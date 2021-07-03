Домашнее задание В. Зеленскому от администрации США выполнено, процесс пошёл

Украины как государства больше не существует

После президентских выборов в США новая американская администрация еще не успела официально вступить в свои полномочия, а украинской власти уже был передан список её пожеланий. Домашнее задание, так сказать: продвижение судебной реформы, которая ставит украинские суды в зависимость от американской воли; замена руководства силовых ведомств; смена правительства; разборки с крупными украинскими компаниями для передачи их западным владельцам.

Потом список расширялся. От Зеленского потребовали, чтобы во всех наблюдательных советах госкорпораций большинство было у иностранцев; чтобы ведущие американские агенты стали неприкасаемыми для украинской власти. Их назвали заслуженными деятелями гражданского общества.

Нужно сказать, Зеленский, его окружение, а также Коломойский, который всех их рекомендовал на их посты, делали робкие попытки сопротивляться. Зеленский отчаянно юлил, выражал полную готовность выполнять рекомендации «друзей Украины», но делал это методом «итальянской забастовки», бил по «чужим», выводя из-под удара «своего» Коломойского. Дошло даже до показной фронды по отношению к Америке: сняли с должности главу «Нафтогаза», западную креатуру Андрея Коболева – день в день с отставкой с поста заместителя гендиректора «Укроборонпрома» Мустафы Найема, видного агента влияния США на Украине.

Даже после визита в Киев госсекретаря США Антона Блинкена, в Офисе президента Украины думали, что им, понимаешь, удастся избежать выполнения всех инструкций, выданных госсекретарём США. Вашингтону даже начали слегка дерзить. «Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена… Это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», – говорил Зеленский после того, как стало известно о решении администрации США не вводить новые санкции против СП-2.

А Дмитрий Кулеба, тот вообще разошёлся: заявил, что никакие решения по Украине, к которым Вашингтон и Москва придут без участия Киева, Киевом выполнятся не будут. Надо же такое!

Кстати, ещё в декабре мы писали, что шансы Зеленского победить, устраивая бунт на коленях, ничтожны. И в Вашингтоне, конечно, нашли, как укротить строптивых. Мустафа Найем получил новую должность – стал советником министра транспорта и инфраструктуры, с функциями управления имуществом и корпоративными правами. Через его руки теперь пойдут одни из самых крупных финансовых потоков.

А 29 июня Верховная рада приняла законопроект 3711-д о судебной реформе. Там всё, как требовалось: обеспечен решающий голос иностранных специалистов при назначении судей. Назначать украинских судей будет Высшая квалификационная комиссия, а кандидаты в неё пройдут через сито Конкурсной комиссии (не смейтесь!)… по вопросам добродетели. Состав добродетельной комиссии сформируют «на паритетной основе» из украинских судей и специалистов, предложенных, конечно же, международными организациями.

Финансировать деятельность международных авгуров будут тоже из-за рубежа. «Добродетельные» получат доступ ко всем документам и информации, связанной с проведением конкурса на должность члена Квалификационной комиссии. При равенстве голосов голоса членов Конкурсной комиссии от международных организаций являются решающими.

Кстати, в президентском проекте закона, поданном в Раду 22 июня, никакой Комиссии по добродетели не было вообще. «Добродетель», надо понимать, тоже занесли из Америки (внесли в законопроект поправку).

В общем, Зеленского быстро и решительно нагнули. Чтобы больше не дурил, изображая независимость и суверенность. Ну и, как говорится со времён златоуста Горбачёва, процесс пошел. Принять закон спешили к визиту Зеленского в конце июля в Вашингтон, чтобы было в чем отчитаться.