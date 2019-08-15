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Домики Зеленского для ВСУ оказались полностью непригодны: "Одно попадание – и его просто не станет"
15 августа 2019, 19:09 • 102 • Политика
Бойцы ВСУ в Донбассе получили первые модульные домики, которые недавно были презентованы президенту Украины Зеленскому. Оказалось, что они вообще не защищены от пуль и снарядов, пишут украинские СМИ. "Одно попадание – и его просто не станет", - заявили в ВСУ.
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили президенту Украины Владимиру Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте. По словам украинских бойцов, эти домики лишь повышают шансы быть убитым.
Основная претензия к ноу-хау Минобороны Украины - домики для солдат абсолютно не защищены от пуль и снарядов. В случае любого попадания снаряда такой домик будет уничтожен вместе с находящимися там людьми. Также в домиках нет запасного выхода. Если основной вход, вдруг, по каким-либо причинам окажется заблокированным, находящиеся внутри люди окажутся в ловушке.
А потрачено на эти домики было действительно не мало. Модификации домика – на четыре спальных места с удобствами внутри стоит примерно 500 тыс. гривен или больше 1,2 миллионов рублей.
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