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Домашнее обучение из-за причёски: СК проверит школу в Красноярском крае на превышение полномочий

12 сентября 2019, 22:54  •  20 • В России
В Красноярском крае СК проверяет школу, в которой предложили перевести ребёнка на домашнее обучение из-за причёски. Четвероклассник пришёл в учебное заведение с выбритыми висками и окрашенным хвостиком. В школе ему сделали замечание, а затем вызвали родителей и предложили заниматься дистанционно. В региональном министерстве образования извинились перед родителями за действия школы и пообещали провести разъяснительную беседу с директором.
 
© globallookpress.com / vk.com
 

Следственный комитет по Красноярскому краю заинтересовался инцидентом в школе города Сосновоборска. Руководство школы предложило перевести десятилетнего мальчика на домашнее обучение из-за неподобающей, на их взгляд, причёски. Ребёнок пришёл на уроки с выбритыми висками и окрашенными волосами, собранными в хвост. Позднее, когда о конфликте узнали СМИ, министр образования края Светлана Маковская встала на сторону семьи и извинилась за действия администрации школы.

Инцидент произошёл в школе 5 сентября. Четвероклассник пришёл на уроки с необычной причёской. У него были выбриты виски, а оставшиеся волосы окрашены в блонд и собраны в хвост. Как пояснил ребёнок, он фанат футболиста Златана Ибрагимовича и скопировал причёску у кумира. Сам мальчик также занимается футболом.

Однако руководство школы новый имидж не оценило. Директор Людмила Михайловна, по словам мальчика, стянула с него резинку для волос и запретила приходить в таком якобы неприличном виде. А её заместитель по воспитательной работе и вовсе настоятельно посоветовала родителям перевести его на домашнее обучение.

Администрация школы ссылалась на новое положение о внешнем виде обучающихся. Один из его пунктов запрещает ходить в школу с экстравагантными стрижками и причёсками, а также окрашенными в неестественные оттенки волосами.

Министр встал на сторону ребёнка

Как рассказала RT пресс-секретарь Министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская, после того как история обрела общественный резонанс, министр образования Светлана Маковская встретилась с родителями и извинилась перед ними за действия администрации школы.

«Родители рассказали министру, что их ребёнку настоятельно и в некорректной форме рекомендовали сменить причёску и перейти на домашнее обучение, если требования школы не будут удовлетворены. Также родителей возмутило, что позже директор без их разрешения сняла мальчика с уроков, чтобы он дал интервью журналистам, когда об инциденте стало известно. Это недопустимо», — пояснила Квитковская.

По словам пресс-секретаря, Маковская лично встретится с директором школы и сотрудниками управления образования, чтобы провести разъяснительную беседу. 

«В Красноярском крае более 346 тыс. учеников, и все они абсолютно разные. При этом в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путём нестандартных причёсок и окрашенных волос. Таких учеников много. Среди них есть отличники, победители олимпиад, одарённые в различных областях дети. Нестандартная причёска — это личное дело ученика. Школа имеет право установить единые рекомендации к одежде обучающихся, чтобы она отвечала общепринятым в обществе нормам делового стиля, но не более того», —рассказывает Квитковская.

Сейчас в эту школу направлено представление с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся и запрет нестандартных причёсок. 

После широкого резонанса делом заинтересовался Следственный комитет. 

«Региональными следственными органами начата проверка по факту конфликта в средней школе №4 города Сосновоборска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователям необходимо установить, не было ли превышения должностных полномочий в действиях администрации школы», — сообщила RT представитель ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

В свою очередь, родители мальчика отказались от общения с RT. В Минобразования рассказали, что семья не хочет, чтобы ситуация обсуждалась в СМИ, а мальчик продолжает посещать занятия без смены имиджа. Кроме того, в ведомстве сообщили, что директору школы стали поступать сообщения с угрозами и оскорблениями.   

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