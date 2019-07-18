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Домашнее насилие и даже секс-скандал: Экс-кандидату от партии Порошенко грозит арест - СМИ
18 июля 2019, 11:54 • 129 • В мире
В партии Порошенко "Европейская солидарность" без скандальных новостей никак не обходится. То на самого бывшего гаранта толпа с криками "Ганьба!" обрушивается, то на экс-кандидата в депутаты грозят завести уголовное дело из-за домашнего насилия, случившегося вследствие секс-скандала.
Речь идет о председателе Васильковского райсовета Киевской области Наталье Баласинович. О том, что в отношении нее открыто уголовное дело и даже готовится арест, рассказала сама чиновница.
Еще месяц назад ее фамилия значилась в партийном списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская солидарность". Но после того как вся Украина стала невольным свидетелем того, как чиновница матом общается с женщиной, обзывая ее жирной и требуя похудеть, из списков Баласинович убрали от греха подальше.
Однако следом даму обвинили в том, что она продолжает по заданию соратника Порошенко Игоря Кононенко курировать процесс подготовки фальсификации выборов. Об этом заявил один из кандидатов из партии "Слуга народа" журналист Александр Дубинский.
И вот теперь к даме пришел следователь, чтобы вручить ей ходатайство о домашнем аресте – якобы Баласинович пару лет назад избила бывшего мужа, который и подал на нее заявление в полицию. Со слов чиновницы, все было наоборот: она застала супруга с любовницей и была сама избита неверным мужем. После этого Баласинович обратилась в правоохранительные органы, заявив о домашнем насилии. Это дело было закрыто в 2019 году.
Рассказав всю эту запутанную историю журналистам издания "Страна.UA", чиновница поспешила перевести все в "политическую плоскость", связав и ходатайство следователя, и распространение о ней журналистом Дубинским порочащей информации "с политическим давлением и личной местью бывшего супруга".
В комментариях украинскому изданию Дубинский уточнил, что чиновницу из партии Порошенко подозревают в избиении не мужа, а консьержки дома, в котором живет муж Баласинович. Однако раньше, пока у власти стоял Петр Порошенко, чиновницу никто не трогал. Теперь, после смены власти, "крыши" не стало и уголовное дело будет расследоваться дальше.
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