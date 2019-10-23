Дональд Трамп – великий президент • 99 • Аналитика









Разрушается глобальное либерально-демократическое господство «мировых демократов» в мире и одновременно улучшается экономическая ситуация в США, осушается «вашингтонское болото» и при этом проваливаются все попытки этого «болота» с частью спецслужб и мировых «фейк-СМИ» отстранить президента Трампа от власти. Обама, Буши и прочие Клинтоны просто мальчишки в сравнении со стариной Трампом!



«Уйти Трампа»

Сейчас маститые эксперты задаются вопросом: если на следующих президентских выборах демократам всё же удастся как-нибудь «уйти Трампа», удастся ли им отыграть ситуацию назад, и насколько? Скорее всего, «уйти Трампа» не удастся, он выиграет и следующие президентские выборы, потому что большинство американцев поняло: Трамп действительно велик, причём он выполняет свои предвыборные обещания, в отличие от Обамы, Бушей и прочих Клинтонов.



Секрет побед Трампа над попытками импичментов демократов и его будущей победы на выборах, видимо, прост: элиты, спецслужбы и прочие «институты демократии» в США раскололись по поводу Трампа, причём команда Трампа усиливается, а простой американский народ, кроме либеральной гейдемшизы, вообще за Трампа.



Американские демократы в ступоре и глупеют просто на глазах: они сами раскрутили Украинагейт, который похоронил их основного кандидата в президенты Джо Байдена, но этот скандал нанёс ведь удар и по Демократической партии как прибежищу коррупционера Джо Байдена, о чём мало говорят. Сейчас демократические спикеры соревнуются в ненависти к президенту Трампу, обсуждают, как его выкинуть из президентского кресла. И не замечают, что при этом подставляются под удар Трампа: они дают показания на самих себя, все их попытки импичмента Трампа — это попытки свести с ним счёты, все они – ложь от начала до конца.



Впрочем, один способ «уйти Трампа» у американских демократов всё же есть: совершить покушение и пристрелить президента Трампа. Что-то давно в Америке не убивали президентов… Эксперт Евгений Сатановский давно сказал об этом сценарии, однако он смущает демократов тем, что Трамп станет ещё более великим, вровень с убитым президентом Джоном Кеннеди.



Похоже, Трамп – это судьба…

Такое впечатление, что кто-то где-то и на самом верху стоит горой за Дональда Трампа: он ведь запустил не только в Америке, но и во всём мире необратимые процессы. Сам Трамп, при всём желании, уже не сможет отыграть назад: изменился политический и экономический ландшафт в США и в мире, и этот новый мировой ландшафт, в свою очередь, диктует свои условия всем, и самому Трампу.



В этом новом мировом ландшафте Демпартия США усилиями спецслужб и СМИ возвела между США и Россией стену из абсурдных фейков и обвинений, от «дела Скрипалей» до крушения малайзийского «Боинга». У Трампа все эти обвинения России вызывают сомнения хотя бы потому, что не менее абсурдные обвинения те же самые круги выдвигают против него самого, чего стоит только «сговор Трампа с Путиным»! Для незападного мира западная ложь о России давно очевидна: если эти демократические светочи оболгали американского президента, то чего стоят их обвинения России? Малайзийский премьер-министр прямо сказал о предвзятости расследования Западом крушения малайзийского «Боинга».



Однако стена лжи между Западом и Россией уже возведена, и последствия её строительства будут негативны для Запада: Россия будет уходить на Восток, ибо с лжецами вести дела невозможно. Президент Путин недавно сказал, что Россия поможет Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, наверное, Китай в чём-то поможет России. Это очень серьёзное сотрудничество, это уровень, с которого отношения России с Западом вообще не видны.



Только президент Трамп, выдвинувший тезис о мировых «фейк-СМИ» и сам пострадавший от них, может здесь что-то изменить, учитывая свои особые отношения с президентом Путиным, но тогда это будет шаг, сравнимый с осушением им «вашингтонского болота».



И о письме Трампа «турецкому султану»

