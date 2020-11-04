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Дональд Трамп дал шанс Русскому миру, и Москва обязана этим воспользоваться

04 ноября 2020, 17:50  •  160 • Политика
Первый президентский срок Дональда Трампа показал, что США вынуждены сосредоточиться на внутренних задачах и в целом сдали позиции в мире. Россия должна этим воспользоваться для восстановления Русского мира, уверен Константин Малофеев. И в случае новой победы Трампа у нас будет ещё 4 года для укрепления.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев уверен: кто возьмёт Пенсильванию и Джорджию, тот одержит победу на выборах. На этот час у Трампа 56% в Пенсильвании и 52% в Джорджии. А это значит, что бунта демократов не избежать. Что выгоднее для России? Малофеев полагает:
Лучше иметь дело с хулиганом, чем с маньяком. Ещё 4 года назад мы именно так характеризовали победу Трампа. Вероятно, он был непоследователен в своей политике. Но с ним было безопаснее, чем с маньяком.
Почему России интереснее победа Дональда Трампа? Малофеев полагает, что именно при Трампе США ослабили свои позиции на геополитической арене. Штаты сосредоточились на себе, в том числе вызвав внутреннюю турбулентность. Это время решения внутренних проблем США Россия должна была потратить на себя. И многое было сделано. Теперь, в случае победы Трампа, у нас будет ещё 4 года, чтобы укрепить позиции.
"Мы не можем растрачивать время турбулентности США. Задача - получить для России максимум. Это время мы можем потратить для воссоздания нашего глобального пространства - Русского мира, союза, как угодно называйте. У нас есть ЕврАзЭС, другие форматы… Мы должны восстанавливать своё государство. И сейчас США не мешают нам больше, чем когда бы то ни было. У них нет ресурса, чтобы нам мешать. И в следующие 4 года, в случае победы Трампа, мы должны воспользоваться этим. При нынешней администрации мы можем это делать. Не потому, что администрация США сдаёт свои национальные интересы. Просто они понимают свои интересы иначе, нежели либеральные неоконы. При Трампе произошло возрождение США как государства. И зонтик глобалистов, в том числе на территории СНГ, закрылся, и здесь задышали спокойно. И Китай задышал, и в Европе появились голоса - мол, они, оказывается, свободное государство. Мы слышим робкое возмущение со стороны ЕС в ответ на требования США свернуть "Северный поток", ещё 20-30 лет назад это было бы невозможно. Россия обязана воспользоваться ситуацией, чтобы восстановить присутствие Русского мира. И у нас есть все шансы - юридические, политические, моральные, какие угодно", - резюмировал Константин Малофеев.

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