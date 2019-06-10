Дом экс-шпиона Скрипаля решили выкупить власти Солбери, чтобы не дать ему "превратиться в ночлежку"

Как сообщает британский таблоид The Sun, пустующий после отравления Скрипаля и его дочери Юлии дом хотел выкупить международный сервис бронирования Airbnb.

Это очень обеспокоило соседей Скрипалей, которые предположили, что недвижимость станет отелем типа "ночлег и завтрак". Они были уверены в том, что после этого в квартале закончится спокойная жизнью

"Мы стремимся к тому, чтобы дом не начали использовать Airbnb, продавая его историю, и готовы его купить", — подтвердил Алистер Каннингем, член совета графства.

Если дом купит городской совет, то в этом случае будет гарантировано, что дом станет использоваться исключительно в жилых целях, пишет телеканал "360". Пока же власти ведут переговоры по этому вопросу.

Дом, в котором проживал Сергей Скрипаль, имеет две спальни, стоимость его оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов. До сих пор неизвестно, вернется ли когда-либо обратно экс-полковник ГРУ.

Британские следователи, перебрав множество разнообразных версий, остановились на одной, в соответствии с которой отравление Скрипаля и его дочери произошло именно в этом доме в Солсбери. Отравляющее вещество якобы было нанесено на ручку входной двери. Сделали это, по утверждению следствия, "российские агенты" Петров и Боширов. А поводом для отравления якобы стали санкции, введенные против России.