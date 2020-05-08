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Дома зовите как угодно: Власти Калифорнии запретили Илону Маску назвать сына "эльфийским" именем
08 мая 2020, 14:10 • 54 • В мире
Илону Маску не удастся официально назвать новорождённого сына "эльфийским" именем X Æ A-12: власти Калифорнии заявили, что использование цифр и символов в именах противоречит законам штата. Впрочем, дома зовите как угодно, успокоили новоиспечённых родителей в местном загсе.
На днях руководитель SpaceX Илон Маск и исполнительница Граймс сообщили миру о рождении сына. Они выбрали по-настоящему неожиданное имя для малыша - X Æ A-12.
На своей странице в Instagram певица объяснила его значение. Она рассказала, что имя фактически является шифром и что каждый символ скрывает за собой определённое значение.
Так, X представляет собой неизвестную переменную, а Æ является написанием аббревиатуры AI, обозначающей "любовь или искусственный интеллект" на эльфийском. Между тем A-12 — это название американского военного самолёта.
Однако, как узнала "Экспресс-газета", в свидетельстве о рождении это имя фигурировать не будет: закон штата Калифорния гласит, что в официальной документации личные имена могут содержать только буквы, но никак не цифры и спецсимволы.
Конечно, дома папа и мама могут называть сына X Æ A-12 (интересно было бы послушать, как это вообще звучит), но вот юридически оформить это не получится. Впрочем, Маску и не из таких переплётов приходилось выкручиваться, так что ждём, что создатель Tesla предпримет против американской бюрократии.
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