Этот шедевр эпистолярного президентского жанра войдёт в историю, на наш взгляд, как пример вип-юмора, хотя и не без угрожающего подтекста. Трамп выступает и с серьёзными, и даже философскими речами, он и советники его, конечно, понимали, что они посылают Эрдогану. Мы забываем, что Дональд Трамп имеет за плечами большой опыт работы в шоу-бизнесе, и президент Зеленский своей игрой в «95 квартале», видимо, напомнил Трампу о годах его юности. Он чувствует себя настолько уверенно, что может позволить себе сказать: «Не валяй дурака!» президенту Турции Эрдогану, может быть, потому, что ни один президент США такого себе не позволял. Во время своей предвыборной кампании Трамп громогласно заявлял, что станет «великим президентом». Тогда его критики на это ухмылялись… Сегодня они даже не улыбаются, потому что президент Трамп наделал уже столько и такого, что действительно стал великим президентом в ряду своих близлежащих американских коллег.Разрушается глобальное либерально-демократическое господство «мировых демократов» в мире и одновременно улучшается экономическая ситуация в США, осушается «вашингтонское болото» и при этом проваливаются все попытки этого «болота» с частью спецслужб и мировых «фейк-СМИ» отстранить президента Трампа от власти. Обама, Буши и прочие Клинтоны просто мальчишки в сравнении со стариной Трампом!Сейчас маститые эксперты задаются вопросом: если на следующих президентских выборах демократам всё же удастся как-нибудь «уйти Трампа», удастся ли им отыграть ситуацию назад, и насколько? Скорее всего, «уйти Трампа» не удастся, он выиграет и следующие президентские выборы, потому что большинство американцев поняло: Трамп действительно велик, причём он выполняет свои предвыборные обещания, в отличие от Обамы, Бушей и прочих Клинтонов.Секрет побед Трампа над попытками импичментов демократов и его будущей победы на выборах, видимо, прост: элиты, спецслужбы и прочие «институты демократии» в США раскололись по поводу Трампа, причём команда Трампа усиливается, а простой американский народ, кроме либеральной гейдемшизы, вообще за Трампа.Американские демократы в ступоре и глупеют просто на глазах: они сами раскрутили Украинагейт, который похоронил их основного кандидата в президенты Джо Байдена, но этот скандал нанёс ведь удар и по Демократической партии как прибежищу коррупционера Джо Байдена, о чём мало говорят. Сейчас демократические спикеры соревнуются в ненависти к президенту Трампу, обсуждают, как его выкинуть из президентского кресла. И не замечают, что при этом подставляются под удар Трампа: они дают показания на самих себя, все их попытки импичмента Трампа — это попытки свести с ним счёты, все они – ложь от начала до конца.Впрочем, один способ «уйти Трампа» у американских демократов всё же есть: совершить покушение и пристрелить президента Трампа. Что-то давно в Америке не убивали президентов… Эксперт Евгений Сатановский давно сказал об этом сценарии, однако он смущает демократов тем, что Трамп станет ещё более великим, вровень с убитым президентом Джоном Кеннеди.Такое впечатление, что кто-то где-то и на самом верху стоит горой за Дональда Трампа: он ведь запустил не только в Америке, но и во всём мире необратимые процессы. Сам Трамп, при всём желании, уже не сможет отыграть назад: изменился политический и экономический ландшафт в США и в мире, и этот новый мировой ландшафт, в свою очередь, диктует свои условия всем, и самому Трампу.В этом новом мировом ландшафте Демпартия США усилиями спецслужб и СМИ возвела между США и Россией стену из абсурдных фейков и обвинений, от «дела Скрипалей» до крушения малайзийского «Боинга». У Трампа все эти обвинения России вызывают сомнения хотя бы потому, что не менее абсурдные обвинения те же самые круги выдвигают против него самого, чего стоит только «сговор Трампа с Путиным»! Для незападного мира западная ложь о России давно очевидна: если эти демократические светочи оболгали американского президента, то чего стоят их обвинения России? Малайзийский премьер-министр прямо сказал о предвзятости расследования Западом крушения малайзийского «Боинга».Однако стена лжи между Западом и Россией уже возведена, и последствия её строительства будут негативны для Запада: Россия будет уходить на Восток, ибо с лжецами вести дела невозможно. Президент Путин недавно сказал, что Россия поможет Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, наверное, Китай в чём-то поможет России. Это очень серьёзное сотрудничество, это уровень, с которого отношения России с Западом вообще не видны.Только президент Трамп, выдвинувший тезис о мировых «фейк-СМИ» и сам пострадавший от них, может здесь что-то изменить, учитывая свои особые отношения с президентом Путиным, но тогда это будет шаг, сравнимый с осушением им «вашингтонского болота».Этот шедевр эпистолярного президентского жанра войдёт в историю, на наш взгляд, как пример вип-юмора, хотя и не без угрожающего подтекста. Трамп выступает и с серьёзными, и даже философскими речами, он и советники его, конечно, понимали, что они посылают Эрдогану. Мы забываем, что Дональд Трамп имеет за плечами большой опыт работы в шоу-бизнесе, и президент Зеленский своей игрой в «95 квартале», видимо, напомнил Трампу о годах его юности. Он чувствует себя настолько уверенно, что может позволить себе сказать: «Не валяй дурака!» президенту Турции Эрдогану, может быть, потому, что ни один президент США такого себе не позволял. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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