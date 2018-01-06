Дональд Трамп решил сломать Пакистан

О том, что США необходимо менять отношения с Пакистаном, Дональд Трамп заявлял ещё в августе прошлого года, когда представлял так называемую Новую стратегию в Средней и Южной Азии. «Мы платим Пакистану миллиарды и миллиарды долларов, а он в это время прячет у себя тех самых террористов, за которыми мы охотимся, и мы это немедленно изменим». Такое заявление обеспокоило Исламабад, но поскольку, как теперь известно, далеко не каждое слово американского президента превращается в дело, никаких действий пакистанские власти не предприняли. Более того, в Исламабаде с удовлетворением восприняли твит Трампа по случаю участия пакистанских властей в октябре в освобождении из плена у талибов нескольких американских и канадских заложников: «Мы начинаем улучшать отношения с Пакистаном и его лидерами. Я хочу поблагодарить их за сотрудничество сразу на нескольких фронтах».

И вот новый зигзаг. 1 января Пакистан снова подвергся нападению Трампа в «Твиттере»: «США по-глупому передали Пакистану 33 миллиарда долларов за последние 15 лет, а он не ответил нам ничем, кроме лжи и притворства, считая наших руководителей дураками. Он предоставлял убежища террористам, за которыми мы охотились в Афганистане, и ничего другого!» И теперь за этим заявлением последовали действия. Государственный департамент сообщил, что готовит предложение в Конгресс по сокращению программ помощи Пакистану.

Намерения американской администрации вполне определённо выразил 3 января журнал The National Interest в статье под заголовком «Настало время прекращать двойную игру Пакистана»: «В своём твите о Пакистане Д. Трамп назвал лопату лопатой. С момента теракта 9/11 Пакистан постоянно играет двойную игру: с одной стороны, оказывая спорадическую помощь в аресте членов «Аль-Каиды» и предоставляет логистическую поддержку нашим силам, с другой стороны, даёт прибежище экстремистским группам, например «Талибану» и «Хаккани», которые убили тысячи солдат коалиции, американских солдат, афганских правительственных солдат и множество гражданских лиц. Двойная политика Пакистана является наиболее серьезным фактором, препятствующим победе в Афганистане. Пакистанская помощь террористам весьма важна, если мы хотим снизить террористическую опасность, изгнать её из региона, сдержать насилие, достичь мирного решения афганского кризиса. И позволить иностранным войскам уйти домой».

Короче говоря, через 16 лет после американского вторжения в Афганистан в Вашингтоне решили найти виновного в провале собственной военной авантюры. Виновный – Пакистан.

Решение Д. Трампа об увеличении военного контингента США в Афганистане на 5 тыс. человек едва ли изменит картину утраты контроля над этой страной её «демократически избранным» правительством. По данным экспертов, движение «Талибан» и сотрудничающая с ним группировка «Сеть Хаккани» свободно распоряжаются на большей части афганской территории, контролируя в том числе границу с Пакистаном. Натаскивание правительственной армии за американские деньги ощутимых результатов не приносит. Ситуацию ухудшает и пребывание в Афганистане формирований «Исламского государства» (организация запрещена в России), конфронтирующего с «Талибаном».

А самое главное заключается в том, что США, взяв на себя роль гаранта разрешения ими же созданного кризиса, не имеют представления о том, как это сделать. Солдаты «Несокрушимой свободы» снискали лишь ненависть населения, которое видит в них оккупантов. Отсюда и неистребимость афганских талибов. Поэтому вывод частей возглавляемой американцами коалиции из Афганистана, запланированный Бараком Обамой, был, пожалуй, меньшим из всех зол, выпавших на долю этой многострадальной страны. Однако Трамп решил продолжить её «демократизацию», сделав вид, что достаточно «построить» Пакистан, как на горизонте появится победа.

Способы приведения пакистанских властей к порядку предлагает всё тот же The National Interest:

– объявить санкции против пакистанской Межведомственной разведки (ISI) и отдельных пакистанских политиков, которые вовлечены в поддержку талибов, включая запрет для них и членов их семей на въезд в США, а также замораживание их финансовых счетов; ЦРУ в состоянии идентифицировать каждого, кто играет заметную роль в Пакистане в этой области, включая высших должностных лиц;

– назвать ключевые фигуры, поддерживающие в Пакистане терроризм, а также лишить Пакистан статуса главного союзника из числа стран – не членов НАТО, то есть отказать Исламабаду в преференциях к американским военным технологиям и американскому оружию;

– прекратить всяческую военную помощь Пакистану;

– произвести удары американскими вооружёнными силами по базам террористов на пакистанской территории;

– объявить Пакистан спонсором терроризма, если он не переменит своей политики, прекратить продажу ему товаров двойного назначения.

И в Вашингтоне, судя по всему, уже переходят от слов к делу. По сообщению агентства АВС, Госдепартамент откладывает выплату Исламабаду 225 млн. долларов помощи до тех пор, пока тот не проведет операции против «Сети Хаккани» в приграничных с Афганистаном районах.

Шедевром стратегического мышления эти твиты Трампа и эти ходы американской администрации не назовёшь. Клан Хаккани, контролирующий границу с Афганистаном с пакистанской стороны, является влиятельным пуштунским образованием, не признающим афгано-пакистанскую границу (так называемую линию Дюранда), насильно разделившую народ пуштунов. Хаккани органично интегрированы в пакистанскую действительность и ведут разнообразную деятельность. Лидер клана Сираджуддин Хаккани имеет серьёзное влияние на принятие военных решений «Талибана». Люди Хаккани занимаются хозяйством, торговлей, бандитизмом, контрабандой и связаны с талибами множеством интересов. А бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США адмирал Майкл Маллен считает, что Межведомственная разведка Пакистана «имеет давние связи с "Сетью Хаккани"». Видеть в «Сети Хаккани» просто террористов – значит непозволительно упрощать действительность. Объявить им открытую войну – значит выпустить джина из бутылки.

Если американцы хотят, чтобы Исламабад начал вести войну на собственной территории против части пуштунского народа, это лишний раз подтверждает, что провал в Афганистане их ничему не научил.