Домашний кинотеатр: что надо успеть посмотреть во время изоляции

Интернет в последние недели пестрит сотнями подборок фильмов и сериалов для тех, кто сидит в самоизоляции из-за пандемии. В абсолютном топе сейчас постапокалиптическое кино, антиутопии и зомби, эпидемии и разного рода истории про людей, попавших в западню или оказавшихся в замкнутом пространстве. Актуально, конечно. И вполне понятно, почему такие сюжеты пользуются спросом: во-первых, чувство причастности зрителя к событиям на экране возрастает экспоненциально из-за нынешней пандемии. Во-вторых, люди хотят чего-то вроде "спойлеров" о вариантах развития ситуации, которые визуальное искусство может нам дать. В-третьих, какой бы конец света не случался в картине, в большинстве случаев все заканчивается для героев хорошо, и мы сами тоже отчаянно надеемся на хэппи-энд.

Но если эти жанры, как и марафоны любимых сериалов и кинофраншиз, вам уже приелись, то пора уделить время чему-то по-настоящему великому. Положа руку на сердце: многие из тех, кто считает себя истинным синефилом, не слишком хорошо знакомы с классикой. Именно ее мы всегда откладываем на потом, ожидая удобного момента и подходящего настроения. Кинокритик, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семенов обещает, что при просмотре лент 30-х – 50-х годов ХХ века вы получите не только эстетическое и интеллектуальное удовольствие, но и поднимите себе как следует настроение.

Если скучаете по коллегам и работе, то посмотрите сериал "Офис", например. Актерский состав, кстати, совсем недавно отметил онлайн пятнадцатилетие с момента выхода пилотной серии шоу. При этом за эти годы в реальных офисах и опенспейсах мало что изменилось: персонажи узнаваемы, ситуации тоже, да и посмеяться можно вдоволь. Аналогичный проект – "Парки и зоны отдыха".

Среди сериалов обязателен к просмотру "Любовь, смерть и роботы", один из лучших проектов последних лет. И пусть вас не смущает, что это анимация: во-первых, графика в каждой серии разная (как и сюжет), во-вторых, к детским мультикам происходящее на экране не имеет никакого отношения. Короткий формат (эпизоды не длиннее 10-15 минут), глубокий смысл, эстетика, новый жанр в каждом выпуске – однозначно must-see.

Для тех, кто с тоской вспоминает недалекое время, когда все мы могли спокойно путешествовать, летать и вообще перемещаться, существует целый подходящий киножанр "роудмуви". Максим Семенов, например, с большим удовольствием отмечает картину 2004 года "Марсель" немецкого режиссера Ангелы Шанелек. Но предупреждает: "зайдет" не всем. Однако почему бы сейчас и не поэкспериментировать со своими предпочтениями? Странноватые и тяжелые "Лобстер", "Под покровом ночи" и "Апгрейд" тоже годятся для этих целей: тут вам и драма, и триллер, и закрученные сюжеты.

Для семейного просмотра подойдет советская классика, работы "Союзмультфильма", американский "Волшебник страны Оз" 1939 года с Джуди Гарленд в главной роли. Кинокритик Семенов рекомендует еще фильм "Аленка" – здесь вам и дорога, и комедия, и даже немного самоизоляции.

Следите за "Оскаром", но на номинантов и победителей этого года не хватило времени и сил? Посмотрите эти фильмы сейчас, тем более что последний сезон был очень достойным, все ленты-претенденты на статуэтку хороши. Даже три с половиной часа "Ирландца" Мартина Скорсезе сейчас можно осилить.

Да, и не забудьте про "Окно во двор" великого Альфреда Хичкока – это нестареющая классика, которая максимально подходит к нынешним условиям. А еще Максим Семенов уверен, что в ближайшем будущем без коронавируса нас ожидает вал разнообразных проектов о периоде пандемии. Вот только будут ли они популярны, когда человечество пережило все это по-настоящему..?

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik