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Дональд Трамп матом заявил о "самой ужасной ошибке" Биби

10 декабря 2021, 12:50  •  171 • Политика
Экс-президент США Дональд Трамп не удержался от использования ненормативной лексики, говоря о бывшем премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. По словам Трампа, Биби совершил "ужасную ошибку".
Бывший президент США Дональд Трамп грубо выругался в адрес бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что не разговаривал с ним с того момента, как политик поздравил с назначением на пост президента США Джо Байдена. Без "непарламентских выражений" комментарий Трампа не обошёлся.
Первым, кто поздравил (Байдена), был Биби Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для любого другого,
- сказал Дональд Трамп, подчеркнув, что его визави "совершил ужасную ошибку".
Подобное заявление Трамп сделал в беседе с израильским журналистом Бараком Равидом, которому дал интервью для издания Axios. Беседы датированы апрелем и июлем, а теперь Равид издал книгу под названием "Мир Трампа: Авраамические соглашения и переустройство Ближнего Востока".
Забавно, что даже после резкого "пошёл он..." Трамп оставил путь к примирению, отметив, что Биби ему всё же нравится, однако верность он ценит больше.

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