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Дональд Трамп рассказал правду о своей "связи" с Россией
26 сентября 2021, 11:40 • 101 • В мире
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что все слухи о его "связи" с Россией - фейк, и даже назвал имя автора этого фейка. "Представьте, в каком страхе он живёт", - добавил он.
По словам Дональда Трампа, лживую информацию о том, что он связан с Кремлём, придумала вместе со своими сторонниками сама Хиллари Клинтон, экс-кандидат на пост президента США.
Такое заявление Трамп сделал на выступлении перед своими сторонниками в Перри. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что супругу Хиллари Клинтон не позавидуешь: "Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живёт - ведь каким злобным умом надо обладать, чтобы выдумать историю с российским обманом".
Трамп уверен, что сейчас демократы пытаются провернуть нечто подобное, придумывая истории о проникновении его сторонников в здание Конгресса в январе 2021 года.
Ранее власти США предъявили обвинения двум гражданам страны, которые приняли в поддержку кампании Трампа деньги от гражданина России.
В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах в США были обнародованы документы о его предполагаемых связях с Россией. Позже бывший сотрудник MI-6 Кристофер Стил собрал для ФБР второе "досье". Сообщалось, что его помогала составлять гражданка России.
В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер представил доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В документе утверждалось, что Москва якобы вмешивалась в американское голосование, но эти гипотезы не доказали.
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