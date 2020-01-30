Дома за один евро: Почему не стоит спешить с покупкой недвижимости в Италии

Администрация итальянского города Таранто, который расположен на побережье Тарентского залива, на "каблуке" знаменитого "сапога", решила увеличить численность населения необычным способом: на продажу выставлено несколько старинных домов в живописном центре города. Как сообщает The Sun, цена чисто символическая - всего один евро.

Взамен новый владелец должен произвести полный ремонт здания, и это ещё не всё. Восстановить дом и затем продать его с многократной выгодой не получится: по условиям договора, собственник должен остаться в доме на постоянное место жительства.

Таким способом власти Таранто пытаются убить двух зайцев - привлечь новых жителей в пустеющий город и поправить финансовое положение. В 2006 году город был признан банкротом и по сей день не может выплатить многомиллионные долги. Большинство старинных зданий в историческом центре признаны непригодными и даже опасными для проживания, поэтому стоит семь раз подумать, прежде чем поддаться соблазну купить дешёвое жильё на берегу Средиземного моря.

О многом говорит тот факт, что за последние годы население городка сократилось с 40 тысяч до 3 тысяч человек.

Это далеко не первая подобная инициатива властей итальянских городов: не так давно мэр итальянского Муссомели Джузеппе Катания предложил российским гражданам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре. Единственным условием такой сделки станет ремонт, который новые хозяева обязуются произвести.

По словам мэра, ранее власти Муссомели приняли решение предложить всем желающим, прежде всего иностранцам, приобрести опустевшие дома. Плата символическая, взамен требуется восстановление исторических домов.