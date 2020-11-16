Дональд Трамп впервые заявил о победе Байдена и сразу ударил по демократу

На своей странице в Twitter Трамп написал, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к подсчёту голосов, а сам подсчёт осуществлялся людьми, которые принадлежат к радикальной левой частной компании Dominion. Кандидат отметил, что эта компания имеет плохую репутацию и ужасное оборудование. На результат повлияли также "лживые и молчаливые СМИ" Соединённых Штатов.

В твите говорится о попытках демократов украсть голоса граждан США. Трамп также обвиняет противников в "механических "сбоях"", произошедших в ночь после закрытия избирательных участков. Выборы посредством голосования по почте экс-президент назвал "глупой шуткой" и добавил, что на нарушениях демократов просто не поймали.

Дональд Трамп заверил: поражение на выборах признавать не собирается.

"Байден одержал победу только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!" - убеждён политик.

О том, что выборы выиграл Байден, Трамп заявил впервые.