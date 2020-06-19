Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать грядущее наступление ВСУ на Донбассе • 294 • Аналитика

Как показали последние несколько недель весны, оперативно-тактическая ситуация на Донбасском театре военных действий вновь обрела устойчивую тенденцию к обострению вплоть до вероятного возобновления эскалации боевых действий на ключевых операционных направлениях вдоль всей линии соприкосновения между территориями Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольными украинским войсковым формированиям территориями Донбасса. Красноречивыми тому доказательствами являются:





— многократная интенсификация артиллерийских ударов миномётных батарей 28-й и 72-й отдельных механизированных и 128-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ по жилым кварталам населённых пунктов ЛДНР, расположенных близ линии соприкосновения (Горловка, Докучаевск, Спартак, Ясное, Новотроицкое, Александровка, Коминтерново, Саханка, Молодёжное) и передовым укрепрайонам с задействованием как штатных 82- и 120-мм миномётов БМ-37 и 2Б11, так и компактных 60-мм ротных миномётов M2 «Mortar» и/или КБА-118;



— участившиеся случаи огневой работы гранатомётных расчётов вышеперечисленных бригад и иных формирований ВСУ по частным секторам многочисленных (включая вышеперечисленные) населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии соприкосновения с задействованием ручных противотанковых гранатомётов 6Г3/5 РПГ-7В/Д/Н, станковых противотанковых гранатомётов семейства СПГ-9 «Копьё» («сапогов»), что привело к частичному разрушению десятков жилых домов, повреждению газопроводов, ЛЭП и подстанций, а также ранениям и гибели десятков мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик;



— возобновление регулярных контрбатарейных «дуэлей» между артиллерийскими подразделениями 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР и артиллерийскими бригадами ВСУ с задействованием ствольной артиллерии (САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также буксируемых полевых гаубиц Д-30, 2А65 «Мста-Б» и 2А36 «Гиацинт-Б»), инициаторами которых во всех без исключения случаях является украинская сторона.



Вновь на грани эскалации

На фоне вполне прогнозируемого возобновления разведывательных полётов БПЛА стратегической радиолокационной и оптико-электронной разведки ВВС США RQ-4A/B «Global Hawk», осуществляющих обнаружение, классификацию и идентификацию единиц бронетехники и артиллерии дислоцированных вдоль линии соприкосновения подразделений армейских корпусов НМ ЛДНР посредством бортовых АФАР-радаров бокового обзора Х-диапазона AN/ZPY-2 MP-RTIP в режиме синтезированной апертуры (SAR) и мультиспектральных длиннофокусных турельных оптико-электронных комплексов SYERS-2B/C с возможностью ведения фото-, видеосъёмки в 8 диапазонах и оптического увеличения разведываемых объектов порядка 40—50X, а также в свете анонсированной главой внешнеполитического ведомства «незалежной» отъявленным русофобом Дмитрием Кулебой подготовки к началу реализации некого плана по установлению контроля украинских формирований над участком границы между ЛДНР и Ростовской областью с дальнейшей зачисткой правительственных структур республик и ликвидацией армейских корпусов целиком и полностью подтверждается абсолютно объективное мнение большинства компетентных российских и донбасских военных экспертов о том, что все дипломатические концепции урегулирования ситуации на Донбассе в рамках доживающих последние месяцы «минского и нормандского форматов» полностью исчерпаны.



Что же касается господина Зеленского, то ни он, ни его администрация абсолютно не располагают какими-либо эффективными рычагами воздействия на Генштаб ВСУ и аппарат Совета национальной безопасности и обороны «незалежной», высокопоставленные представители которых прорабатывают повестку дня и последовательность действий при тесном взаимодействии со специалистами из Госдепа и Пентагона через таких официальных посредников, как глава Госдепартамента США Майк Помпео и бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Между тем было бы крайне наивно предполагать, что в свете сложившихся обстоятельств Москва абстрагируется от выработки контрмер против чинимого Киевом беспредела и не предоставит оборонным ведомствам и командованиям армейских корпусов народных республик карт-бланш на реализацию действенного комплекса мер оперативно-тактического характера, направленных на купирование наступательного потенциала ВСУ на ключевых операционных направлениях Донбасского театра военных действий.



