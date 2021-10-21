«Доминирование Запада уступает место более многообразной системе»: о чём говорил Путин на заседании клуба «Валдай»

Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса. Президент также сказал, что существующая модель капитализма себя исчерпала. Кроме того, он высказался о западном подходе к ценностям, которые зачастую находятся «на грани преступления против человечности». Говоря о России, Путин отметил, что страна будет развиваться в соответствии с принципами разумного консерватизма.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мир столкнулся с цивилизационным кризисом.

«Кризис, с которым мы имеем дело, — концептуальный, даже цивилизационный. По сути, это кризис подходов, принципов, определяющих само существование человека на земле, и нам всё равно придётся их серьёзно переосмысливать», — подчеркнул он.

По словам президента, сегодня человечество столкнулось с одновременными системными изменениями по всем направлениям.

«К постоянной переменчивости, непредсказуемости, к постоянному транзиту мы вроде бы должны уже приспособиться, но этого также не произошло», — заявил Путин.

Он добавил, что «трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества».

«Это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв, хотя и то и другое сейчас тоже, конечно, имеет место», — отметил президент.

Путин также высказался о действующей модели капитализма. По словам российского лидера, к настоящему времени она себя исчерпала.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма — а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя, в её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий», — сказал Путин.

Он добавил, что «повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству», в частности неравенству возможностей.

Кроме того, по мнению президента, страны Запада всё более и более уступают другим государствам в вопросе доминирования в мировых делах.

«Изменившаяся расстановка сил предполагает перераспределение долей в пользу тех растущих и развивающихся стран, которые до сих пор чувствовали себя обделёнными. Говоря прямо, доминирование Запада в мировых делах, начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолютным на короткий период в конце XX века, уступает место намного более многообразной системе», — сказал президент.

Пандемия COVID-19

Президент также высказался о ситуации с распространением COVID-19 в мире. Путин напомнил, что Россия призывает другие государства работать сообща для борьбы с пандемией.

«Россия многократно призывала, и сейчас ещё раз повторю этот призыв, отбросить неуместные амбиции и работать вместе, сообща», — сказал российский лидер.

Он отметил, что пандемия стала «очередным напоминанием о том, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо, а самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека».

«Пандемия коронавируса, которая теоретически должна была сплотить людей в борьбе с такой масштабной общей угрозой, стала не объединяющим, а разъединяющим фактором», — заметил президент.

Вместе с тем он добавил, что решение этой проблемы стали искать в «привычных схемах», которые зачастую срабатывают на ухудшение положения.

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О ценностях Запада

В ходе выступления президент заявил, что дискуссия о правах мужчин и женщин в ряде западных стран превратилась в «совершенную фантасмагорию».

«Ревнители новых подходов заходят так далеко, что даже хотят отменить сами эти понятия. Тех же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины всё же есть и это биологический факт, подвергают чуть ли не остракизму».

По его словам, на Западе в рамках подобной политики придумывают такие понятия, как «родитель №1» и «родитель №2», «родивший родитель» и так далее.

«Запрет на использование словосочетания «грудное молоко» и замена его на «человеческое молоко», чтобы люди, не уверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились... Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик может легко стать девочкой и наоборот. Фактически навязывают им якобы имеющийся у каждого выбор. Навязывают, отстраняя от этого родителей», — отметил Путин.

По словам президента, подобное находится «на грани преступления против человечности». Он также высказался о том, что на Западе борьба за равноправие и против дискриминации «превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда».

«Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса. В Голливуде выпускают памятки, как и о чём нужно снимать кино, сколько персонажей какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС», — сказал президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что противодействие проявлениям расизма — это необходимое и благородное дело, однако в «культуре отмены» оно видоизменяется.

«Оно превращается в обратную дискриминацию, расизм наоборот. Навязчивое подчёркивание расовой темы ещё больше разобщает людей», — констатировал президент.

Разумный консерватизм

Говоря о России, президент отметил, что страна, формируя свои подходы, будет руководствоваться принципами разумного консерватизма.

«Когда-то уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда страсти на международной арене ещё не достигали нынешнего накала, хотя, конечно, можно сказать, что тучи уже тогда сгущались», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что «сейчас, когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло». Вместе с тем российский лидер добавил, что консервативный подход — «не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе».

Президент уточнил, что разумный консерватизм — это «опора на проверенную временем традицию, сохранение и преумножение населения, реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов».

О ситуации с RT в США и Германии

В ходе выступления Путин высказался о ситуации со статусом иноагента телеканала RT в США, а также об удалении YouTube без права восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

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Президент ответил на вопрос главного редактора RT Маргариты Симоньян о возможности введения ответных мер на эти шаги.

«Вам стоит пошире давать информацию, что вас запрещают. И интерес к вам будет возрастать», — отметил Путин, обращаясь к Симоньян.

Российский лидер подчеркнул, что он не против ответных мер, но важно, чтобы они не были контрпродуктивными.

«Что касается ответных мер: всё-таки, я думаю, нужно быть аккуратными. Если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода... А я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда (происходит. — RT) закрытие, по сути, канала или создание условий, при которых невозможно почти работать», — заявил Путин.