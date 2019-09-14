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Домогательства к юным гимнасткам: В США начали всерьёз "копать" под Национальный олимпийский комитет

14 сентября 2019, 04:24  •  94 • В мире
В США, похоже, начали всерьёз "копать" под Национальный олимпийский комитет - в рамках расследования к уголовной ответственности могут быть привлечены даже сотрудники ФБР. По данным американских СМИ, речь идёт о причастности НОК и ряда других организаций к отмыванию денег, а также домогательствам к юным спортсменкам - к примеру, гимнасткам.
Минюст США начал сразу несколько масштабных расследований, которые касаются деятельности Национального олимпийского комитета (НОК), а также ещё нескольких американских организаций. По данным издания The Wall Street Journal, речь идёт о сексуальных домогательствах и отмывании денег. Некоторые сотрудники НОК уже получили повестки в суд с начала текущего года.
Этому предшествовали многочисленные допросы сотрудников олимпийского комитета в Америке. Вероятно, таким образом в Минюсте США искали возможных свидетелей обвинения. Сообщается, что нарушения найдены также в американских федерациях спортивной гимнастики и тхэквондо - там в числе прочего, возможно, совершалось секс-насилие над юными спортсменками.
При этом в поле зрения Минюста США попало несколько агентов ФБР, против которых также возбуждены дела. Агентов подозревают в том, что они не отреагировали на сообщения о домогательствах со стороны врача Ларри Нассара, который долгое время курировал вопросы здоровья участниц женской сборной спортивной гимнастики в США.
В начале 2018 года Нассара приговорили к длительному сроку тюрьмы за сексуальное насилие над 11 гимнастками. Против него свидетелями выступило около 150 женщин; сам он также признал вину.

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