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Дом экс-шпиона Скрипаля решили выкупить власти Солбери, чтобы не дать ему "превратиться в ночлежку"
10 июня 2019, 04:09 • 59 • В мире
Городской совет Солсбери принял решение приобрести дом, в котором жил бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Власти города боятся, что "дом с историей" может превратиться в ночлежку.
Как сообщает британский таблоид The Sun, пустующий после отравления Скрипаля и его дочери Юлии дом хотел выкупить международный сервис бронирования Airbnb.
Это очень обеспокоило соседей Скрипалей, которые предположили, что недвижимость станет отелем типа "ночлег и завтрак". Они были уверены в том, что после этого в квартале закончится спокойная жизнью
Если дом купит городской совет, то в этом случае будет гарантировано, что дом станет использоваться исключительно в жилых целях, пишет телеканал "360". Пока же власти ведут переговоры по этому вопросу.
Дом, в котором проживал Сергей Скрипаль, имеет две спальни, стоимость его оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов. До сих пор неизвестно, вернется ли когда-либо обратно экс-полковник ГРУ.
Британские следователи, перебрав множество разнообразных версий, остановились на одной, в соответствии с которой отравление Скрипаля и его дочери произошло именно в этом доме в Солсбери. Отравляющее вещество якобы было нанесено на ручку входной двери. Сделали это, по утверждению следствия, "российские агенты" Петров и Боширов. А поводом для отравления якобы стали санкции, введенные против России.
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