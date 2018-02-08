Дональд Трамп похвастал "бомбой" против своих политических противников

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ФБР опубликовало переписку своих агентов, вскрывающую коррупцию и злоупотребления в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп назвал бомбой опубликованную переписку агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж. Документ вскрывает масштабы коррупции и злоупотреблений властью в Белом доме.

"Новая публикация ФБР - бомба", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее в ФБР заявляли, что якобы "потеряли" переписку двух своих агентов, которая должна была продемонстрировать уровень предвзятости сотрудников ведомства по отношению к Трампу. После публичного скандала и давления со стороны общественности ФБР все же отыскало переписку, и ее содержание оказалось более чем интересным.

Благодаря опубликованным материалам вышло наружу то, что, будучи президентом, Барак Обама желал "знать все" о ходе расследования в отношении своей соратницы по партии и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которое ФБР вело во время предвыборной кампании. Бывшую первую леди и экс-госсекретаря обвиняли в том, что она пользовалась частным сервером для рабочей переписки, в которой содержались крайне конфиденциальные сведения. Расследование этого дела было прекращено без объяснения каких-либо причин.