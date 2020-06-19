«Дома радость»: многодетной матери из Тюльпанного вернули изъятых детей

26-летней многодетной матери Алёне Лихтенвальд из посёлка Тюльпанный Оренбургской области вернули четверых изъятых детей. Об этом RT рассказал её муж, 32-летний Николай Саморока. Пока в их доме ведётся ремонт, семья проживает в Орске у родителей Алёны.

Многодетной матери из посёлка Тюльпанный Оренбургской области 26-летней Алёне Лихтенвальд вернули четверых изъятых детей.

«Дома радость — дети играют все вместе. За время, которое они провели в детском доме, дети не изменились, — рассказывает RT муж Алёны Николай Саморока. — Когда встречали детей, купили воздушные шарики. Они так обрадовались».

По словам Самороки, пока вся семья будет жить у родителей Лихтенвальд в Орске, потому что в их доме начался ремонт. По оценке главы семьи, чтобы привести жильё в порядок, нужен как минимум месяц.

Впрочем, Николай не исключает, что семья может и уехать из Тюльпанного. Чиновники пообещали зачислить младших детей в дошкольные учреждения в Орске.

«Так что есть вероятность, что мы впоследствии переедем окончательно жить в Орск, если сможем получить там какое-то жильё. Но пока это только планы», — поясняет RT Саморока.

При этом Николай отмечает, что проверка по заявлению местного фельдшера о том, что он якобы поднимал руку на старшую дочь Леру, продолжается. По его словам, её медицинскую карточку сейчас изучают в комиссии по делам несовершеннолетних.

Скандальное изъятие

Ранее RT рассказывал об изъятии четырёх детей у 26-летней Алёны Лихтенвальд и её мужа, 32-летнего Николая Самороки.

Супруги записали на видео действия сотрудников полиции и опеки и выложили его в сеть. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как люди в форме силой вырывают из рук матери плачущего ребёнка, а затем надевают на женщину наручники.

После изъятия четверых детей органы опеки подали иск в суд об ограничении Лихтенвальд в родительских правах.

Супруги утверждают, что причиной изъятия детей послужили плохие жилищные условия. Семья живёт в ветхом доме, а потратить на его ремонт средства материнского капитала, по их словам, чиновники запрещают. Николай Саморока даже выкладывал видеообращение с просьбой помочь решить эту проблему.

Кроме того, у семьи возник конфликт с врачами районной больницы. Алёна и Николай считают, что из-за халатного отношения медиков к своим обязанностям у них зимой тяжело заболел ребёнок.

По словам Самороки, в январе 2020 года медсестра поставила ребёнку неверный диагноз, после чего тот попал в больницу с пневмонией. Мужчина написал жалобу на халатность медика, после чего к ним в дом зачастили с проверками органы опеки.

«Нет признаков неухоженности»

Фельдшер местной больницы Гульжан Сулейманова настаивает на противоположной версии этих событий. По её словам, родители не следили за детьми и не разрешали их осматривать, в итоге малыши часто болели.

«Мы пришли с медсестрой в дом, и к нам подошла одна из девочек. Она будто хотела что-то сказать. Я осмотрела её и заподозрила пневмонию. Мы поехали в больницу, где диагноз подтвердился. Если бы не настояли на осмотре, ребёнка так никто бы и не лечил», — рассказывает RT Сулейманова.

По её словам, родители не уделяли малышам должного внимания: в доме царил беспорядок, а дети ходили в переполненных памперсах.

Как уверяет фельдшер, однажды во время осмотра она заметила у старшей девочки на груди отпечаток взрослой ладони, а на спине красные полосы, будто её кто-то бил тонким ремнём. Но зафиксировать следы побоев медик якобы не успела, поскольку родители выставили её за дверь.

Однако Алла Воротникова, главврач Орского специализированного дома ребёнка, где почти две недели жили изъятые у Лихтенвальд дети, говорит, что у малышей «не было выраженных признаков неухоженности».

Тем временем региональная прокуратура начала проверку того, каким образом семья приобрела ветхий дом за счёт средств материнского капитала.

По данным правоохранителей, одноэтажный дом был приобретён семьёй в 2017 году. До этого в доме более шести лет никто не проживал. Стоимость жилья в 450 тыс. рублей с учётом того, что он требовал ремонта и ухода, по предварительным данным, была завышена. Сейчас по факту возможных мошеннических действий при использовании средств материнского капитала проводится проверка, поясняют в районной прокуратуре.

Кроме того, в отношении сотрудников опеки заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».