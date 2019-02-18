«Дональд Трамп, встретимся в суде»: смогут ли демократы оспорить введение режима ЧП в США

Представители правозащитных организаций, губернатор штата Калифорния и спикер нижней палаты конгресса США намерены подать в суд на администрацию Дональда Трампа. С их точки зрения, глава государства превысил свои полномочия, введя в стране режим ЧП ради строительства стены вдоль границы с Мексикой. В свою очередь, Трамп заявил, что готов к искам и надеется на поддержку со стороны Верховного суда США. Эксперты прогнозируют, что борьба между главой Белого дома и его оппонентами из-за возведения заградительных сооружений обострится ещё больше перед президентскими выборами.

Ряд американских общественных организаций и активистов собираются бороться в судебном порядке с планами Дональда Трампа возвести стену на границе с Мексикой.

15 февраля американский лидер подписал документ, вводящий режим чрезвычайного положения, который позволяет Белому дому выделять средства на проект без одобрения конгресса. На такие меры 45-й президент США пошёл после безуспешных попыток согласовать с парламентом проект бюджета, куда был включён пункт о финансировании строительства новых пограничных заграждений.

Дональд Трамп заявил, что переговоры с членами Демократической партии, контролирующей палату представителей конгресса, о финансировании строительства стены — пустая трата времени. Однако теперь его решение о введении режима ЧП может быть оспорено в суде.

О своём намерении подать в суд на Белый дом уже заявили Американский союз защиты гражданских свобод, либеральная НКО Public Citizen, спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и ряд государственных прокуроров от штатов, голосующих за Демократическую партию, сообщает агентство Associated Press.

Правозащитники и оппоненты Трампа из Демократической партии утверждают, что разногласия между Белым домом и конгрессом не являются поводом для введения режима ЧП, а американский лидер своими действиями превысил полномочия, предусмотренные федеральным законодательством.

Кроме судебных исков, либеральные активисты запланировали серию протестов, которые должны пройти в День президента — 18 февраля. Организаторами акций является группа MoveOn, финансируемая миллиардером Джорджем Соросом. В своём заявлении MoveOn призывает американцев выйти на улицы, чтобы выразить протест против «расистских» действий Дональда Трампа, сообщает USA Today.

«Резерв политической поддержки»

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и прокурор штата Хавьер Бесерра на совместной пресс-конференции назвали решение Трампа «политическим театром» и подтвердили своё намерение обратиться в суд.

«Дональд Трамп, увидимся в суде», — приводит слова губернатора газета San Francisco Chronicle.

По словам Бесерры, президент США сам признался, что введение ЧП было не вынужденной мерой, а лишь способом преодолеть сопротивление конгресса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и прокурор Хавьер Бесерра

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«Это не теракты 11 сентября 2001 года. Это не кризис с заложниками в Иране 1979 года. Это демонстрация неуважения к верховенству права и Конституции США. Когда президент говорит, что никакой необходимости в этом не было, он тем самым подтверждает, что действует вне закона», — цитирует прокурора газета.

Такое ожесточённое противодействие либеральных сил строительству стены на границе с Мексикой объясняется тем, что прибывающие в США нелегалы из стран Центральной и Южной Америки стабильно пополняют избирательную базу Демократической партии, пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Неслучайно все либеральные послабления в области миграции делаются демократами для того, чтобы иметь резерв политической поддержки. Большая часть мигрантов, которые приезжают в США, в основном поддерживают Демократическую партию. Две трети латиноамериканского населения Соединённых Штатов также поддерживают демократов и не против притока эмигрантов с юга», — отметил эксперт.

Стена раздора

Напомним, что Трамп обещал своим избирателям построить стену на границе с Мексикой ещё в начале своей президентской кампании в 2015 году. В конце 2018 года его администрация представила проект бюджета, в который был включён пункт о выделении свыше $5,7 млрд на возведение стены.

Однако по итогам последних промежуточных выборов в конгресс большинство в палате представителей получили демократы. Члены этой партии категорически отказались принимать предложенный Трампом проект бюджета.