В частности, 20 мая 2020 года, спустя буквально нескольких дней после возобновления точечных ударов ствольной артиллерии ВСУ по населённым пунктам ЛДНР и укрепрайонам защитников республик, оборонные ведомства Луганской и Донецкой народных республик отдали распоряжение о проведении комплекса мер по приведению строевых частей всех родов войск 1-го и 2-го АК НМ ЛДНР в состояние полной боевой готовности, а на наиболее танкоопасных направлениях — о перегруппировке в наступательные порядки (с одновременной спешной переброской резервных мотострелковых, артиллерийских и противотанковых подразделений из оперативной глубины тыловых зон). В течение первых же суток после обнародования данного распоряжения в республиканских СМИ новостные разделы именитых донецких, луганских и некоторых российских информационных изданий запестрили фото- и видеорепортажами о стремительном марш-броске к линии соприкосновения на Северном фронте ЛДНР мотострелковых батальонов и танковых бригад народной милиции, располагающих основными боевыми танками Т-64БВ, Т-72А/АВ/Б.



Также был нанесён ряд мощных контрбатарейных ударов по наиболее активным огневым позициям батарей ствольной артиллерии, пребывающих в составе 57-й отдельной мотопехотной и 28-й отдельной механизированной бригад ВСУ, что в итоге помогло заметно охладить наиболее «горячие головы» в украинском генштабе. Тнтенсивность огневой работы украинской артиллерии заметно снизилась.



Тем не менее, расслабляться ещё рано. По данным осведомлённых источников среди местного населения посёлков Зачатовка, Калиново, Богдановка и Красная Поляна, расположенных на северо-западных и северных подступах к Мариуполю, в конце 20-х чисел мая 2020 года оперативное командование «Юг» Сухопутных войск ВСУ приступило к спешной переброске на тельмановское операционное направление крупного механизированного подразделения в составе более чем 50 единиц тяжелобронированной гусеничной техники (очевидно, речь идёт об ОБТ Т-64БВ/БМ «Булат», Т-80Б/БВ и различных модификациях боевых машин пехоты БМП-1/2) и грузовых автомобилей с боекомплектом для ОБТ, ствольной артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового вооружения, трёх 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», трёх минных заградителей, самоходного ЗРК малой дальности «Оса-АК» и иных средств, включая топливозаправщики и гусеничные бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1/БТС-5Б.



Данная информация указывает на подготовку Генштаба ВСУ к попытке осуществления молниеносного наступательного броска в районе наиболее уязвимого операционного направления на Южном фронте Донецкой народной республики, представленного «Тельмановским перешейком», оперативная глубина тыловой зоны на котором не превышает 35 км (от населённого пункта Петровское до границы между ДНР и Ростовской областью). И здесь возникает вполне актуальный вопрос: смогут ли танковые подразделения 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты 1-го АК НМ ДНР хотя бы временно удерживать оборону в районе «Тельмановского перешейка» без артиллерийской поддержки со стороны 58-й общевойсковой армии СВ России? Балахничев: дело французской прокуратуры против меня политизировано



Оперативно-тактический расклад на Донбасском театре военных действий складывается не в пользу республик, в частности, в связи с моральным и техническим устареванием малочисленных комплексов управляемого танкового вооружения семейства 9К112 «Кобра», представляющих основу «умных» боекомплектов ОБТ Т-72Б/Б1, состоящих на вооружении армейских корпусов ЛДНР

Учитывая тот факт, что входящие в боекомплекты танков Т-64БВ и Т-72А/АВ/Б народной милиции ДНР танковые управляемые реактивные снаряды 9М112М/М2/М124 комплекса 9К112 «Кобра» были разработаны в стенах КБ «Точмаш» в период с 1976 по 1985 гг. и ознаменовали начало эпохи становления высокоточного управляемого танкового вооружения, их «снаряжение» представлено моноблочными кумулятивными БЧ типов 9Н138 и 9Н144 соответственно с бронепробиваемостью 550—700 мм. В танковых дуэлях на Донбасском театре военных действий снаряды с вышеуказанным типом боевых частей не обеспечат танковым экипажам «республиканских» Т-64БВ и Т-72А/АВ/Б/Б1 ровно никаких преимуществ перед украинскими Т-64БВ и Т-80Б/БВ, оснащёнными комплектами динамической защиты «Контакт-1». Ведь, к примеру, элементы 4С20/4С22 динамической защиты «Контакт-1» увеличивают эквивалентную стойкость лобовых бронеплит башни и ВЛД корпусов танков Т-64БВ и Т-80Б/БВ от воздействия моноблочных кумулятивных снарядов с 520—540 до 800—1000 мм (на 50—80%), в то время как бронепробиваемость КС 9М112М2 едва достигает 700 мм.



