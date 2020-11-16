|
Дональд Трамп впервые заявил о победе Байдена и сразу ударил по демократу
16 ноября 2020, 07:45 • 45 • Политика
Дональд Трамп впервые заявил о победе Байдена, но отметил, что победа была достигнута нечестным путём. Он сразу ударил по демократу, заявив, что результаты голосования были сфальсифицированы.
На своей странице в Twitter Трамп написал, что наблюдатели от Республиканской партии не были допущены к подсчёту голосов, а сам подсчёт осуществлялся людьми, которые принадлежат к радикальной левой частной компании Dominion. Кандидат отметил, что эта компания имеет плохую репутацию и ужасное оборудование. На результат повлияли также "лживые и молчаливые СМИ" Соединённых Штатов.
В твите говорится о попытках демократов украсть голоса граждан США. Трамп также обвиняет противников в "механических "сбоях"", произошедших в ночь после закрытия избирательных участков. Выборы посредством голосования по почте экс-президент назвал "глупой шуткой" и добавил, что на нарушениях демократов просто не поймали.
Дональд Трамп заверил: поражение на выборах признавать не собирается.
"Байден одержал победу только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражение! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!" - убеждён политик.
О том, что выборы выиграл Байден, Трамп заявил впервые.
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2020, 20:55
|
11 ноября 2020, 19:35
|
13 ноября 2020, 01:50
|
11 ноября 2020, 02:10
|
11 ноября 2020, 23:15
|
12 ноября 2020, 17:35
|
14 ноября 2020, 13:35