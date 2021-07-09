Дональд Трамп хотел изменить Америку и сдержал свое слово в этом вопросе

Следует простить союзников США, если они не понимают, куда движется американская внешняя политика. А кто понимает, учитывая безрассудность Дональда Трампа? За последние три года экс-президент посеял стратегический хаос, а его внешняя политика, если можно так выразиться, придала бессвязности новый смысл. Избранный президент Джо Байден почти наверняка будет лучше. Но неужели Трамп так сильно изменил США, что мир больше не сможет на них рассчитывать?

Мало того что Дональд Трамп пытался вести переговоры с диктатором, обладающим ядерным оружием (Северной Кореей), он также поддержал «брексит» и ругал европейских союзников Америки. На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признали, что Трамп нанес фундаментальный ущерб трансатлантическому альянсу. Их послание было ясным: если Трамп выиграет второй срок, историческое партнерство, на котором стоял «геополитический Запад», никогда не будет прежним. Осмотрительные мировые лидеры, несомненно, готовились к еще большей нестабильности и неопределенности в случае переизбрания Трампа.

У Франции и Германии, конечно, есть много причин не соглашаться с Соединенными Штатами, будь то торговые отношения или конфронтационный подход к Китаю. Макрон, который в ноябре прошлого года назвал НАТО «мертвым мозгом», не скрывал, кого он считает ответственным за распад альянса и чувство замешательства среди партнеров и союзников США.

Но в Париже и Берлине, как и повсюду в Европе, реакция на Трампа формировалась не только на его страсти к запугиванию, торговой тактике или расколу. Европейцы увидели, что его администрация наметила курс, отвергающий трансатлантические вопросы безопасности и их центральную роль в глобальном взаимодействии США в целом. Байден откажется от неограниченной односторонности. Но даже при новом подходе ущерб, нанесенный Трампом, нелегко исправить, и это не изменит взглядов европейских лидеров, которые осознали, что их безопасность - их ответственность.

Отношение Трампа к союзникам США в Азии послужило серьезным предупреждением европейцам, чтобы они были готовы к дальнейшему ухудшению отношений в сфере безопасности. Несмотря на ядерную угрозу Северной Кореи и растущую мощь Китая, Трамп попытался превратить важнейшие союзы Америки с Южной Кореей и Японией в отношения с оплатой по факту. К счастью, Байден понимает: оборонительные пакты США с этими двумя странами поддерживали стабильность в Восточной Азии на протяжении 70 лет и хорошо окупались. Трамп рассматривал оба договора как «плохую сделку», и Байдену нужно убедить американцев отказаться от его транзакционной дипломатии.

Более того, Трамп не первый президент США, который сильно полагался на ура-патриотическую риторику, и Байдену непросто вернуть джинна MAGA в бутылку. И Южная Корея, и Япония могут подтвердить, что «Америка прежде всего» - не просто лозунг. С соглашениями о поддержке принимающей страны, которые определяют детали присутствия Америки, Трамп неоднократно угрожал вывести войска США из обеих стран, если они не заплатят больше за то, что он назвал американской защитой. Байдену придется много работать, чтобы восстановить доверие Японии и Кореи, поскольку он стремится продлить эти соглашения.

Фактически Южная Корея и Япония уже разделяют затраты на взаимную оборону и десятилетиями обеспечивают военное присутствие США в Северо-Восточной Азии. Южная Корея оплачивает более 40% операционных расходов размещенных там американских сил; покрыла 92% переезда командования США на новые объекты за пределами Сеула на сумму 10,7 млрд долларов и закупила военное оборудование у США на миллиарды долларов. Со своей стороны Япония выделяет 2 миллиарда долларов в год на поддержку 54 000 американских солдат; закупает 90% своей военной техники у американских компаний и предоставила 19,7 млрд долларов (77% от общих затрат) на строительство трех крупных баз.

В течение почти года официальные лица администрации Трампа требовали от своих южнокорейских коллег в четыре раза увеличить текущую финансовую поддержку их страны. Добавьте к этому утечку с описанием возможного вывода войск США и объявление о том, что 12 000 американских военнослужащих покинут Германию. Очевидно, администрации Байдена потребуется не только разработать новую стратегию переговоров, но и перезапустить гарантии безопасности США.

Даже с Байденом во главе нынешние напряженные политические отношения между Южной Кореей и США (которые отказались от предыдущих переговоров о базе) означают, что переговоры будут непростыми. Представители министерства обороны Трампа советовали своим японским коллегам ожидать того же отношения, что и Южная Корея. Байден, безусловно, изменит и этот сценарий. Но новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, вероятно, по-прежнему ожидает трудных переговоров, хотя и без отношения «бери или уходи», которое вызывает вопросы о прочности американских гарантий безопасности.

Простое возвращение к отношениям с союзниками как с союзниками должно иметь большое значение для Байдена. Трамп не продемонстрировал никакого беспокойства по поводу политических последствий своей политики в Сеуле и Токио или ее влияния на политическую судьбу президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В интересах безопасности оба лидера пытались потакать «стабильному гению» Трампа в течение последних трех лет. Избрание Байдена, несомненно, принесло вздох облегчения в Сеуле и Токио.

К сожалению, злокачественное наследие Трампа переживет его уход. Поскольку все, от здравоохранения до изменения климата, требует внимания Байдена, внешняя политика наверняка отойдет на второй план по сравнению с внутренними приоритетами. Для союзников США терпение останется добродетелью. Чтобы исправить ошибки, совершенные годами Трампа, потребуется время. Трамп хотел изменить оборонные механизмы Америки и ее роль в мире. Трамп может быть патологическим лжецом, но он сдержал свое слово в этом вопросе.