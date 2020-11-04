Дональд Трамп – ещё не Бог, но уже миф. Для "белой Америки"

Автор:

Тони Стильяно

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Исаак Лопес в комментарии, опубликованном недавно на этом сайте, утверждал, что у Трампа есть хорошие шансы на победу в ноябре этого года, потому что либералы заменили "американские ценности" иностранными и возмутительными законами и нормами. В ответ "молчаливое большинство" (на самом деле меньшинство) американцев избрало "очень стабильного гения".

Американский Супермен Дональд

Это эссе о природе упущенного из виду аспекта управления Дональда Джеймса Трампа: его культа. Ни один из обычных политических аргументов не может объяснить отчаянные позиции его последователей. Объяснение, предлагаемое здесь, имеет два аспекта. Первое – необходимость обращения вспять опасного пути к светскому "социализму". И второе – Трамп утверждает, что реальность зависит от его воли и личности. С этим связана идея, что личность Трампа может объединить Америку, подчинив "различие" мифической национальной идентичности.

Дональд Трамп для значительного меньшинства (возможно, 40% электората) – мифический герой, который может преодолеть все препятствия своей волей. Внимательно вчитываясь в разгневанные речи Трампа, понимаешь, что Трамп соткал узнаваемый миф для граждан, лишённых цели и власти. Это воля Трампа к власти. Трамп придал смысл и цель людям, проигравшим технологиям, богатству городов, научной правде и социальной беспомощности, усугубленной пандемией. Он – герой мести регуляторам, СМИ и самой современности. Даже пандемия не может победить его; он побеждал пандемию, по крайней мере – до недавнего времени.

За его дивным новым миром постправды и альтернативных фактов скрывается реальный крах метафизики малых городов, белых рабочих, фермеров и прочих, кто находится на периферии академических кругов, сферы права и экспертных центров. Этот крах выявил утрату последователями Трампа основы своей понятийной реальности. Семья, религия, все нарративы американского национализма находятся под угрозой исчезновения в их сознании. Спасение Америки требует возрождения их мифа об Америке и, в частности, Конфедерации, которая восстановит утраченное. Изменения начались по крайней мере с 1960-х годов, но восходят они к Гражданской войне.

В США Бог умер, а Трамп остался живым

То, что случилось в 60-е годы, оказалось разрушением метафизики маленьких городов и белых рабочих кварталов; то, что было их миром, перемололи требования равенства, новый образ жизни, экология и технологии. Евангелизм вышел из тени и призвал Америку к старомодному Богу. Путь к Трампу его сторонников был выстроен под влиянием самой современности. Смерть Бога, потеря веры, отчуждение и упадок квалифицированного труда из-за технологий – всё это проживают его "настоящие" американцы. В таком свете американский кризис не рассматривался умеренными политиками, но он рассматривался самим Трампом – как способ победить на выборах.

Либералы призвали науку, технологии и социальную инженерию решить все наши политические, социальные и экономические проблемы. Учёный – новый священник, бюрократия соцобеспечения заменяет семью, психиатрия и психотерапия восполняют потерю общества и смысла. Однако все эти "решения" основаны на материализме и расчётах. Религия, патриотизм и патриархат стали теперь проблемами, которые нужно было решать, – или субкультурами, над которыми нужно было насмехаться.

В 70-е и 80-е годы реакция на право Америки на преобразованную реальность была разрозненной: евангелисты кастрировали сексуальную "революцию", либертарианцы нападали на правительственные постановления, а ястребы холодной войны воевали против того, что, по их мнению, было "мягкостью по отношению к коммунизму". Рональд Рейган создал коалицию, которая изолировала либералов и прогрессистов. Шок от президентства Барака Обамы усилил страх, что Америка теряет себя. Это привело к возрождению популистской националистической мифологии, олицетворяемой Дональдом Трампом. Не консерватизм, а народное возрождение американской идентичности. Для белых рабочих Трамп стал мифическим героем. Он в значительной степени переосмыслил, что такое Америка в общенациональном смысле, видя в ней нечто идентичное ценностям мифической Америки. Трамп говорит, что мы, американцы, – один народ, не инклюзивно, а эксклюзивно. У нашей единой нации есть только один народ, христианский и непобедимый. После всей этой риторики о "плавильных котлах", приюте для уставших масс мира мы стали крепостью, обнесённой стеной против всего мира.

Донни всемогущий

Неспособность либерализма ответить на этот вызов только ещё больше проложила путь Трампу. Ни одно из рациональных управленческих решений проблем современности не ликвидировало в должной мере. Соцобеспечение, Medicare, компьютерные технологии и рациональная бюрократия не воплощали в себе ощущаемых ценностей последователей Трампа, которые они воспринимали как реальные и неизменные. Политологи и социологи теоретизировали, что ценности – это только эмоции или социальная конструкция. Либерализм не признавал ценности так, как это делала сельская Америка.