Единственными танками СВ Украины, по сей день являющимися уязвимым для танковых управляемых снарядов семейства 9М112М2, остаются Т-72А/АВ, оснащённые динамической защитой «Контакт-1». Они обладают эквивалентной стойкостью от кумулятивного воздействия порядка 400 мм (обусловлена небольшим физическим габаритом лобовых плит и применением устаревшего спецбронирования на основе песчаных стержней), и даже оснащение «Контактом-1» не позволяет добиться увеличения стойкости до 750—800 мм, что не исключает вероятного пробития данной бронепреграды посредством ТУР 9М112М2 «Кобра». Между тем стоит отметить, что большинство украинских строевых Т-72А уже в обозримом будущем могут быть доведены до уровня Т-72АМТ в рамках программы модернизации, проводимой государственным предприятием «Киевский бронетанковый завод». Данная программа предусматривает переоснащение штатных Т-72А новыми комплектами динамической защиты «Нож», элементы ХСЧКВ-19/34 которой увеличат эквивалентную стойкость от кумулятивных снарядов в 1,9 раза (почти до 800 мм), практически обнулив эффективность танковых управляемых снарядов семейства «Кобра».



Возыметь должный эффект в данной ситуации может интеграция в системы управления вооружением «республиканских» танков Т-72Б/Б1 современных комплексов танкового управляемого вооружения «Свирь», оснащённых танковыми управляемыми ракетами 9М119М1 «Инвар-М». Спроектированная в начале 90-х гг. специалистами тульского «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (ныне АО «КБП») танковая управляемая ракета «Инвар-М» может похвастаться двумя ключевыми технологическими преимуществами, способными обеспечить танкам армейских корпусов народной милиции ЛДНР паритет в противостоянии не только с устаревшими украинскими Т-64БВ и Т-72А/АВ, но и с такими глубоко усовершенствованными машинами, как Т-72АМТ и Т-64БМ «Булат», оснащёнными динамической защитой «Нож».



В первую очередь это оснащение тандемной кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью порядка 750 мм за элементами 4С20 навесной динамической защиты «Контакт-1», 4С22 встроенной ДЗ «Контакт-5» и ХСЧКВ-19/34 встроенной ДЗ «Нож». В данном случае элементы вышеуказанной ДЗ будут инициированы посредством лидирующего кумулятивного заряда, в то время как основной кумулятивный заряд будет осуществлять пробитие основного броневого габарита. Бронепробиваемость в 750 мм позволит основным кумулятивным зарядам танковых управляемых ракет «Инвар-М» «взламывать» бронеплиты лобовых проекций большинства состоящих на вооружении ВСУ танков (от «картонных» Т-72А до более-менее защищённых Т-64БВ, Т-80Б/БВ и Т-72АМТ). Единственными же типами украинских ОБТ, бронепреграды лобовой проекции которых останутся неуязвимыми для ТУР 9М119М1 «Инвар-М», являются современные машины Т-84 БМ «Оплот», средства увеличения бронезащищённости которых представлены ещё более современными комплектами динамической защиты «Дуплет», способными противодействовать тандемным кумулятивным снарядам, включая «Инвар-М». "Рок-н-ролл мертв, а я еще нет". Маккартни – 77!



Во-вторых, это применение полуавтоматической лазерной системы наведения (по «лазерному лучу»), обладающей в разы более высокой помехозащищённостью в сравнении с радиокомандной системой наведения, используемой в комплексах управляемого танкового вооружения семейства 9К112/-1 «Кобра». На фоне программы восстановления вертолётов РЭБ Ми-8МТПБ и Ми-8МТПС (оснащены сантиметровыми бортовыми комплексами РЭБ «Бизон» и многодиапазонными комплексами радиопротиводействия СПС-63/66 «Азалия» соответственно), реализуемой «Конотопским авиаремонтным заводом» в рамках программы обновления ВСУ передовыми средствами РЭБ, пополнение боекомплектов «республиканских» Т-72Б/Б1 танковыми управляемыми реактивными снарядами с полуавтоматической лазерной системой наведения приобретает особую степень актуальности.



