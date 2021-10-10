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Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих

10 октября 2021, 00:15  •  173 • Политика
Дом Петра Порошенко в посёлке Козин в Киевской области оказался под угрозой штурма. В настоящее время десятки силовиков сдерживают митингующих, которые уверены, что экс-президент зарабатывал на войне в Донбассе.
В посёлке Козин в Киевской области вечером 9 октября развернулись митинги. Участники пытаются проникнуть в дом экс-президента Украины Петра Порошенко.
Видео с демонстрации распространились в Telegram-каналах. Один из роликов выложил депутат Киевского городского совета Александр Погребинский.
Среди митингующих есть ветераны так называемой "АТО" в Донбассе. Их возмутили оказавшиеся в общем доступе аудиозаписи разговоров между бывшим лидером Незалежной и представителями руководителя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Недовольные уверены, что Порошенко, по сути, зарабатывал на войне в Донбассе. При этом в партии бывшего президента "Европейская солидарность" считают, что демонстрантов намеренно подослал действующий глава государства Владимир Зеленский в целях дискредитации Порошенко.
В настоящее время митингующих сдерживают порядка 60 силовиков.
Упс… В принципе, ничего нового. Но понаблюдать можно,
- прокомментировала ситуацию обозреватель News Front Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

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