|
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
10 октября 2021, 00:15 • 173 • Политика
Дом Петра Порошенко в посёлке Козин в Киевской области оказался под угрозой штурма. В настоящее время десятки силовиков сдерживают митингующих, которые уверены, что экс-президент зарабатывал на войне в Донбассе.
В посёлке Козин в Киевской области вечером 9 октября развернулись митинги. Участники пытаются проникнуть в дом экс-президента Украины Петра Порошенко.
Видео с демонстрации распространились в Telegram-каналах. Один из роликов выложил депутат Киевского городского совета Александр Погребинский.
Среди митингующих есть ветераны так называемой "АТО" в Донбассе. Их возмутили оказавшиеся в общем доступе аудиозаписи разговоров между бывшим лидером Незалежной и представителями руководителя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Недовольные уверены, что Порошенко, по сути, зарабатывал на войне в Донбассе. При этом в партии бывшего президента "Европейская солидарность" считают, что демонстрантов намеренно подослал действующий глава государства Владимир Зеленский в целях дискредитации Порошенко.
В настоящее время митингующих сдерживают порядка 60 силовиков.
- прокомментировала ситуацию обозреватель News Front Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
Подпишитесь на нас
173
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2021, 20:05
|
04 октября 2021, 15:20
|
03 октября 2021, 01:25
|
05 октября 2021, 00:40
|
04 октября 2021, 01:55
|
05 октября 2021, 09:25
|
09 октября 2021, 05:35