Что же касается легитимности предоставления оборонным ведомствам ЛДНР подобного «пакета» военно-технической помощи с российской стороны, то оная появилась ровно в тот день, когда украинская сторона получила первую партию из 210 противотанковых управляемых реактивных снарядов FGM-148 «Javelin» и 37 транспортно-пусковых тубусов для «Джавелинов» в рамках «пакета» военно-технической помощи, предоставленного по линии «Foreign Military Sales» («Иностранных военных продаж»). Как показали последние несколько недель весны, оперативно-тактическая ситуация на Донбасском театре военных действий вновь обрела устойчивую тенденцию к обострению вплоть до вероятного возобновления эскалации боевых действий на ключевых операционных направлениях вдоль всей линии соприкосновения между территориями Донецкой и Луганской народных республик, а также подконтрольными украинским войсковым формированиям территориями Донбасса. Красноречивыми тому доказательствами являются:— многократная интенсификация артиллерийских ударов миномётных батарей 28-й и 72-й отдельных механизированных и 128-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ по жилым кварталам населённых пунктов ЛДНР, расположенных близ линии соприкосновения (Горловка, Докучаевск, Спартак, Ясное, Новотроицкое, Александровка, Коминтерново, Саханка, Молодёжное) и передовым укрепрайонам с задействованием как штатных 82- и 120-мм миномётов БМ-37 и 2Б11, так и компактных 60-мм ротных миномётов M2 «Mortar» и/или КБА-118;— участившиеся случаи огневой работы гранатомётных расчётов вышеперечисленных бригад и иных формирований ВСУ по частным секторам многочисленных (включая вышеперечисленные) населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии соприкосновения с задействованием ручных противотанковых гранатомётов 6Г3/5 РПГ-7В/Д/Н, станковых противотанковых гранатомётов семейства СПГ-9 «Копьё» («сапогов»), что привело к частичному разрушению десятков жилых домов, повреждению газопроводов, ЛЭП и подстанций, а также ранениям и гибели десятков мирных граждан Луганской и Донецкой народных республик;— возобновление регулярных контрбатарейных «дуэлей» между артиллерийскими подразделениями 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР и артиллерийскими бригадами ВСУ с задействованием ствольной артиллерии (САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», а также буксируемых полевых гаубиц Д-30, 2А65 «Мста-Б» и 2А36 «Гиацинт-Б»), инициаторами которых во всех без исключения случаях является украинская сторона.На фоне вполне прогнозируемого возобновления разведывательных полётов БПЛА стратегической радиолокационной и оптико-электронной разведки ВВС США RQ-4A/B «Global Hawk», осуществляющих обнаружение, классификацию и идентификацию единиц бронетехники и артиллерии дислоцированных вдоль линии соприкосновения подразделений армейских корпусов НМ ЛДНР посредством бортовых АФАР-радаров бокового обзора Х-диапазона AN/ZPY-2 MP-RTIP в режиме синтезированной апертуры (SAR) и мультиспектральных длиннофокусных турельных оптико-электронных комплексов SYERS-2B/C с возможностью ведения фото-, видеосъёмки в 8 диапазонах и оптического увеличения разведываемых объектов порядка 40—50X, а также в свете анонсированной главой внешнеполитического ведомства «незалежной» отъявленным русофобом Дмитрием Кулебой подготовки к началу реализации некого плана по установлению контроля украинских формирований над участком границы между ЛДНР и Ростовской областью с дальнейшей зачисткой правительственных структур республик и ликвидацией армейских корпусов целиком и полностью подтверждается абсолютно объективное мнение большинства компетентных российских и донбасских военных экспертов о том, что все дипломатические концепции урегулирования ситуации на Донбассе в рамках доживающих последние месяцы «минского и нормандского форматов» полностью исчерпаны.Что же касается господина Зеленского, то ни он, ни его администрация абсолютно не располагают какими-либо эффективными рычагами воздействия на Генштаб ВСУ и аппарат Совета национальной безопасности и обороны «незалежной», высокопоставленные представители которых прорабатывают повестку дня и последовательность действий при тесном взаимодействии со специалистами из Госдепа и Пентагона через таких официальных посредников, как глава Госдепартамента США Майк Помпео и бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Между тем было бы крайне наивно предполагать, что в свете сложившихся обстоятельств Москва абстрагируется от выработки контрмер против чинимого Киевом беспредела и не предоставит оборонным ведомствам и командованиям армейских корпусов народных республик карт-бланш на реализацию действенного комплекса мер оперативно-тактического характера, направленных на купирование наступательного потенциала ВСУ на ключевых операционных направлениях Донбасского театра военных действий.