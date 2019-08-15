Домики Зеленского для ВСУ оказались полностью непригодны: "Одно попадание – и его просто не станет"

Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили президенту Украины Владимиру Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте. По словам украинских бойцов, эти домики лишь повышают шансы быть убитым.

Основная претензия к ноу-хау Минобороны Украины - домики для солдат абсолютно не защищены от пуль и снарядов. В случае любого попадания снаряда такой домик будет уничтожен вместе с находящимися там людьми. Также в домиках нет запасного выхода. Если основной вход, вдруг, по каким-либо причинам окажется заблокированным, находящиеся внутри люди окажутся в ловушке.

"Для этого домика много не надо. Хватит несколько попаданий. Следствие – работа зря и потраченные средства", - цитирует издание "Обозреватель" слова возмущенных украинских солдат.

А потрачено на эти домики было действительно не мало. Модификации домика – на четыре спальных места с удобствами внутри стоит примерно 500 тыс. гривен или больше 1,2 миллионов рублей.