзя не учитывать и то, что нападение на Сирию сыграло роль в укреплении позиций президента Асада внутри страны и в арабском мире в целом, осложнив положение «политической оппозиции», ориентирующейся на Лондон и США. Агрессия серьезно снизила ее шансы на успех в диалоге о смене власти.



Новые санкции против России в этих условиях могут оказаться ещё одним бумерангом, который вернётся к Трампу в самое неблагоприятное для него время – в период судебного процесса против его адвоката, а значит, и против него лично. В случае объявления новых санкций Государственная Дума РФ приступит к обсуждению ответных мер. В арсенале России имеются, в частности, такие важные статьи, как сотрудничество в области атомной энергетики, космоса, импорт американских продуктов и т.д.



Например, компания Боинг закупает около 35% титана для производства своих самолётов в России. Ракеты Atlas V, выводящие военные, коммерческие и разведывательные спутники в космос, оснащаются двигателями НПО «Энергомаш». Они используются НАСА, министерством обороны, американскими коммерческими компаниями. Если Россия прекратит поставку двигателей РД-180, это вызовет большие проблемы в американской космической отрасли. Кроме того, Россия может расширить список продуктов США, запрещённых к ввозу, распространив запрет на алкоголь, табачные изделия и лекарства. Наконец, Россия является четвёртым по масштабам поставщиком урана в США после Канады, Казахстана и Австралии. Из России поступает 14% американского импорта урана. При этом 20% американской электроэнергии производят АЭС.



