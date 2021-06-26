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«Должны знать общие правила поведения»: мигрантов при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности»

26 июня 2021, 13:50  •  86 • В России
Иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщили в МВД, добавив, что соглашение предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера. В Совфеде отметили, что приезжающие в Россию трудовые мигранты должны знать общие правила поведения и понимать ограничения, которые существуют в стране.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности, сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве пояснили, что введение в законодательство института «соглашения о лояльности» предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.

«Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», — говорится в сообщении.

Подписывая такое соглашение, мигрант подтверждает, что проинформирован, в частности, о последствиях несоблюдения установленных правил, а также даёт согласие не причинять ущерб России.

Помимо этого, с иностранного гражданина будет взято обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой за пределы страны, если им будут нарушены условия соглашения.

При подписании соглашения въезжающими в Россию без визы иностранными гражданами также предполагается проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

«Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформлении) визы на въезд в РФ, в том числе в электронной форме», — уточнили в ведомстве.

Приезжающие в Россию трудовые мигранты должны знать общие правила поведения и понимать ограничения, которые существуют в стране, подчеркнул в разговоре с RT первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это, мне кажется, хорошая практика, и я не думаю, что здесь есть какое-то стремление ограничить поведенческую активность трудовых мигрантов. Я бы к этому ещё добавил, как себя вести в случае болезни, получения травм, какие-то общие рекомендации. Вот эти все предосторожности должны быть человеку известны», — отметил сенатор.

  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Он высказал мнение, что большие корпорации, нанимающие трудовых мигрантов, должны привлекать «подготовленную рабочую силу». 

«Подготовленную — не просто умение работать на механизмах или работать лопатой, они должны представлять страну, в которой они будут достаточно длительное время находиться и работать. Это, на мой взгляд, правильное ориентирование тех, кто приезжает, кроме формальных вещей, связанных со знанием русского языка и других обстоятельств», — пояснил Рязанский.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что подобная практика — это мировой тренд.

«Когда приезжают мигранты в другие страны, им, может быть не на границе, предлагают подписать соглашение, а работодатели, как правило, выставляют эти законодательные вещи, которые они должны выполнять. В первую очередь, они должны подтвердить, что не будут нарушать законы Российской Федерации», — рассказал эксперт в беседе с RT.

В марте в МВД сообщали о разработке законопроекта, согласно которому иностранцы, приезжающие в Россию для работы, должны будут зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре — это станет обязательным условием для их трудоустройства. Требование будет распространяться и на работодателей трудовых мигрантов, уточняли в ведомстве.

В феврале правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий обязать всех мигрантов, прибывающих в Россию из стран с возможностью безвизового въезда более чем на три месяца, проходить биометрический и медицинский контроль. Как отмечалось в пояснительной записке, наибольшее число таких мигрантов прибывают из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц, у которых выявляются опасные заболевания, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД в марте отмечал, что ситуация в сфере миграционной политики стала более упорядоченной и прозрачной, а также повысилась эффективность законодательного регулирования. При этом, по его словам, некоторые риски все ещё сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов.

«Вся деятельность трудовых мигрантов должна вестись в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и общепринятыми международными стандартами», — подчеркнул Путин.

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