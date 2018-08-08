Домашние ценности: как изменятся тарифы на сотовую связь после отмены платы за входящие звонки в роуминге

Российские сотовые операторы «большой четвёрки» готовятся отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Накануне Госдума приняла в первом чтении изменения в закон «О связи», а ФАС в своём предписании назвала необоснованной разницу цен на роуминг у абонентов «дешёвых» и «дорогих» тарифов. В случае невыполнения указаний ФАС операторам грозит штраф и взыскание необоснованно полученных доходов. Изменения в тарифах позволят абонентам получать услуги связи не в своём регионе по тем же ценам, что и дома. По данным ВЦИОМ, 79% россиян, имеющих мобильные телефоны, считают несправедливой повышенную плату за внутрироссийский роуминг.

«Большая четвёрка» идёт на уступки

Уже в августе «Вымпелком» (Билайн) и «Мегафон» намерены отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, следует из последних сообщений операторов. Для абонентов «Вымпелкома» изменения вступают в силу 20 августа. «Мегафон» намеревается упразднить плату за входящие для большей части своих абонентов до 1 сентября. Для всех остальных — до конца сентября.

Меры отмены внутрисетевого роуминга примет и МТС. Компания «Мобильные Телесистемы», в свою очередь, сообщила, что провела все необходимые изменения и в ближайшее время входящие звонки для абонентов оператора во внутрисетевом роуминге также станут бесплатными.

Также согласно требованию ФАС до конца августа роуминг упразднит компания «Т2 РТК Холдинг» (Тele2). Ожидается, что для всех абонентов Теле2 внутрисетевой роуминг будет отменён до 31 августа.

Ценовые опасения

Между тем опасения относительно возможного роста цен на услуги связи из-за отмены роуминга не имеют серьёзных экономических оснований, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Высказываемые опасения о том, что с отменой роуминга операторы поднимут цены на услуги связи, не имеют серьёзных экономических оснований. Ёмкость инфраструктуры магистральных каналов связи, через которые передаются в том числе голосовые вызовы операторов мобильной связи, колоссальна и в большей своей части загружена интернет-трафиком», — отметил парламентарий. Он также уверен, что жёсткая конкуренция за абонента вынуждает сотовые компании сохранять низкие цены на свои услуги.

«Не думаю, что мобильным операторам удастся полностью переложить эти выпадающие доходы из-за роуминга в рост цен», — сказал RT аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

В свою очередь, директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков заявил RT, что операторы на этом зарабатывают не такие большие деньги, а лишь 2—3% от общей выручки. Поэтому он убеждён, что отмена роуминга по стране не потребует дополнительных затрат в сторону увеличения тарифных планов.

В равных условиях

В случае отмены роуминга услуги сотовой связи будут стоить одинаково по всей стране, следует из принятого Госдумой в первом чтении проекта закона. По словам одного из авторов инициативы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, изменения в закон «О связи» исключают дифференцированные тарифы по оплате услуг связи. «Речь идёт об отмене национального и внутрисетевого роуминга, вводится применение единого тарифа на услуги связи по всей России», — пояснил депутат в интервью СМИ.

Отмена роуминга должна касаться и Крыма, говорят в Госдуме. Иначе выходит, что крупнейшие российские операторы заходить на полуостров не спешат, опасаясь попасть под санкции Запада.

В странах Евросоюза соглашение об отмене внутреннего мобильного роуминга вступило в силу уже более года назад. Это означает, что граждане Евросоюза теперь общаются по домашнему тарифу во всех 28 странах этого объединения.

Ещё в прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею об отмене роуминга между Россией и Белоруссией.

Исторические перемены

Законопроект об отмене национального роуминга прошёл первое чтение в Госдуме 10 июля. Первый зампредседателя комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, представляя документ на пленарном заседании, отметил, что он касается практически каждого гражданина России. Парламентарий подчеркнул, что предполагается введение единого тарифа на услуги связи по всей территории страны.

Между тем решение вопроса об отмене роуминга тянется уже целый год. Летом 2017 года ФАС предписывала операторам «большой четвёрки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Для операторов «большой тройки» был даже установлен срок до 31 января. После бездействия операторов ФАС была вынуждена возбудить антимонопольные дела против «Мегафона», МТС и «Вымпелкома».

Что касается Tele2, в конце прошлого года ФАС установила, что предложения оператора соответствуют требованиям предупреждения и продлила срок его исполнения для оператора до 31 мая текущего года. В июне этого года ФАС решила ещё раз продлить срок для Tele2 по ходатайству компании и установила новый срок — последний день лета.

Напомним, роуминг в России существует с 1990-х, когда операторы осуществляли соединение через единого оператора и это создавало финансовые издержки. В настоящее время технических предпосылок для национального роуминга не существует.