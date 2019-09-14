Домогательства к юным гимнасткам: В США начали всерьёз "копать" под Национальный олимпийский комитет

Минюст США начал сразу несколько масштабных расследований, которые касаются деятельности Национального олимпийского комитета (НОК), а также ещё нескольких американских организаций. По данным издания The Wall Street Journal, речь идёт о сексуальных домогательствах и отмывании денег. Некоторые сотрудники НОК уже получили повестки в суд с начала текущего года.

Этому предшествовали многочисленные допросы сотрудников олимпийского комитета в Америке. Вероятно, таким образом в Минюсте США искали возможных свидетелей обвинения. Сообщается, что нарушения найдены также в американских федерациях спортивной гимнастики и тхэквондо - там в числе прочего, возможно, совершалось секс-насилие над юными спортсменками.

При этом в поле зрения Минюста США попало несколько агентов ФБР, против которых также возбуждены дела. Агентов подозревают в том, что они не отреагировали на сообщения о домогательствах со стороны врача Ларри Нассара, который долгое время курировал вопросы здоровья участниц женской сборной спортивной гимнастики в США.

В начале 2018 года Нассара приговорили к длительному сроку тюрьмы за сексуальное насилие над 11 гимнастками. Против него свидетелями выступило около 150 женщин; сам он также признал вину.