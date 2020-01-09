Дональд Трамп втягивает Индию в конфликт с Ираном • 186 • Аналитика

Иранская авантюра американского президента не нашла большого понимания у западных союзников США. Пожалуй, только президент Эстонии Керсти Кальюлайд решительно и безоговорочно поддержала устранение харизматичного иранского генерала, командующего "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.



Европа колеблется…

Других политиков, готовых задрав штаны бежать за Америкой, в Европе как-то не сильно видно. Например, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен уже призвала Вашингтон и Тегеран прекратить «применение вооружений, чтобы открыть путь к диалогу».







Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, осудив иранскую ракетную атаку на американские военные базы, объявил о выводе части военного контингента альянса из Ирака в качестве меры «предосторожности для защиты своего персонала».



Причин для этого несколько. Во-первых, никто не хочет, чтобы авантюра Трампа переросла в большую войну на Ближнем Востоке. Во-вторых, убийство генерала Сулеймани сплотило против западной коалиции самые разные силы региона и тем самым укрепило здесь позицию Тегерана. В-третьих, в феврале в Иране пройдут парламентские выборы, на которых теперь резко возрастают шансы радикальных сил, а пестуемой Западом оппозиции грозит серьёзное поражение. Наконец, европейцев пугает перспектива окончательно выпустить ядерного джина из иранской бутылки и заработать себе головную боль на долгие годы.



Нарендра Моди готов помочь Америке?

Почувствовав зыбкую почву в НАТО, Дональд Трамп начал искать ситуативных союзников за пределами альянса. Во вторник у него состоялся большой обстоятельный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Базой для переговоров стал подписанный между двумя странами в августе 2016 года так называемый Меморандум об ассоциации логистического обмена (LEMOA).



В соответствии с этим документом Вашингтон с согласия властей Дели может использовать военную инфраструктуру Индии для оказания материально-технической поддержки экспедиционным силам США. По итогам переговоров МИД Индии заявил о готовности Моди сотрудничать с Америкой «в областях, представляющих взаимный интерес».



СМИ отмечают, что Трамп убедил индийского премьера, что убитый американцами генерал Касем Сулеймани был замешан в подготовке террористических атак в Нью-Дели. Якобы этот довод окончательно убедил Моди в необходимости поддержать позицию США.



На самом деле, индийский премьер уже давно замечен в «многовекторности» в пользу американцев. За время его правления Вашингтон и Дели подписали не только LEMOA, но ещё ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве, включающих передачу индийцам, в том числе, передовых технологий и вооружения.



Теперь за это "удовольствие" Индия должна заплатить сотрудничеством с Америкой в жаркое для неё время. Эксперты, впрочем, склоняются к тому, что до реальных действий против Ирана дело не дойдёт. Скорее всего, Трамп просто поднимает ставки в давлении на Тегеран, заодно демонстрирует своим союзникам по североатлантическому альянсу, как может обойтись и без них.



Надо помнить, что в регионе Персидского Залива, Западной Азии и Афганистане расквартировано порядка 65000 тысяч американских военнослужащих. При желании Вашингтон может самостоятельно решить конфликт с Ираном в свою пользу. Союзники Америке нужны лишь для того, чтобы придать некую легитимность её агрессивным действиям. Ведь, как ни крути, террористическое убийство генерала Касема Сулеймани под этот критерий не подходит.



Похоже, именно для того, чтобы придать своим агрессивным планам легитимность, потребовался сегодня Трампу сговорчивый индийский премьер Нарендра Моди. Иранская авантюра американского президента не нашла большого понимания у западных союзников США. Пожалуй, только президент Эстонии Керсти Кальюлайд решительно и безоговорочно поддержала устранение харизматичного иранского генерала, командующего "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.Других политиков, готовых задрав штаны бежать за Америкой, в Европе как-то не сильно видно. Например, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен уже призвала Вашингтон и Тегеран прекратить «применение вооружений, чтобы открыть путь к диалогу».Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, осудив иранскую ракетную атаку на американские военные базы, объявил о выводе части военного контингента альянса из Ирака в качестве меры «предосторожности для защиты своего персонала».Причин для этого несколько. Во-первых, никто не хочет, чтобы авантюра Трампа переросла в большую войну на Ближнем Востоке. Во-вторых, убийство генерала Сулеймани сплотило против западной коалиции самые разные силы региона и тем самым укрепило здесь позицию Тегерана. В-третьих, в феврале в Иране пройдут парламентские выборы, на которых теперь резко возрастают шансы радикальных сил, а пестуемой Западом оппозиции грозит серьёзное поражение. Наконец, европейцев пугает перспектива окончательно выпустить ядерного джина из иранской бутылки и заработать себе головную боль на долгие годы.Почувствовав зыбкую почву в НАТО, Дональд Трамп начал искать ситуативных союзников за пределами альянса. Во вторник у него состоялся большой обстоятельный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Базой для переговоров стал подписанный между двумя странами в августе 2016 года так называемый Меморандум об ассоциации логистического обмена (LEMOA).В соответствии с этим документом Вашингтон с согласия властей Дели может использовать военную инфраструктуру Индии для оказания материально-технической поддержки экспедиционным силам США. По итогам переговоров МИД Индии заявил о готовности Моди сотрудничать с Америкой «в областях, представляющих взаимный интерес».СМИ отмечают, что Трамп убедил индийского премьера, что убитый американцами генерал Касем Сулеймани был замешан в подготовке террористических атак в Нью-Дели. Якобы этот довод окончательно убедил Моди в необходимости поддержать позицию США.На самом деле, индийский премьер уже давно замечен в «многовекторности» в пользу американцев. За время его правления Вашингтон и Дели подписали не только LEMOA, но ещё ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве, включающих передачу индийцам, в том числе, передовых технологий и вооружения.Теперь за это "удовольствие" Индия должна заплатить сотрудничеством с Америкой в жаркое для неё время. Эксперты, впрочем, склоняются к тому, что до реальных действий против Ирана дело не дойдёт. Скорее всего, Трамп просто поднимает ставки в давлении на Тегеран, заодно демонстрирует своим союзникам по североатлантическому альянсу, как может обойтись и без них.Надо помнить, что в регионе Персидского Залива, Западной Азии и Афганистане расквартировано порядка 65000 тысяч американских военнослужащих. При желании Вашингтон может самостоятельно решить конфликт с Ираном в свою пользу. Союзники Америке нужны лишь для того, чтобы придать некую легитимность её агрессивным действиям. Ведь, как ни крути, террористическое убийство генерала Касема Сулеймани под этот критерий не подходит.Похоже, именно для того, чтобы придать своим агрессивным планам легитимность, потребовался сегодня Трампу сговорчивый индийский премьер Нарендра Моди. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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