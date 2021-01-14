Дональд Трамп проходит тест на технологическую олигополию

Крупные американские технологические фирмы, похоже, попали под пресс Дональда Трампа. Их попытки контролировать контент в социальных сетях, включая блокировку аккаунта президента США на нескольких платформах, могут подкрепить тот факт, что слишком большое цифровое влияние сосредоточено в руках ограниченного числа людей. Следующий шаг главнокомандующего мог стать еще одним испытанием.

Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассмотрит возможность создания своей собственной платформы социальных сетей в ближайшем будущем. Неудивительно: Twitter навсегда заблокировал его личный аккаунт. И Facebook не планирует снимать блокировку, заявила главный операционный директор компании Шерил Сандберг в интервью Breakingviews. По данным Statcounter, ее работодатель является доминирующей глобальной сетью с долей 68%, в то время как на сеть Джека Дорси приходится еще 10%.

Технологические гиганты также предпринимают другие шаги, чтобы предотвратить дальнейший штурм Капитолия США, начавшийся на прошлой неделе. Со своей стороны они всячески блокируют Трампа. Amazon.com в воскресенье отключили веб-хостинг для Parler, который пользуется популярностью у некоторых сторонников Трампа и который также был удален из магазинов приложений Apple и Google. Американская социальная сеть Gab, называющая себя лидером свободы слова, говорит, что ее приложение также запрещено в этих магазинах.

Это создает возможную проблему конкуренции. Европейские регуляторы критикуют крупные технологические компании за то, что они подавляют конкурентов, не давая им развиваться. Американские регуляторы более ориентированы на цены, но это может измениться. Если Трамп, чей аккаунт в Twitter насчитывал 88 миллионов подписчиков и которого осыпают бесплатной рекламой, не может легко перейти на новую платформу или создать собственную альтернативу, то какие шансы есть у менее влиятельных людей?

Заявленное желание компаний BigTech - предотвратить насилие – создает другие проблемы. Блокировка Трампа стала свидетельством того, что социальные медиа-компании несут ответственность за предотвращение распространения «вирусного» контента, как отметил в воскресенье комиссар Европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон. Остается вопрос, почему они не действовали раньше, и как добиться, чтобы эта практика сохранилась в будущем.

Проявив инициативу, технологические компании дали своим антимонопольным критикам больше поводов. Наследие Трампа техническим титанам может заключаться в поиске окончательных ответов на эти вопросы.

Напомним, 8 января Twitter удалил новые твиты президента США Дональда Трампа из официального правительственного аккаунта после того, как был заблокирован его личный.

Трамп написал: «Мы не будем молчать!» из правительственного аккаунта @POTUS, у которого 33,4 миллиона подписчиков после того, как его личный аккаунт был навсегда заблокирован. Трамп, обрушившись с критикой на социальную сеть, заявил, что он рассматривает возможность создания своей собственной платформы социальных сетей в ближайшем будущем.

Parler, социальная медиа-платформа, пользующаяся популярностью у многих сторонников Трампа, 11 января подала в суд на Amazon.com, обвинив компанию в принятии незаконного, политически мотивированного отказа от предоставления услуг веб-хостинга. Apple и Alphabet удалили приложение Parler из своих магазинов приложений.