В частности, 20 мая 2020 года, спустя буквально нескольких дней после возобновления точечных ударов ствольной артиллерии ВСУ по населённым пунктам ЛДНР и укрепрайонам защитников республик, оборонные ведомства Луганской и Донецкой народных республик отдали распоряжение о проведении комплекса мер по приведению строевых частей всех родов войск 1-го и 2-го АК НМ ЛДНР в состояние полной боевой готовности, а на наиболее танкоопасных направлениях — о перегруппировке в наступательные порядки (с одновременной спешной переброской резервных мотострелковых, артиллерийских и противотанковых подразделений из оперативной глубины тыловых зон). В течение первых же суток после обнародования данного распоряжения в республиканских СМИ новостные разделы именитых донецких, луганских и некоторых российских информационных изданий запестрили фото- и видеорепортажами о стремительном марш-броске к линии соприкосновения на Северном фронте ЛДНР мотострелковых батальонов и танковых бригад народной милиции, располагающих основными боевыми танками Т-64БВ, Т-72А/АВ/Б.Также был нанесён ряд мощных контрбатарейных ударов по наиболее активным огневым позициям батарей ствольной артиллерии, пребывающих в составе 57-й отдельной мотопехотной и 28-й отдельной механизированной бригад ВСУ, что в итоге помогло заметно охладить наиболее «горячие головы» в украинском генштабе. Тнтенсивность огневой работы украинской артиллерии заметно снизилась.Тем не менее, расслабляться ещё рано. По данным осведомлённых источников среди местного населения посёлков Зачатовка, Калиново, Богдановка и Красная Поляна, расположенных на северо-западных и северных подступах к Мариуполю, в конце 20-х чисел мая 2020 года оперативное командование «Юг» Сухопутных войск ВСУ приступило к спешной переброске на тельмановское операционное направление крупного механизированного подразделения в составе более чем 50 единиц тяжелобронированной гусеничной техники (очевидно, речь идёт об ОБТ Т-64БВ/БМ «Булат», Т-80Б/БВ и различных модификациях боевых машин пехоты БМП-1/2) и грузовых автомобилей с боекомплектом для ОБТ, ствольной артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового вооружения, трёх 152-мм буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б», трёх минных заградителей, самоходного ЗРК малой дальности «Оса-АК» и иных средств, включая топливозаправщики и гусеничные бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1/БТС-5Б.Данная информация указывает на подготовку Генштаба ВСУ к попытке осуществления молниеносного наступательного броска в районе наиболее уязвимого операционного направления на Южном фронте Донецкой народной республики, представленного «Тельмановским перешейком», оперативная глубина тыловой зоны на котором не превышает 35 км (от населённого пункта Петровское до границы между ДНР и Ростовской областью). И здесь возникает вполне актуальный вопрос: смогут ли танковые подразделения 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты 1-го АК НМ ДНР хотя бы временно удерживать оборону в районе «Тельмановского перешейка» без артиллерийской поддержки со стороны 58-й общевойсковой армии СВ России?Учитывая тот факт, что входящие в боекомплекты танков Т-64БВ и Т-72А/АВ/Б народной милиции ДНР танковые управляемые реактивные снаряды 9М112М/М2/М124 комплекса 9К112 «Кобра» были разработаны в стенах КБ «Точмаш» в период с 1976 по 1985 гг. и ознаменовали начало эпохи становления высокоточного управляемого танкового вооружения, их «снаряжение» представлено моноблочными кумулятивными БЧ типов 9Н138 и 9Н144 соответственно с бронепробиваемостью 550—700 мм. В танковых дуэлях на Донбасском театре военных действий снаряды с вышеуказанным типом боевых частей не обеспечат танковым экипажам «республиканских» Т-64БВ и Т-72А/АВ/Б/Б1 ровно никаких преимуществ перед украинскими Т-64БВ и Т-80Б/БВ, оснащёнными комплектами динамической защиты «Контакт-1». Ведь, к примеру, элементы 4С20/4С22 динамической защиты «Контакт-1» увеличивают эквивалентную стойкость лобовых бронеплит башни и ВЛД корпусов танков Т-64БВ и Т-80Б/БВ от воздействия моноблочных кумулятивных снарядов с 520—540 до 800—1000 мм (на 50—80%), в то время как бронепробиваемость КС 9М112М2 едва достигает 700 мм.