Исполнительная и законодательная власти США не смогли утвердить бюджет на 2019 год. Это привело к остановке работы федерального правительства, продолжавшейся 35 дней и ставшей самой длинной в истории страны.

Нелегалы перелезают через заграждения на границе США и Мексики

Reuters

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Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни, комментируя решение Трампа о введении режима ЧП, заявил, что этот шаг позволит президенту получить на строительство стены около $8 млрд.

Эти средства будут изъяты из бюджетов других ведомств федерального правительства США. Так, более $6 млрд предоставит Министерство обороны, а ещё около $600 млн — фонд конфискованных активов казначейства США. При этом для строительства стены на всей протяжённости границы в 3,2 тыс. км понадобится более $23 млрд.

Малвейни также отметил, что Трамп не создал своими действиями подсудного прецедента.

«У президента есть такие полномочия, предусмотренные законом. Он не просто помахал волшебной палочкой и забрал деньги после того, как не получил, чего хотел», — приводит слова и. о. руководителя аппарата Белого дома канал BBC.

Комментируя перспективы подачи против него исков, Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны верховной судебной инстанции.

«У нас будет режим ЧП, а затем на нас подадут в суд. Будет один плохой вердикт, потом другой, потом дело окажется в Верховном суде — и там, надеюсь, всё будет по справедливости», — приводит его слова CNN.

Дорога к выборам

Битва за стену, которая идёт на протяжении всего президентского срока Трампа, ближе к выборам обострится ещё больше, отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Идея со строительством стены пользуется популярностью и находит отклик у большинства сторонников американского лидера. Для него этот проект очень важен, и он будет бороться за его реализацию в течение всего своего президентского срока, прекрасно понимая, что это может привести к новому столкновению с конгрессом и политическим истеблишментом. Это, в свою очередь, может снова остановить работу правительства», — пояснил эксперт.

По этой причине демократы будут выступать против любых инициатив Трампа, особенно тех, на которых основывалась его предвыборная кампания в 2016-м и от которых он вряд ли откажется во время президентской гонки в следующем году, добавил Асафов.

«Представители Демократической партии и другие оппоненты американского лидера лояльно относятся к миграции в целом и говорят о необходимости смягчения в этой сфере. Президент же действует в диаметрально противоположном направлении. В таких условиях любую инициативу Трампа будут считать ненужной, неэффективной, бесчеловечной, даже если она будет касаться всем понятных вещей», — отметил он.

Судебные прения

Вскоре после подписания Трампом документа о введении режима ЧП юридический комитет палаты представителей конгресса США, который также контролируется демократами, объявил о начале расследования правомерности такого шага.

Ожидается, что для дачи показаний перед конгрессменами на Капитолийский холм будут вызваны представители Минюста и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

Однако эксперты считают, что после введения в стране режима ЧП строительство стены не удастся остановить даже через суд.

«У президента США есть возможность выиграть все эти иски. Стороны неизбежно окажутся в Верховном суде, где решение Трампа поддержат его ставленники, разделяющие идеологию главы Белого дома», — отметил Васильев.

При этом эксперт отмечает, что в федеральном правительстве США нет больших резервов, кроме средств военного бюджета, которые можно было бы направить на строительство стены.

«Трамп хотел, чтобы демократы выделили ему средства, сознательно урезав социально-экономические программы. Если глава Белого дома намерен в полном объёме осуществить проект, ему придётся вычитать миллиарды долларов из военного бюджета, что сейчас не является хорошим решением, так как это может усложнить взаимоотношения с военными и в сфере ВПК», — подчеркнул Васильев.

В свою очередь, Александр Асафов полагает, что помешать президенту США осуществить свой замысел по строительству стены теперь может только неожиданный поворот в деле расследования его связей с Россией.

«Единственный фактор, который может повлиять на реализацию проекта, это публикация досье спецпрокурора Роберта Мюллера. Если в нём будет информация, которую политические противники смогут использовать против президента, это похоронит и Трампа, и строительство его стены», — заключил он.