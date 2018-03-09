Дональд Трамп вводит пошлины на импорт стали и алюминия

8 марта Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, положив начало новой протекционистской политике Соединённых Штатов и породив у многих страх перед грядущими торговыми войнами.

Президент США предложил отменить свободный рынок

Волнение, охватившее мировой рынок стали и алюминия после того, как президент США Дональд Трамп впервые заговорил о пошлинах, помогло выяснить два важных обстоятельства. То, что всесилие президента Соединённых Штатов проявляет себя, пожалуй, только в социальной сети Twitter. И то, что линия фронта в торговой войне, которая, как кажется большинству западных аналитиков, «может вот-вот начаться», давно и прочно пролегла по линии раздела дивидендов.

Исчезновение деления на «своих» и «чужих» есть признак формирования новой политической реальности, в которой угасает североамериканский гегемон. Мы хорошо помним, какие грозные заявления раздавались из Вашингтона после вступления в должность нынешнего президента США. Как напоминает ВВС, «Трамп говорил, что импорт дешевой стали из Китая подрывает жизнеспособность отрасли в США». Это притом что сталь в Соединённые Штаты поставляют 110 стран и территорий, а Китай занимает всего лишь 11-е место в списке экспортёров. В пятёрке поставщиков-лидеров значатся Канада и Южная Корея, ближайшие союзники Вашингтона.

«Когда наша страна не в состоянии производить алюминий и сталь, мы не можем всерьез говорить о нашей промышленности, – заявял американский президент месяц назад. – Нам нужны собственные сильные производители по соображениям обороны». И его с воодушевлением слушали представители крупнейших американских сталелитейных компаний US Steel Corp и Arcelor Mittal. Однако улыбки американских потребителей алюминия и стали уже тогда были кислыми. Ведь в рыночном состязании с китайцами и даже с соседями из Канады американцы давно биты, и Трамп фактически предложил отменить тот самый свободный рынок, который сделал американскую экономику сильнейшей в мире. Теперь американские сталь и алюминий обойдутся местным потребителям дороже импорта, а новые пошлины приведут к общему повышению цен в целом ряде отраслей промышленности.

Канада, северная соседка США, посчитала намерение Трампа ввести тариф в 25 и 10 процентов на ввоз стали и алюминия абсолютно неприемлемым. Канадская CBC News без обиняков заявила, что «намерение президента США Дональда Трампа подхлестнуть тарифы на канадскую сталь будет иметь эффект бумеранга для Вашингтона и поднимет стоимость военного оборудования в обеих странах… Такие меры станут угрозой уникальным отношениям между двумя странами, которые вместе создали наиболее интегрированную военно-промышленную базу в мире». Вопрос министра иностранных дел Канады Кристи Фриланд (Chrystia Freeland) о том, как канадская сталь угрожает национальной безопасности США, остался без ответа.

Разумеется, не смолчал и Китай, обвинив Соединённые Штаты в том, что они поставили под угрозу глобальную торговую систему и нарушили правила Всемирной торговой организации (ВТО). И Китаю есть чем ответить Америке, ограничивая экспорт сельскохозяйственной продукции и самолётов из США. Япония утверждает, что этот шаг будет иметь «большое влияние» на её тесные двусторонние связи с Америкой. Южная Корея заявила, что может подать жалобу в ВТО. А Евросоюз и вовсе начал «рыть траншею» под возмущённые крики немецкого бизнеса. Как писала в день объявления о новых пошлинах Deutsche Welle, «США вредят не только мировой экономике, но и самим себе». По словам главы Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартина Ванслебена (Martin Wansleben), которого цитирует издание, Евросоюзу следует вместе с международными партнёрами подать иск на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Простит ли Трамп Евросоюзу дешёвую немецкую сталь?

Так или иначе, новые пошлины должны вступить в силу через 15 дней, а пока они не будут распространяться на соседей США – Канаду и Мексику, которые вместе с Соединёнными Штатами входят в Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Для этих двух стран предусмотрена 30-дневная отсрочка на введение пошлин. Если договорённость с Оттавой и Мехико, которой добивается Трамп, не будет достигнута, США выйдут из NAFTA.

Кроме этого Трамп намекает на возможность сделать исключение для Австралии и «других стран». Крайне взволнованы всем происходящим в Брюсселе. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем решительно заявила: «Евросоюз – близкий союзник США, и мы по-прежнему считаем, что на ЕС не должны распространяться эти меры».

Однако простит ли Трамп Европейскому союзу дешёвую немецкую сталь? Простит ли кого-то ещё? А если простит, что останется в активе от громкой кампании под лозунгом «сделать США снова великими»? Все ответы на эти вопросы будут получены в течение двух недель. А пока будет вестись закулисный торг между Вашингтоном и теми, кто захочет с ним договариваться.

Похоже, именно на такой вариант развития событий и рассчитывал Дональд Трамп, утверждая, что торговые войны – это «хорошо» и выиграть их ему будет легко. Хотя надо заметить, что противоречие реальной экономической политики администрации Трампа требованиям Всемирной торговой организации (ВTO), созданной Соединёнными Штатами для предотвращения торговых войн и устранения протекционизма, граничит с полным презрением. Как пишет The New York Times, «в прошлом месяце Трамп заявил, что организация [ВТО] «делает невозможным для нас ведение хорошего бизнеса». И это притом что с 1995 года США выиграли в ВТО 86 процентов спорных дел.

Сумеют ли США, разрушая основные принципы Всемирной торговой организации, устоять на плечах своих союзников, верность которых сейчас подвергается серьёзному испытанию? Рассуждая на этот счёт, The New York Times пишет в редакционной статье: «Теперь уже никого не должно удивлять, что Трамп предпочитает пустые заявления конкретной работе по достижению устойчивых перемен. Первое легче донести через Twitter и публичные акции, тогда как второе требует терпения и настойчивости».