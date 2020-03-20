Дом Победы: Минстрой обеспечит ветеранов ВОВ квартирами в 2020 году

Минстрой запросил у правительства 353,7 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной Войны уже в 2020 году. Средства можно выделить из резервного фонда кабмина, рассказали «Известиям» в ведомстве. На сегодня 220 ветеранов ВОВ не обеспечены квартирами, хуже всего ситуация обстоит в Ростовской области и Красноярском крае, говорится в ответе Минстроя депутату Госдумы Михаилу Старшинову (документ есть в распоряжении «Известий»). Эксперты ожидают, что в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне эти проблемы будет оперативно решены.

Продиктовано временем

Ветеранов Великой Отечественной войны сейчас ставят на жилищный учет при возникновении у них критериев нуждаемости, прописанных в законодательстве. Их два — либо обеспеченность ниже учетной нормы, либо в случае признания помещения, в котором проживает ветеран, аварийным.

— Учитывая возникшую потребность, Минстрой России направил в правительство РФ необходимые документы для выделения из резервного фонда дополнительных бюджетных средств в объеме 353,7 млн рублей для обеспечения ветеранов жильем, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Проблему нехватки жилья для ветеранов ВОВ поднял депутат Госдумы, руководитель правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов.

— Нам поступило обращение от президента Ассоциации историков Второй мировой войны Владимира Золотарева с просьбой взять под контроль ситуацию, связанную с обеспечением жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Он рассказал, что не менее 106 инвалидов и участников Войны не обеспечены жильем и нуждаются в улучшении жилищных условий, — сообщил «Известиям» депутат.

На основании этого запроса парламентарий отправил письмо в Минстрой с просьбой проанализировать и исправить жилищную ситуацию некоторых ветеранов. Как оказалось, такая проблема существует во многих регионах страны.

«По состоянию на 20 января 2020 года количество не обеспеченных жильем ветеранов Великой Отечественной войны составляет 220 человек, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 20 человек», — сообщается в письме за подписью заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрия Гордеева.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что все имеющиеся на 2019 год заявки на улучшение жилищных условий ветеранов были удовлетворены. Там объяснили, что в течение прошлого года были улучшены жилищные условия 3308 ветеранов ВОВ, из которых 449 человек — участники и инвалиды войны.

— На эти цели из федерального бюджета было направлено 7,6 млрд рублей, в том числе дополнительно, исходя из вновь выявленной в течение года потребности, 2,5 млрд рублей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Однако жизнь не стоит на месте и жилищные условия ветеранов меняются, пояснили в ведомстве. Например, они могут переехать к родственникам и количество квадратных метров на человека станет ниже нормы, что становится основанием для заявки по улучшению жилищных условий.

У регионов проблем нет

По данным Минстроя, ветераны во многих регионах нуждаются в изменении жилищных условий. Так в Ростовской области таких 19 человек, что является худшим показателем в стране. В профильном ведомстве региона «Известиям» не предоставили ответ на запрос.

Есть проблемы и в других регионах. В Красноярском крае ветеранов, нуждающихся в изменении жилищных условий — 15, в Республике Северная Осетия-Алания — 11, в Ставропольском крае — 10, в Башкортостане — девять. Даже в Санкт-Петербурге шесть, причем, двое из них — участники и инвалиды войны, отмечается в ответе профильного ведомства на имя депутата ГД.

В министерстве социальной политики Красноярского края, правда, считают, что в полной мере обеспечили жильем инвалидов и участников ВОВ. Проблему 15 ветеранов они никак не прокомментировали.

— В настоящее время проводится работа по установлению права на улучшение жилищных условий двум вдовам участников Великой Отечественной войны, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Эксперты, ожидают, что в канун 75-летия Победы имеющиеся проблемы будет оперативно решены. Такое мнение «Известиям» высказали в профильной комиссии Общественной палаты.

— Я думаю, что в преддверии дня великой Победы этот вопрос будет урегулирован, потому что строительство все-таки идет в регионах. Однако темпы не такие высокие, как требуется, поэтому предпринимаются меры по активизации жилищного строительства, — сообщила «Известиям» председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Специалисты в регионах отмечают, что все ветераны ВОВ уже обеспечены жильем, но иногда такие случаи происходят из-за внезапного изменения жилищных условий у них или их родственников.

— У нас программа существует больше 10 лет, благодаря которой 238 человек получили квартиры, в том числе, вдовы, — пояснил «Известиям» председатель областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Орловской области Николай Кутузов.

Однако бывает так, что ветераны получают квартиры и сами ими не пользуются.

— Есть такие случаи, особенно, по вдовам умерших. Внуки просят бабушку написать заявку на квартиру, ее дали, но бабушка остается в деревне, а в квартире живут внуки. Это единичные случаи, такое бывает, но редко, — пояснил Николай Кутузов.

В Российском Союзе ветеранов от комментариев по данной теме воздержались.