Он также не понимал мужских добродетелей, которые либералы считали "сексизмом" или "расизмом". Для истинно верующих (американцев из сельской местности, белого рабочего класса и евангелистов) ценности, которые делают Америку настоящей нацией, должны быть традиционными и даны Богом. Поэтому Америка – это нация, которая выступает за что-то трансцендентное.

Теперь нужен был новый ответ для истинных верующих, голоса которых не слышали. Ответ на чувство потери, ответ: что должно быть возвращено. Всё, что у них было до Трампа – по словам Барака Обамы, – это их Библия и оружие. Более того, эти маргинализированные граждане также требовали настоящей жизни, основанной на том, что человек получает от собственного труда. Утрата этого привела к глубокой трагедии: наркомания, самоубийства, ощущение деградации Америки до статуса второй мировой державы. Самым удачным утверждением Трампа было то, что он собирался "вернуть" в семью Бога и (может быть, самое главное) старые рабочие места в горнодобывающей промышленности, сталелитейном производстве, автомобилестроении. Эти культовые столпы жизни людей стали ядром послания Трампа. То, что эти обещания не могли быть выполнены, не было важно – потому что просто обещание было похоже на волшебство, которое давало людям новое ощущение порядка, смысла, надежды и достоинства.

Такие консерваторы, как Голдуотер, Никсон и Рейган, проложили путь к американскому возрождению, но на самом деле они не взаимодействовали с разочарованными американцами. Хотя Рейган и другие консерваторы согласились бы с тем, что Америке нужен мир, в котором были бы смысл и моральная опора – именно Дональд Трамп донёс миф до упускаемых из виду, бессильных американцев, которые верно верят в миф и защищают его так яростно, как его провозглашает Трамп. Это будет продолжаться независимо от того, кто победит в ноябре. Многие критики и эксперты сходятся во мнении, что слабости Трампа – несогласованность, неумелость, отсутствие серьёзности и связи с общей реальностью – являются его сильными сторонами.

"Карточный домик" Трампа создан его желаниями

Что же он делает, когда впадает в шквал возмутительной лжи, нелепых притязаний и самовлюблённого нарциссизма? Он создаёт Америку, которую "настоящие" американцы признают своей. Это воля к власти, которая срывает маску с американской рациональной политики. Он заменяет эту маску мифологией силы, величия и, прежде всего, способности изменять мир, брать мир в свои руки, владеть своей судьбой. Эта мифология непроницаема для критики.

Вместо того чтобы ждать доказательств и ждать трезвого анализа и ещё более трезвой политики, Трамп просто осуществляет свою волю к утверждению воображаемого мира. Это даёт необыкновенную власть бессильным людям. Это утверждение не является ни знанием, ни сопротивлением переменам. Он создал постоянный шквал противоречий и бессмыслицы с чувством власти, которое потрясло даже самых искушённых из нас.

В самом деле, его намерение состоит в том, чтобы бросать в дрожь даже самых утончённых. Инстинктивно всё, что говорит Трамп, позволяет верующим в него участвовать в волевом изменении реальности. В самые дикие заговоры верят и действуют сообразно этому, потому что они нереальны для либералов. Трамп отвергает все стандартные политические махинации, делая свой "инстинкт", свои "чувства" и свою "интуицию" единственными законными источниками для суждения и действий. Те, кто скажет обратное, разоблачаются как либералы, фальшивые новостные журналисты, предатели и анархисты.

Можно возразить, сказав, что Трамп изображается здесь как своего рода волшебник или маг. Нет, он – культовая фигура, чьи слова и само присутствие могут превратить невыносимую, мучительную среду в понятный, ценный, осмысленный мир, в котором можно жить. То, что это карточный домик, не имеет значения. Посмотрите, что он делает, чтобы спасти нас всех: побеждает радикалов, восстанавливает мужское превосходство, восстанавливает баланс сексуальности, превращает Америку в военную державу, которую нельзя третировать и которая не нуждается в союзниках или институтах, таких как ООН или ВОЗ, или ВТО, или в любом другом сочетании букв в рационалистическом алфавите, якобы представляющем собой пределы нашего политического воображения.

Победит ли Трамп? Будет ли это иметь значение? Он создал реальность, которая может длиться всю жизнь. Он показал американцам, что они могут сопротивляться их интеграции в мировой порядок, создавая новые реалии. Американцы Трампа также освобождены от избитых сюжетных ходов либеральной осмотрительности и рефлексии: они могут быть расистскими, сексистскими, политически некорректными и чувствовать себя хорошо. И если кто-то критикует их, у них есть их оружие.

Источник: Telos

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.