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Дональд Трамп впервые заявил о победе Байдена и сразу ударил по демократу

16 ноября 2020, 07:45  •  45 • Политика
Дональд Трамп впервые заявил о победе Байдена, но отметил, что победа была достигнута нечестным путём. Он сразу ударил по демократу, заявив, что результаты голосования были сфальсифицированы.
На своей странице в Twitter Трамп написал, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к подсчёту голосов, а сам подсчёт осуществлялся людьми, которые принадлежат к радикальной левой частной компании Dominion. Кандидат отметил, что эта компания имеет плохую репутацию и ужасное оборудование. На результат повлияли также "лживые и молчаливые СМИ" Соединённых Штатов.
В твите говорится о попытках демократов украсть голоса граждан США. Трамп также обвиняет противников в "механических "сбоях"", произошедших в ночь после закрытия избирательных участков. Выборы посредством голосования по почте экс-президент назвал "глупой шуткой" и добавил, что на нарушениях демократов просто не поймали.
Дональд Трамп заверил: поражение на выборах признавать не собирается.
"Байден одержал победу только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!" - убеждён политик.
О том, что выборы выиграл Байден, Трамп заявил впервые.

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