Единственными танками СВ Украины, по сей день являющимися уязвимым для танковых управляемых снарядов семейства 9М112М2, остаются Т-72А/АВ, оснащённые динамической защитой «Контакт-1». Они обладают эквивалентной стойкостью от кумулятивного воздействия порядка 400 мм (обусловлена небольшим физическим габаритом лобовых плит и применением устаревшего спецбронирования на основе песчаных стержней), и даже оснащение «Контактом-1» не позволяет добиться увеличения стойкости до 750—800 мм, что не исключает вероятного пробития данной бронепреграды посредством ТУР 9М112М2 «Кобра». Между тем стоит отметить, что большинство украинских строевых Т-72А уже в обозримом будущем могут быть доведены до уровня Т-72АМТ в рамках программы модернизации, проводимой государственным предприятием «Киевский бронетанковый завод». Данная программа предусматривает переоснащение штатных Т-72А новыми комплектами динамической защиты «Нож», элементы ХСЧКВ-19/34 которой увеличат эквивалентную стойкость от кумулятивных снарядов в 1,9 раза (почти до 800 мм), практически обнулив эффективность танковых управляемых снарядов семейства «Кобра».Возыметь должный эффект в данной ситуации может интеграция в системы управления вооружением «республиканских» танков Т-72Б/Б1 современных комплексов танкового управляемого вооружения «Свирь», оснащённых танковыми управляемыми ракетами 9М119М1 «Инвар-М». Спроектированная в начале 90-х гг. специалистами тульского «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (ныне АО «КБП») танковая управляемая ракета «Инвар-М» может похвастаться двумя ключевыми технологическими преимуществами, способными обеспечить танкам армейских корпусов народной милиции ЛДНР паритет в противостоянии не только с устаревшими украинскими Т-64БВ и Т-72А/АВ, но и с такими глубоко усовершенствованными машинами, как Т-72АМТ и Т-64БМ «Булат», оснащёнными динамической защитой «Нож».В первую очередь это оснащение тандемной кумулятивной боевой частью с бронепробиваемостью порядка 750 мм за элементами 4С20 навесной динамической защиты «Контакт-1», 4С22 встроенной ДЗ «Контакт-5» и ХСЧКВ-19/34 встроенной ДЗ «Нож». В данном случае элементы вышеуказанной ДЗ будут инициированы посредством лидирующего кумулятивного заряда, в то время как основной кумулятивный заряд будет осуществлять пробитие основного броневого габарита. Бронепробиваемость в 750 мм позволит основным кумулятивным зарядам танковых управляемых ракет «Инвар-М» «взламывать» бронеплиты лобовых проекций большинства состоящих на вооружении ВСУ танков (от «картонных» Т-72А до более-менее защищённых Т-64БВ, Т-80Б/БВ и Т-72АМТ). Единственными же типами украинских ОБТ, бронепреграды лобовой проекции которых останутся неуязвимыми для ТУР 9М119М1 «Инвар-М», являются современные машины Т-84 БМ «Оплот», средства увеличения бронезащищённости которых представлены ещё более современными комплектами динамической защиты «Дуплет», способными противодействовать тандемным кумулятивным снарядам, включая «Инвар-М».Во-вторых, это применение полуавтоматической лазерной системы наведения (по «лазерному лучу»), обладающей в разы более высокой помехозащищённостью в сравнении с радиокомандной системой наведения, используемой в комплексах управляемого танкового вооружения семейства 9К112/-1 «Кобра». На фоне программы восстановления вертолётов РЭБ Ми-8МТПБ и Ми-8МТПС (оснащены сантиметровыми бортовыми комплексами РЭБ «Бизон» и многодиапазонными комплексами радиопротиводействия СПС-63/66 «Азалия» соответственно), реализуемой «Конотопским авиаремонтным заводом» в рамках программы обновления ВСУ передовыми средствами РЭБ, пополнение боекомплектов «республиканских» Т-72Б/Б1 танковыми управляемыми реактивными снарядами с полуавтоматической лазерной системой наведения приобретает особую степень актуальности.Что же касается легитимности предоставления оборонным ведомствам ЛДНР подобного «пакета» военно-технической помощи с российской стороны, то оная появилась ровно в тот день, когда украинская сторона получила первую партию из 210 противотанковых управляемых реактивных снарядов FGM-148 «Javelin» и 37 транспортно-пусковых тубусов для «Джавелинов» в рамках «пакета» военно-технической помощи, предоставленного по линии «Foreign Military Sales» («Иностранных военных продаж»). Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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